Shanghai Electric podpisuje umowę z Econergy na realizację II Etapu projektu fotowoltaicznego o mocy 342 MW w Parau, wspierając ekologiczną przyszłość Rumunii

News provided by

Shanghai Electric

Oct 24, 2025, 13:25 ET

Inicjatywa ta, będąca czwartym projektem fotowoltaicznym Shanghai Electric w Rumunii, stanowi znaczący krok naprzód dla sektora czystej energii w tym kraju.

SZANGHAJ, 24 października 2025 r. /PRNewswire/ -- 1 października firma Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) świętowała osiągnięcie ważnego kamienia milowego, jakim było podpisanie umowy z firmą Econergy Renewable Energy Ltd. („Econergy") na generalne wykonawstwo elektrowni fotowoltaicznej o mocy 342 MW, Etap II w miejscowości Parau w Rumunii („Projekt"). Po zakończeniu projektu oczekuje się, że elektrownia będzie dostarczać czystą energię elektryczną zarówno użytkownikom indywidualnym, jak i komercyjnym, co podkreśla niezachwiane zaangażowanie Shanghai Electric w rozwój zielonej energii w Europie Środkowej i Wschodniej.

„Shanghai Electric nadal będzie wykorzystywać swoje atuty technologiczne w zakresie energii wiatrowej, fotowoltaiki i magazynowania energii, aby napędzać zieloną transformację regionu" - powiedział Wu Lei, sekretarz komitetu partyjnego i prezes Shanghai Electric Group. „Opierając się na naszych projektach, które z powodzeniem zrealizowaliśmy w Rumunii, zamierzamy jeszcze bardziej wzmocnić naszą obecność w Europie Środkowej i Wschodniej oraz dostarczać dostosowane do potrzeb rozwiązania, które przyspieszą transformację energetyczną Rumunii".

Projekt stanowi również kluczowy element strategicznej ekspansji Econergy w Rumunii i całym regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Według Andrei Loi, wiceprezesa ds. operacyjnych w Econergy, „Nasza decyzja o nawiązaniu współpracy z Shanghai Electric odzwierciedla nasze pełne zaufanie do jej wiedzy technicznej, możliwości realizacji projektów i bogatego doświadczenia międzynarodowego. Liczymy na ścisłą współpracę między naszymi zespołami, aby zapewnić płynny przebieg i pomyślne uruchomienie tego przełomowego projektu".

Projekt Parau Etap 2 jest czwartą inicjatywą fotowoltaiczną Shanghai Electric w Rumunii, opartą na dotychczasowych osiągnięciach firmy w sektorze energii odnawialnej w tym kraju. Jest to kontynuacja pomyślnego uruchomienia projektu fotowoltaicznego Parau Etap I o mocy 91,4 MW, który również został zrealizowany przez Shanghai Electric w ramach umowy EPC. Projekt w ramach Etapu I otrzymał tymczasowe świadectwo odbioru od klienta w listopadzie 2024 r. i obecnie dostarcza ekologiczną energię elektryczną do około 70 000 gospodarstw domowych, zmniejszając emisję dwutlenku węgla o około 6800 ton rocznie. Portfolio Shanghai Electric w Rumunii obejmuje również projekt fotowoltaiczny Schultu o mocy 56 MW, który uzyskał tymczasowe dopuszczenie do eksploatacji w czerwcu tego roku i obecnie znajduje się w dwuletnim okresie gwarancyjnym i eksploatacyjnym, natomiast projekt EPC instalacji fotowoltaicznej Ovidi o mocy 60 MW, zakontraktowany w styczniu, jest obecnie w trakcie realizacji.

Według danych z października 2025 r. łączna moc projektów Shanghai Electric w Rumunii wynosi około 550 MW, zapewniając trwałą dynamikę długoterminowego rozwoju czystej energii w tym kraju.

W dniu podpisania umowy dotyczącej projektu fotowoltaicznego Parau Etap II o mocy 342 MW Wu Lei odbył osobne spotkania z ambasadorem Chin w Rumunii Chen Fengiem oraz przewodniczącym rumuńskiej Komisji ds. Energii Istvanem-Lorantem Antalem. „Rumunia aktywnie promuje transformację swojej struktury energetycznej, przede wszystkim w obszarach fotowoltaiki, magazynowania energii, turbin gazowych oraz przesyłu i dystrybucji energii. Z niecierpliwością czekamy na pogłębienie współpracy z tak znakomitymi przedsiębiorstwami jak Shanghai Electric w celu wspólnego rozwoju projektów związanych z energią odnawialną" - powiedział Istvan-Lorant Antal.

Wu Lei przeprowadził również rozmowy na wysokim szczeblu z kierownictwem austriackiej Grupy OMV w celu zbadania nowych możliwości współpracy w sektorze energetycznym regionu, co jeszcze bardziej wzmocni kluczową rolę Shanghai Electric w transformacji energetycznej Rumunii w kierunku energii odnawialnej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.shanghai-electric.com/group_en/.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2346204/Shanghai_Electric_logo.jpg

WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM?

icon3
440k+
Newsrooms &
Influencers
icon1
9k+
Digital Media
Outlets
icon2
270k+
Journalists
Opted In
GET STARTED

Also from this source

Shanghai Electric signe la phase II du projet photovoltaïque de 342 MW de Parau avec Econergy, soutenant ainsi l'avenir vert de la Roumanie

Shanghai Electric signe la phase II du projet photovoltaïque de 342 MW de Parau avec Econergy, soutenant ainsi l'avenir vert de la Roumanie

Shanghai Electric (SEHK : 2727, SSE : 601727) a franchi une étape importante le 1er octobre avec la signature de la deuxième phase du projet...
Shanghai Electric firma con Econergy el proyecto fotovoltaico Parau Fase II de 342 MW

Shanghai Electric firma con Econergy el proyecto fotovoltaico Parau Fase II de 342 MW

Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) celebró el 1 de octubre un hito importante con la firma de la segunda fase del proyecto de contratación...
More Releases From This Source

Explore

Green Technology

Green Technology

Environmental Products & Services

Environmental Products & Services

Alternative Energies

Alternative Energies

Utilities

Utilities

News Releases in Similar Topics