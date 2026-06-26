시스팬, 탈탄소화, 안전 및 거버넌스 분야의 지속적인 진전을 강조한 2025 지속가능성 보고서 발표

싱가포르, 2026년 6월 26일 /PRNewswire/ -- 선도적인 독립 해양 자산 소유 및 운영사인 시스팬 코퍼레이션(Seaspan Corporation Pte. Ltd., 이하 시스팬)이 환경·사회·거버넌스(ESG) 우선 과제 전반에 걸친 성과와 진전을 담은 2025 지속가능성 보고서(2025 Sustainability Report)를 발간했다고 발표했다.

이 보고서는 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 시스팬의 활동에 대한 포괄적인 개요를제공하며, 탈탄소화, 안전 성과, 인력 개발 및 거버넌스 관행의 진전 내용을 포함한다.

빙 첸(Bing Chen) 회장 겸 사장 및 최고경영자는 "전례 없는 지정학적 불확실성, 규제 복잡성, 가속하는 기술 변화로 특징지어진 한 해에도 시스팬은 목표 실행과 지속 가능한 가치를 창출하는 데 집중했다"며 "시스팬은 유엔 글로벌 콤팩트(UN Global Compact)의 10대 원칙을 지속적으로 지지하고 탈탄소화 여정에서 의미 있는 진전을 이루는 동시에 안전 개선, 인재 개발 및 운영 우수성 추진에 대한 강한 의지를 유지하고 있다"고 말했다.

2025년 주요 성과

탈탄소화 진전: 고객과의 협력을 통해 선박 효율성에 대한 투자를 지속하고 이중연료 선단을 확장했으며, 변화하는 규제 요건을 충족하기 위해 데이터 및 보고 시스템을 강화했다.

고객과의 협력을 통해 선박 효율성에 대한 투자를 지속하고 이중연료 선단을 확장했으며, 변화하는 규제 요건을 충족하기 위해 데이터 및 보고 시스템을 강화했다. 안전 성과: 표적화된 교육, 명확한 책임 소재, 직원들이 안전한 운영을 우선시하도록 권한을 부여하는 문화에 힘입어 우수한 성과를 달성했다.

표적화된 교육, 명확한 책임 소재, 직원들이 안전한 운영을 우선시하도록 권한을 부여하는 문화에 힘입어 우수한 성과를 달성했다. 인재 및 문화: 여성 선원과 차세대 해양 전문가를 지원하기 위한 이니셔티브를 포함해 직원 복지, 유지 및 다양성에 지속적으로 집중했다.

여성 선원과 차세대 해양 전문가를 지원하기 위한 이니셔티브를 포함해 직원 복지, 유지 및 다양성에 지속적으로 집중했다. 거버넌스 및 규정 준수: 윤리적 행동, 사이버 보안 및 공급망 실사에 대한 초점을 강화해 견고한 거버넌스 체계를 보강했다.

지속가능성은 시스팬의 장기 전략의 핵심으로 남아 있으며, 회사가 자산을 운영하고, 임직원을 지원하며, 고객과 협력해 안전하고 신뢰할 수 있으며 경제적인 전체 수명 주기 해양 서비스를 제공하는 방식에 내재되어 있다.

시스팬은 업계 전반에 걸친 지속적인 투자, 혁신 및 협력을 통해 장기적인 지속가능성 목표를 달성하기 위해 최선을 다하고 있다.

2025 지속가능성 보고서 전문은 다음에서 다운로드할 수 있다: https://www.seaspancorp.com/esg

시스팬 코퍼레이션 소개

시스팬은 세계 유수의 해운사들을 대상으로 장기 고정 요율 리스를 제공하는 데 주력하는 선도적인 글로벌 해양 자산 소유 및 운영사다. 2026년 3월 31일 기준 시스팬의 운영 선단은 인도되지 않은 신조선(2026년 4월 계약된 초대형 에탄 운반선(Very Large Ethane Carriers) 2척과 오픈 해치 갠트리 크레인 선박(Open Hatch Gantry Crane vessels) 4척 포함)을 반영한 프로포마 기준 247척으로 구성됐으며, 완전 인도 기준 총 선단 수송 능력은 약 250만 TEU다.

SOURCE Seaspan Corporation