Shanghai Electric podpisuje zmluvu s Econergy na II. fázu projektu fotovoltickej elektrárne Parau 342 MW, v rámci podpory zelenej budúcnosti Rumunska
Oct 25, 2025, 22:26 ET
Táto iniciatíva, štvrtý fotovoltický projekt Shanghai Electric v Rumunsku, predstavuje pre sektor čistej energie v krajine významný krok vpred.
ŠANGHAJ, 26. október 2025 /PRNewswire/ – Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) oslávila 1. októbra významný míľnik podpisom II. fázy generálneho dodávateľského projektu fotovoltiky (FV) s výkonom 342 MW (ďalej len „Projekt") v rumunskom Parau so spoločnosťou Econergy Renewable Energy Ltd. („Econergy"). Po dokončení by mal projekt dodávať čistú elektrinu rezidenčným aj komerčným používateľom, čo podčiarkuje neochvejný záväzok spoločnosti Shanghai Electric podporovať rozvoj zelenej energie v strednej a východnej Európe.
„Shanghai Electric bude naďalej využívať svoje technologické výhody v oblasti veternej energie, fotovoltiky a skladovania energie na podporu zelenej transformácie regiónu," povedal pán Wu Lei, tajomník straníckeho výboru a predseda skupiny Shanghai Electric Group. „V nadväznosti na naše úspešne dokončené projekty v Rumunsku je teraz naším cieľom ďalej posilniť našu pôsobnosť v strednej a východnej Európe a poskytovať riešenia na mieru, ktoré urýchlia energetickú transformáciu Rumunska."
Projekt tiež predstavuje kľúčovú súčasť strategickej expanzie spoločnosti Econergy v Rumunsku a širšom regióne strednej a východnej Európy. Ako povedal Andrea Loi, viceprezident pre prevádzku v spoločnosti Econergy, „Rozhodnutie spolupracovať so Shanghai Electric odráža našu plnú dôveru v ich technické znalosti, schopnosti realizácie projektov a rozsiahle medzinárodné skúsenosti. Tešíme sa na úzku spoluprácu medzi našimi tímami, aby sme zaistili hladký priebeh a úspešné sprevádzkovania tohto prelomového projektu."
II. fáza projektu Parau je štvrtou fotovoltickou iniciatívou spoločnosti Shanghai Electric v Rumunsku, ktorá stavia na doterajších úspechoch spoločnosti v sektore obnoviteľných zdrojov energie v krajine. Prichádza po úspešnom sprevádzkovaní I. fázy projektu fotovoltickej elektrárne Parau s výkonom 91,4 MW, ktorý tiež realizovala spoločnosť Shanghai Electric na základe zmluvy EPC. Klient predbežne schválil I. fázu projektu v novembri 2024 a v súčasnosti dodáva zelenú elektrinu približne 70 000 domácnostiam, čím sa ročne znižujú emisie oxidu uhličitého o približne 6800 ton. Rumunské portfólio spoločnosti Shanghai Electric ďalej zahŕňa projekt fotovoltiky Schultu s výkonom 56 MW, ktorý získal predbežné schválenie v júni tohto roku a teraz vstúpil do dvojročného záručného a prevádzkového obdobia, zatiaľ čo projekt fotovoltiky Ovidi s výkonom 60 MW, zmluvne uzatvorený v januári, je v súčasnosti vo výstavbe.
K októbru 2025 mali projekty Shanghai Electric v Rumunsku celkovú kapacitu približne 550 MW, čo prináša trvalý impulz pre dlhodobý rozvoj čistej energie v krajine.
V deň podpisu zmluvy na projekt fotovoltickej elektrárne Parau s výkonom 342 MW, sa pán Wu Lei stretol s čínskym veľvyslancom v Rumunsku Chen Fengom a Istvanom-Lorantom Antalom, predsedom Rumunského energetického výboru. „Rumunsko aktívne napreduje v transformácii svojej energetickej štruktúry, predovšetkým v oblastiach fotovoltiky, skladovania energie, plynových turbín, prenosu a distribúcie energie. Tešíme sa na prehĺbenie spolupráce s vynikajúcimi podnikmi, ako je Shanghai Electric, s cieľom spoločne rozvíjať projekty v oblasti obnoviteľnej energie," povedal István-Lorant Antal.
Pán Wu Lei tiež viedol rozhovory na vysokej úrovni s predstaviteľmi rakúskej skupiny OMV, s cieľom preskúmať nové možnosti spolupráce v energetickom sektore regiónu, čím sa ďalej podporí kľúčová úloha spoločnosti Shanghai Electric v prechode Rumunska na obnoviteľné zdroje energie.
