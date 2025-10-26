A Shanghai Electric assina o projeto fotovoltaico Parau Fase II de 342 MW com a Econergy, apoiando o futuro verde da Romênia

Esta iniciativa foi o quarto projeto fotovoltaico apresentado na Shanghai Electric na Romênia e marca um grande avanço para o setor de energia limpa do país.

XANGAI, 26 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) comemorou um marco importante em 1º de outubro com a assinatura da segunda fase do projeto de contratação geral fotovoltaica (FV) de 342 MW (o "Projeto") em Parau, Romênia, com a Econergy Renewable Energy Ltd. ("Econergy"). Uma vez concluído, espera-se que o projeto forneça eletricidade limpa para usuários residenciais e comerciais, reforçando o firme compromisso da Shanghai Electric em promover o desenvolvimento de energia verde nas Europas Central e Oriental.

"A Shanghai Electric continuará a aproveitar seus pontos fortes tecnológicos em energia eólica, fotovoltaica e armazenamento de energia para estimular a transição verde da região", comentou o Sr. Wu Lei, Secretário do Comitê do Partido e Presidente do Shanghai Electric Group. "Com base em nossos projetos concluídos com êxito na Romênia, pretendemos fortalecer ainda mais nossa presença nas Europas Central e Oriental e oferecer soluções personalizadas que ajudarão a acelerar a transformação energética da Romênia."

O Projeto também representa um componente essencial da expansão estratégica da Econergy na Romênia e em toda a região das Europas Central e Oriental. De acordo com Andrea Loi, vice-presidente de operações da Econergy, "Nossa decisão de firmar parceria com a Shanghai Electric reflete nossa plena confiança em sua expertise técnica, capacidade de execução de projetos e vasta experiência internacional. Estamos ansiosos pela cooperação estreita entre nossas equipes, a fim de garantir o andamento tranquilo e o comissionamento bem-sucedido deste projeto histórico."

O projeto Parau Fase 2 é a quarta iniciativa fotovoltaica da Shanghai Electric na Romênia, com base no histórico comprovado da empresa no setor de energia renovável do país. Ele ocorre após o comissionamento bem-sucedido do projeto Parau Fase I 91,4 MWPV , que também foi executado pela Shanghai Electric sob um contrato EPC. O projeto da Fase I recebeu seu Certificado de Aceitação Provisória do cliente em novembro de 2024 e agora fornece eletricidade verde para aproximadamente 70.000 residências, diminuindo as emissões de dióxido de carbono em cerca de 6.800 toneladas anualmente. O portfólio romeno da Shanghai Electric inclui ainda o Projeto Fotovoltaico Schultu de 56 MW, que obteve aceitação provisória em junho deste ano e agora entrou em seu período de garantia e operação de dois anos, enquanto o projeto EPC Fotovoltaico de 60 MW da Ovidi, cujo contrato foi fechado em janeiro, está atualmente em construção.

Em outubro de 2025, os projetos da Shanghai Electric na Romênia tinham uma capacidade combinada de aproximadamente 550 MW, proporcionando um estímulo contínuo para o desenvolvimento de energia limpa de longo prazo do país.

No mesmo dia da assinatura do projeto fotovoltaico Parau Fase II de 342 MW, o Sr. Wu Lei realizou reuniões independentes com o embaixador chinês na Romênia, Chen Feng, e Istvan-Lorant Antal, presidente do Comitê Romeno de Energia. "A Romênia está avançando ativamente na transformação de sua estrutura energética, sobretudo nas áreas de energia fotovoltaica, armazenamento de energia, turbinas a gás e transmissão e distribuição de energia. "Estamos ansiosos para aprofundar a cooperação com empresas de destaque como a Shanghai Electric para desenvolver em conjunto projetos de energia renovável", comentou Istvan-Lorant Antal.

Além disso, o Sr. Wu Lei teve conversas de alto nível com executivos do OMV Group da Áustria no sentido de explorar novas oportunidades de cooperação no setor energético da região, fortalecendo ainda mais o papel fundamental da Shanghai Electric na transição de energia renovável da Romênia.

