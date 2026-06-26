Seaspan publie son rapport de développement durable 2025, qui met en avant les progrès continus réalisés en matière de décarbonisation, de sécurité et de gouvernance

SINGAPOUR, 26 juin 2026 /PRNewswire/ -- Seaspan Corporation Pte. Ltd. (Seaspan), l'un des principaux propriétaires et exploitants indépendants d'actifs maritimes, a le plaisir d'annoncer la publication de son rapport de développement durable 2025, qui présente les performances et les progrès de l'entreprise au regard de ses priorités environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

Ce rapport présente un aperçu complet des activités de Seaspan entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025, notamment les progrès réalisés en matière de décarbonisation, de sécurité, de développement des ressources humaines et de pratiques de gouvernance.

« Au cours d'une année marquée par une incertitude géopolitique sans précédent, une complexité réglementaire et une évolution technologique galopante, Seaspan a continué à se concentrer sur la réalisation de ses objectifs et la création de valeur durable », a déclaré Bing Chen, président du conseil d'administration, président et directeur général. « Nous continuons à adhérer aux dix principes du Pacte mondial des Nations unies et à réaliser des progrès significatifs dans notre démarche de décarbonisation, tout en restant fermement engagés à améliorer la sécurité, à développer les compétences de nos collaborateurs et à promouvoir l'excellence opérationnelle. »

Les temps forts de 2025

Progrès en matière de décarbonisation : En collaboration avec nos clients, nous poursuivons nos investissements dans l'efficacité énergétique de nos navires et l'extension de notre flotte à double carburant, en nous appuyant sur des systèmes de données et de reporting renforcés afin de répondre à l'évolution des exigences réglementaires.

En collaboration avec nos clients, nous poursuivons nos investissements dans l'efficacité énergétique de nos navires et l'extension de notre flotte à double carburant, en nous appuyant sur des systèmes de données et de reporting renforcés afin de répondre à l'évolution des exigences réglementaires. Performances en matière de sécurité : Ces excellents résultats s'appuient sur des formations ciblées, une répartition claire des responsabilités et une culture d'entreprise qui donne aux employés les moyens de privilégier la sécurité des opérations.

Ces excellents résultats s'appuient sur des formations ciblées, une répartition claire des responsabilités et une culture d'entreprise qui donne aux employés les moyens de privilégier la sécurité des opérations. Personnes et culture : Une attention constante portée au bien-être, à la fidélisation et à la diversité des collaborateurs, notamment par le biais d'initiatives visant à soutenir les femmes marins et la prochaine génération de professionnels du secteur maritime.

Une attention constante portée au bien-être, à la fidélisation et à la diversité des collaborateurs, notamment par le biais d'initiatives visant à soutenir les femmes marins et la prochaine génération de professionnels du secteur maritime. Gouvernance et conformité : Une attention accrue portée à la déontologie, à la cybersécurité et à la diligence raisonnable en matière de chaîne d'approvisionnement, renforçant ainsi un cadre de gouvernance solide.

Le développement durable reste au cœur de la stratégie à long terme de Seaspan ; il est au cœur de la manière dont l'entreprise gère ses actifs, soutient ses collaborateurs et collabore avec ses clients afin de fournir des services maritimes sûrs, fiables et économiques tout au long du cycle de vie.

Seaspan s'engage à atteindre ses objectifs de développement durable à long terme grâce à des investissements continus, à l'innovation et à la collaboration avec l'ensemble du secteur.

Le rapport de développement durable 2025 dans son intégralité est disponible en téléchargement à l'adresse suivante : https://www.seaspancorp.com/esg

À propos de Seaspan Corporation Pte. Ltd.

Seaspan est le premier propriétaire et exploitant d'actifs maritimes au monde, qui se concentre sur des contrats de location à long terme et à taux fixe avec les plus grandes compagnies maritimes du monde. Au 31 mars 2026, la flotte opérationnelle de Seaspan se composait de 247 navires, pro forma pour les nouvelles constructions non livrées (y compris deux Very Large Ethane Carriers et quatre navires Open Hatch Gantry Crane signés en avril 2026), avec une capacité totale de la flotte d'environ 2,5 millions d'EVP sur une base entièrement livrée.