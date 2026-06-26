Seaspan veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2025 und hebt dabei die anhaltenden Fortschritte in den Bereichen Dekarbonisierung, Sicherheit und Unternehmensführung hervor

SINGAPUR, 26. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Seaspan Corporation Pte. Ltd. (Seaspan), ein führender unabhängiger Eigentümer und Betreiber von Schifffahrtsanlagen, freut sich, die Veröffentlichung seines Nachhaltigkeitsberichts 2025 bekannt zu geben, in dem die Leistungen und Fortschritte des Unternehmens in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) dargelegt werden.

Der Bericht bietet einen umfassenden Überblick über die Aktivitäten von Seaspan im Zeitraum vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025, einschließlich der Fortschritte in den Bereichen Dekarbonisierung, Sicherheitsleistung, Personalentwicklung und Unternehmensführung.

„In einem Jahr, das von beispielloser geopolitischer Unsicherheit, komplexen regulatorischen Rahmenbedingungen und einem sich beschleunigenden technologischen Wandel geprägt war, hat sich Seaspan weiterhin darauf konzentriert, unsere Ziele umzusetzen und nachhaltigen Wert zu schaffen", sagte Bing Chen, Vorstandsvorsitzender, Präsident und CEO. „Wir bekennen uns weiterhin zu den zehn Prinzipien des UN Global Compact und erzielen auf unserem Weg zur Dekarbonisierung bedeutende Fortschritte, während wir uns gleichzeitig nach wie vor stark für die Verbesserung der Sicherheit, die Förderung unserer Mitarbeiter und die Steigerung der operativen Exzellenz einsetzen."

Höhepunkte 2025

Fortschritte bei der Dekarbonisierung: In Zusammenarbeit mit den Kunden werden wir weiterhin in die Effizienz der Schiffe und den Ausbau der Dual-Fuel-Flotte investieren, unterstützt durch verbesserte Daten- und Berichtssysteme, um den sich wandelnden regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden.

In Zusammenarbeit mit den Kunden werden wir weiterhin in die Effizienz der Schiffe und den Ausbau der Dual-Fuel-Flotte investieren, unterstützt durch verbesserte Daten- und Berichtssysteme, um den sich wandelnden regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden. Sicherheitsleistung: Hervorragende Ergebnisse, gestützt durch gezielte Schulungen, klare Verantwortlichkeiten und eine Unternehmenskultur, die die Mitarbeiter dazu befähigt, der Betriebssicherheit oberste Priorität einzuräumen.

Hervorragende Ergebnisse, gestützt durch gezielte Schulungen, klare Verantwortlichkeiten und eine Unternehmenskultur, die die Mitarbeiter dazu befähigt, der Betriebssicherheit oberste Priorität einzuräumen. Menschen & Kultur: Kontinuierliche Fokussierung auf das Wohlbefinden der Mitarbeiter, die Mitarbeiterbindung und die Vielfalt, einschließlich Initiativen zur Förderung weiblicher Seeleute und der nächsten Generation von Fachkräften in der Schifffahrt.

Kontinuierliche Fokussierung auf das Wohlbefinden der Mitarbeiter, die Mitarbeiterbindung und die Vielfalt, einschließlich Initiativen zur Förderung weiblicher Seeleute und der nächsten Generation von Fachkräften in der Schifffahrt. Unternehmensführung und Compliance: Verstärkter Fokus auf ethisches Verhalten, Cybersicherheit und Sorgfaltspflichten in der Lieferkette zur Stärkung eines soliden Governance-Rahmens.

Nachhaltigkeit spielt weiterhin eine zentrale Rolle in der langfristigen Strategie von Seaspan und ist fest in der Art und Weise verankert, wie das Unternehmen seine Anlagen betreibt, seine Mitarbeiter unterstützt und mit Kunden zusammenarbeitet, um sichere, zuverlässige und wirtschaftliche maritime Dienstleistungen über den gesamten Lebenszyklus hinweg anzubieten.

Seaspan hat sich zum Ziel gesetzt, durch kontinuierliche Investitionen, Innovationen und branchenweite Zusammenarbeit langfristige Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

Der vollständige Nachhaltigkeitsbericht 2025 steht unter folgendem Link zum Download bereit: https://www.seaspancorp.com/esg

Über Seaspan Corporation Pte. Ltd.

Seaspan ist der weltweit führende Eigentümer und Betreiber von Schifffahrtsanlagen, der sich auf langfristige, festverzinsliche Mietverträge mit den bekanntesten Reedereien der Welt konzentriert. Zum 31. März 2026 bestand die Betriebsflotte von Seaspan aus 247 Schiffen (einschließlich zweier Very Large Ethane Carrier und vier Open Hatch Gantry Crane-Schiffe, die im April 2026 unter Vertrag genommen wurden) mit einer Gesamtflottenkapazität von etwa 2,5 Millionen TEU bei vollständiger Auslieferung.