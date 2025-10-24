Shanghai Electric signe la phase II du projet photovoltaïque de 342 MW de Parau avec Econergy, soutenant ainsi l'avenir vert de la Roumanie

Quatrième projet photovoltaïque de Shanghai Electric en Roumanie, cette initiative marque une avancée majeure pour le secteur de l'énergie propre du pays.

SHANGHAI, 24 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK : 2727, SSE : 601727) a franchi une étape importante le 1er octobre avec la signature de la deuxième phase du projet photovoltaïque (PV) de 342 MW (le « projet ») à Parau, en Roumanie, avec Econergy Renewable Energy Ltd. (« Econergy »). Une fois terminé, le projet devrait fournir de l'électricité propre à des utilisateurs résidentiels et commerciaux, soulignant l'engagement ferme de Shanghai Electric à développer de l'énergie verte en Europe centrale et orientale.

« Shanghai Electric continuera d'exploiter ses atouts technologiques dans les domaines de l'énergie éolienne, de l'énergie photovoltaïque et du stockage de l'énergie pour favoriser la transition écologique de la région », a déclaré M. Wu Lei, secrétaire du comité du parti et président du Shanghai Electric Group. « En nous appuyant sur les projets que nous avons menés à bien en Roumanie, nous souhaitons renforcer notre présence en Europe centrale et orientale et fournir des solutions sur mesure qui accélèrent la transformation énergétique de la Roumanie. »

Le projet est également un aspect majeur de l'expansion stratégique d'Econergy en Roumanie et dans l'ensemble de l'Europe centrale et orientale. Selon Andrea Loi, vice-président des opérations d'Econergy, « Notre décision de nous associer à Shanghai Electric reflète notre confiance totale dans son expertise technique, ses capacités d'exécution de projets et sa vaste expérience internationale. Nous nous réjouissons de l'étroite collaboration entre nos équipes pour assurer le bon déroulement et la réussite de la mise en service de ce projet historique. »

Le projet Parau Phase 2 est la quatrième réalisation photovoltaïque de Shanghai Electric en Roumanie, qui s'appuie sur les antécédents de l'entreprise dans le secteur des énergies renouvelables du pays. Cela fait suite à la mise en service réussie de la phase I du projet photovoltaïque de Parau de 91,4 MW, qui a également été réalisée par Shanghai Electric dans le cadre d'un contrat d'ingénierie, de construction et d'approvisionnement. Ce projet a obtenu son certificat d'acceptation provisoire du client en novembre 2024 et fournit désormais de l'électricité verte à environ 70 000ménages, réduisant ainsi les émissions de dioxyde de carbone d'environ 6 800 tonnes par an. Le portefeuille roumain de Shanghai Electric comprend également le projet photovoltaïque de 56 MW de Schultu, qui a passé sa recette provisoire en juin de cette année et est maintenant entré dans sa période de garantie et d'exploitation de deux ans, tandis que le projet d'ingénierie, de construction et d'approvisionnement photovoltaïque de 60 MW d'Ovidi, dont le contrat a été signé en janvier, est actuellement en cours de construction.

Depuis octobre 2025, les projets de Shanghai Electric en Roumanie ont une capacité combinée d'environ 550 MW, ce qui donne un élan soutenu au développement à long terme de l'énergie propre dans le pays.

Le même jour que la signature de la phase II du projet photovoltaïque de 342 MW de Parau, M. Wu Lei a tenu des réunions séparées avec l'ambassadeur de Chine en Roumanie, Chen Feng et Istvan-Lorant Antal, président de la commission roumaine de l'énergie. « La Roumanie progresse activement dans la transformation de sa structure énergétique, principalement dans les domaines de l'énergie photovoltaïque, du stockage de l'énergie, des turbines à gaz et de la transmission et de la distribution de l'électricité. Nous sommes impatients d'approfondir la coopération avec des entreprises exceptionnelles telles que Shanghai Electric pour développer conjointement des projets d'énergie renouvelable », a déclaré Istvan-Lorant Antal.

M. Wu Lei a également eu des entretiens de haut niveau avec des cadres d'OMV Group d'Autriche afin d'explorer de nouvelles opportunités de coopération dans le secteur de l'énergie de la région, renforçant ainsi le rôle central de Shanghai Electric dans la transition vers les énergies renouvelables en Roumanie.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter https://www.shanghai-electric.com/group_en/.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2346204/Shanghai_Electric_logo.jpg