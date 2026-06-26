-Seaspan publica su Informe de Sostenibilidad 2025, en el que destaca los continuos avances en materia de descarbonización, seguridad y gobernanza

SINGAPUR, 26 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Seaspan Corporation Pte. Ltd. (Seaspan), empresa líder independiente en la propiedad y operación de activos marítimos, se complace en anunciar la publicación de su Informe de Sostenibilidad 2025, en el que se describen el rendimiento y el progreso de la compañía en relación con sus prioridades ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

El informe ofrece una visión general completa de las actividades de Seaspan desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025, incluyendo los avances en descarbonización, rendimiento en seguridad, desarrollo de la fuerza laboral y prácticas de gobernanza.

"En un año marcado por una incertidumbre geopolítica sin precedentes, una compleja regulación y un acelerado cambio tecnológico, Seaspan se mantuvo centrada en la consecución de sus objetivos y la generación de valor sostenible", declaró Bing Chen, presidente y consejero delegado. "Seguimos apoyando los Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y logrando avances significativos en nuestro camino hacia la descarbonización, manteniendo un firme compromiso con la mejora de la seguridad, el desarrollo del personal y el impulso de la excelencia operativa".

Aspectos destacados de 2025

Avances en la descarbonización: En colaboración con los clientes, se continúa invirtiendo en la eficiencia de los buques y en la expansión de la flota de combustible dual, con el apoyo de sistemas de datos e informes reforzados para cumplir con los requisitos regulatorios en constante evolución.

Rendimiento en seguridad: Sólidos resultados respaldados por formación específica, una clara rendición de cuentas y una cultura que empodera a los empleados para priorizar las operaciones seguras.

Personas y cultura: Enfoque constante en el bienestar, la retención y la diversidad de los empleados, incluyendo iniciativas para apoyar a las mujeres marineras y a la próxima generación de profesionales marítimos.

Gobernanza y cumplimiento: Mayor énfasis en la conducta ética, la ciberseguridad y la debida diligencia en la cadena de suministro, reforzando un sólido marco de gobernanza.

La sostenibilidad sigue siendo fundamental para la estrategia a largo plazo de Seaspan, integrada en la forma en que la empresa gestiona sus activos, apoya a su personal y colabora con sus clientes para ofrecer servicios marítimos integrales, seguros, fiables y económicos.

Seaspan se compromete a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad a largo plazo mediante la inversión continua, la innovación y la colaboración en todo el sector.

El Informe de Sostenibilidad 2025 completo está disponible para su descarga en: https://www.seaspancorp.com/esg

Acerca de Seaspan Corporation Pte. Ltd.

Seaspan es el principal propietario y operador de activos marítimos del mundo, especializado en arrendamientos a largo plazo y a precio fijo para las navieras más importantes del mundo. A 31 de marzo de 2026, la flota operativa de Seaspan constaba de 247 buques, incluyendo los buques de nueva construcción pendientes de entrega (dos buques de transporte de etano de gran tamaño y cuatro buques grúa pórtico de escotilla abierta firmados en abril de 2026), con una capacidad total de flota de aproximadamente 2,5 millones de TEU una vez entregada la totalidad de los buques.