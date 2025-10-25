Shanghai Electric подписала контракт с Econergy на реализацию фотоэлектрического проекта Parau Phase II мощностью 342 МВт, поддерживающего зеленое будущее Румынии

Являясь четвертым фотоэлектрическим проектом Shanghai Electric в Румынии, эта инициатива знаменует собой важный шаг вперед для сектора чистой энергии страны.

ШАНХАЙ, 26 октября 2025 г. /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) 1 октября подписала договор генерального подряда на строительство второго этапа фотоэлектрического проекта (PV) мощностью 342 МВт («Проект») в Парау, Румыния, с Econergy Renewable Energy Ltd. («Econergy»), что стало важным событием для компании. Ожидается, что по завершении строительства проект будет поставлять чистую электроэнергию как жилым, так и коммерческим пользователям, что подчеркивает твердую приверженность Shanghai Electric продвижению развития зеленой энергетики в Центральной и Восточной Европе.

«Shanghai Electric продолжит использовать свои технологические преимущества в области ветроэнергетики, фотовольтаики и хранения энергии, чтобы стимулировать зеленый переход в регионе», — сказал г-н Ву Лэй (Wu Lei), секретарь партийного комитета и председатель Shanghai Electric Group. «Основываясь на наших успешно реализованных проектах в Румынии, мы стремимся еще больше укреплять присутствие компании в Центральной и Восточной Европе и предоставить индивидуальные решения, которые ускорят энергетическую трансформацию Румынии».

Проект также является одним из ключевых компонентов стратегической экспансии Econergy в Румынии, а также на рынки Центральной и Восточной Европы. По словам Андреа Лой (Andrea Loi), вице-президента по операционной деятельности Econergy: «Наше решение о партнерстве с Shanghai Electric отражает полную уверенность в ее технической экспертизе, возможностях реализации проектов и обширном международном опыте. Мы надеемся на тесное сотрудничество наших команд при реализации и успешном вводе в эксплуатацию этого знакового проекта».

Проект Parau Phase 2 — это четвертая фотоэлектрическая инициатива Shanghai Electric в Румынии, основанная на известном опыте компании в секторе возобновляемых источников энергии в стране. Он следует за успешным вводом в эксплуатацию фотоэлектрического проекта (PV) Parau Phase I мощностью 91,4 МВт, который также был выполнен Shanghai Electric в соответствии с EPC-контрактом. Проект Phase I получил Акт предварительной приемки от заказчика в ноябре 2024 года и в настоящее время поставляет экологически чистую электроэнергию примерно 70 000 домохозяйств, сокращая выбросы углекислого газа примерно на 6 800 тонн в год. Румынский портфель Shanghai Electric также включает фотоэлектрический проект Schultu мощностью 56 МВт, который прошел предварительную приемку в июне этого года и в настоящее время вступил в двухлетний гарантийный и эксплуатационный период, в то время как EPC-проект Ovidi мощностью 60 МВт, договор на строительство которого был подписан в январе, в настоящее время находится в стадии строительства.

По состоянию на октябрь 2025 года совокупная мощность проектов Shanghai Electric в Румынии составляет около 550 МВт, что обеспечивает устойчивый импульс для долгосрочного развития чистой энергии в стране.

В день подписания соглашения о реализации фотоэлектрического проекта Parau Phase II мощностью 342 МВт, г-н Ву Лэй провел отдельные встречи с послом Китая в Румынии Чэнь Фэном (Chen Feng) и председателем Румынского энергетического комитета Иштваном-Лорантом Анталом (Istvan-Lorant Antal). «Румыния активно продвигает трансформацию своей энергетической структуры, прежде всего в области фотовольтаики, хранения энергии, газовых турбин, а также передачи и распределения электроэнергии. Мы с нетерпением ждем возможности тесного сотрудничества с такими выдающимися предприятиями, как Shanghai Electric, для совместной реализации проектов в области возобновляемых источников энергии», — сказал Иштван-Лорант Антал.

Г-н Ву Лэй также провел переговоры на высоком уровне с руководителями австрийской группы OMV для изучения новых возможностей сотрудничества в энергетическом секторе региона, что еще больше укрепило ключевую роль Shanghai Electric в переходе Румынии на возобновляемые источники энергии.

Для получения дополнительной информации посетите сайт: https://www.shanghai-electric.com/group_en/.

