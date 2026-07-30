A Seegene apresenta uma abordagem abrangente para o diagnóstico de infecções do trato reprodutivo por meio do Estudo Clínico Global Million (GMCS).

A análise realizada pelo STAgora™ de aproximadamente 60.000 resultados de testes, coletados ao longo de 42 meses, mostrou que patógenos de ISTs foram detectados em 82% dos casos positivos para HPV.

Os resultados reforçam o potencial de uma abordagem abrangente de testes, capaz de fornecer informações sobre o HPV e outros patógenos relacionados a ISTs.

A Seegene busca validar a utilidade clínica dos testes abrangentes para HPV e ISTs por meio do Estudo Clínico Global Million e estabelecer evidências científicas que fundamentem novos padrões globais para testes de PCR.

SEUL, Coreia do Sul, 30 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A Seegene Inc., uma empresa global de diagnóstico molecular, anunciou uma abordagem abrangente de testes sindrômicos baseados em PCR para infecções do trato reprodutivo (ITRs), capaz de detectar simultaneamente infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e o papilomavírus humano (HPV).

Relatório STAgora™

O anúncio ocorre na sequência do lançamento do Estudo Clínico Global Million (GMCS, sigla em inglês), realizado pela Seegene em 8 de julho. A iniciativa visa gerar evidências científicas para um Novo Padrão Global de testes de PCR, acumulando dados clínicos do mundo real provenientes de instituições de saúde de todas as partes do mundo e avaliando a utilidade clínica de estratégias de testes diagnósticos específicas para cada doença.

O HPV é amplamente reconhecido como a principal causa do câncer do colo do útero, e determinados genótipos de alto risco, especialmente o HPV-16 e o HPV-18, estão fortemente associados à progressão da doença. Como as estratégias de rastreamento e acompanhamento podem variar conforme o genótipo de HPV detectado, identificar não apenas a presença do vírus, mas também seu genótipo, fornece informações clínicas importantes para orientar o manejo do paciente.

As ISTs são causadas por uma variedade de patógenos, incluindo Chlamydia trachomatis e Neisseria gonorrhoeae. Elas podem apresentar uma ampla gama de sintomas, incluindo corrimento anormal, disúria, dor ou coceira genital, dispareunia, dor na parte inferior do abdômen, úlceras genitais, vesículas ou verrugas, e infertilidade. Como diferentes patógenos frequentemente causam sintomas clínicos semelhantes, identificá-los apenas com base nos sintomas pode ser difícil. Além disso, infecções assintomáticas são comuns e podem contribuir para a transmissão não reconhecida.

Estudos recentes sugerem que as ISTs e a disbiose vaginal podem estar associadas a alterações no ambiente inflamatório, imunológico e microbiano local do colo do útero, podendo influenciar a aquisição, a persistência ou a eliminação do HPV. Esse conjunto crescente de evidências reforça a importância de se interpretar os resultados do HPV e das ISTs dentro de um contexto clínico mais amplo, que inclui a idade do paciente, os sintomas apresentados, o histórico sexual, o risco de exposição, os planos de gravidez, o histórico de infecções anteriores e o organismo específico detectado. Juntos, esses resultados fornecem uma justificativa científica para uma avaliação mais aprofundada de uma abordagem abrangente de testes de HPV e ISTs, que considere o risco de HPV juntamente com infecções sexualmente transmissíveis e do trato reprodutivo concomitantes.

Utilizando o STAgora™, a plataforma da Seegene para análise estatística e de dados de testes em tempo real, a empresa analisou internamente cerca de 60.000 resultados de testes combinados para HPV e ISTs, gerados ao longo de um período de 42 meses. A análise mostrou que patógenos associados às ISTs foram detectados em 82% dos casos positivos para HPV, enquanto o HPV foi detectado em 46% dos casos positivos para ISTs. Além disso, a detecção simultânea de HPV e patógenos causadores de ISTs foi observada em 71% dos casos positivos identificados por meio de testes combinados para HPV e ISTs.

Esses resultados evidenciam o potencial clínico da realização simultânea de testes para ISTs e do rastreamento do HPV. Entre as aplicações promissoras, estão a identificação de ISTs assintomáticas, a avaliação de coinfecções em indivíduos HPV-positivos e o apoio a avaliações de saúde reprodutiva durante o planejamento da gravidez ou a avaliação da infertilidade.

Por meio do GMCS, a Seegene planeja continuar acumulando evidências clínicas sobre testes abrangentes de HPV e ISTs, além de avaliar estatisticamente sua utilidade e aplicabilidade clínica com o STAgora™.

A empresa também apresentará sua abordagem abrangente de testes de PCR e sua direção futura na Association for Diagnostics & Laboratory Medicine (ADLM 2026), que será realizada de 28 a 30 de julho, em Anaheim, na Califórnia.

Glossário e Referências

ITR (Infecção do Trato Reprodutivo):

Categoria de doenças que engloba as infecções do trato reprodutivo, incluindo as infecções relacionadas ao HPV e as infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).

Analitos-alvo do teste para ISTs:

Chlamydia trachomatis (CT), Neisseria gonorrhoeae (NG), Mycoplasma genitalium (MG), Trichomonas vaginalis (TV), Mycoplasma hominis (MH), Ureaplasma urealyticum (UU), Ureaplasma parvum (UP), vírus herpes simples tipo 1 (HSV-1), vírus herpes simples tipo 2 (HSV-2), Treponema pallidum (TP), Gardnerella vaginalis (GV) e Candida albicans (CA).

Referências selecionadas

Brusselaers N, et al. Am J Obstet Gynecol. 2019.

2019. Koster BD, et al. Nature Communications . 2022.

. 2022. Chen X, et al. Nature Communications. 2025.

Sobre a Seegene

A Seegene é uma empresa global de diagnóstico molecular com mais de 25 anos de experiência em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de tecnologias sindrômicas de PCR em tempo real. A empresa é amplamente reconhecida por sua tecnologia proprietária de PCR multiplex, que permite a detecção simultânea de diversos patógenos em um único exame.

Uma característica fundamental da tecnologia de PCR em tempo real sindrômica da Seegene é a capacidade de detectar até 14 patógenos que causam sinais e sintomas semelhantes em um único tubo, fornecendo informações quantitativas que auxiliam na tomada de decisões clínicas mais eficientes.

As capacidades tecnológicas da Seegene foram demonstradas durante a pandemia de COVID-19, quando a empresa forneceu mais de 340 milhões de testes de COVID-19 para mais de 100 países em todo o mundo.

Aproveitando sua experiência em diagnóstico molecular, a Seegene está expandindo suas atividades para além dos diagnósticos baseados em ensaios, com o objetivo de desenvolver um ecossistema de diagnóstico integrado. A empresa está desenvolvendo novas tecnologias, incluindo o STAgora™, uma plataforma de análise de dados de diagnóstico em tempo real, e o CURECA™, um sistema de PCR totalmente automatizado projetado para otimizar todo o fluxo de trabalho dos testes moleculares.

Por meio de sua Iniciativa de Compartilhamento de Tecnologia e de suas parcerias globais, a Seegene visa ampliar o acesso a tecnologias de diagnóstico molecular e fortalecer a preparação global para o enfrentamento de doenças infecciosas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3007892/Image_1__STAgora__Data_Analysis_Graph.jpg

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FONTE Seegene Inc.