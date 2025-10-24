Shanghai Electric podpisuje umowę z Econergy na realizację II Etapu projektu fotowoltaicznego o mocy 342 MW w Parau, wspierając ekologiczną przyszłość Rumunii

Inicjatywa ta, będąca czwartym projektem fotowoltaicznym Shanghai Electric w Rumunii, stanowi znaczący krok naprzód dla sektora czystej energii w tym kraju.

SZANGHAJ, 24 października 2025 r. /PRNewswire/ -- 1 października firma Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) świętowała osiągnięcie ważnego kamienia milowego, jakim było podpisanie umowy z firmą Econergy Renewable Energy Ltd. („Econergy") na generalne wykonawstwo elektrowni fotowoltaicznej o mocy 342 MW, Etap II w miejscowości Parau w Rumunii („Projekt"). Po zakończeniu projektu oczekuje się, że elektrownia będzie dostarczać czystą energię elektryczną zarówno użytkownikom indywidualnym, jak i komercyjnym, co podkreśla niezachwiane zaangażowanie Shanghai Electric w rozwój zielonej energii w Europie Środkowej i Wschodniej.

„Shanghai Electric nadal będzie wykorzystywać swoje atuty technologiczne w zakresie energii wiatrowej, fotowoltaiki i magazynowania energii, aby napędzać zieloną transformację regionu" - powiedział Wu Lei, sekretarz komitetu partyjnego i prezes Shanghai Electric Group. „Opierając się na naszych projektach, które z powodzeniem zrealizowaliśmy w Rumunii, zamierzamy jeszcze bardziej wzmocnić naszą obecność w Europie Środkowej i Wschodniej oraz dostarczać dostosowane do potrzeb rozwiązania, które przyspieszą transformację energetyczną Rumunii".

Projekt stanowi również kluczowy element strategicznej ekspansji Econergy w Rumunii i całym regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Według Andrei Loi, wiceprezesa ds. operacyjnych w Econergy, „Nasza decyzja o nawiązaniu współpracy z Shanghai Electric odzwierciedla nasze pełne zaufanie do jej wiedzy technicznej, możliwości realizacji projektów i bogatego doświadczenia międzynarodowego. Liczymy na ścisłą współpracę między naszymi zespołami, aby zapewnić płynny przebieg i pomyślne uruchomienie tego przełomowego projektu".

Projekt Parau Etap 2 jest czwartą inicjatywą fotowoltaiczną Shanghai Electric w Rumunii, opartą na dotychczasowych osiągnięciach firmy w sektorze energii odnawialnej w tym kraju. Jest to kontynuacja pomyślnego uruchomienia projektu fotowoltaicznego Parau Etap I o mocy 91,4 MW, który również został zrealizowany przez Shanghai Electric w ramach umowy EPC. Projekt w ramach Etapu I otrzymał tymczasowe świadectwo odbioru od klienta w listopadzie 2024 r. i obecnie dostarcza ekologiczną energię elektryczną do około 70 000 gospodarstw domowych, zmniejszając emisję dwutlenku węgla o około 6800 ton rocznie. Portfolio Shanghai Electric w Rumunii obejmuje również projekt fotowoltaiczny Schultu o mocy 56 MW, który uzyskał tymczasowe dopuszczenie do eksploatacji w czerwcu tego roku i obecnie znajduje się w dwuletnim okresie gwarancyjnym i eksploatacyjnym, natomiast projekt EPC instalacji fotowoltaicznej Ovidi o mocy 60 MW, zakontraktowany w styczniu, jest obecnie w trakcie realizacji.

Według danych z października 2025 r. łączna moc projektów Shanghai Electric w Rumunii wynosi około 550 MW, zapewniając trwałą dynamikę długoterminowego rozwoju czystej energii w tym kraju.

W dniu podpisania umowy dotyczącej projektu fotowoltaicznego Parau Etap II o mocy 342 MW Wu Lei odbył osobne spotkania z ambasadorem Chin w Rumunii Chen Fengiem oraz przewodniczącym rumuńskiej Komisji ds. Energii Istvanem-Lorantem Antalem. „Rumunia aktywnie promuje transformację swojej struktury energetycznej, przede wszystkim w obszarach fotowoltaiki, magazynowania energii, turbin gazowych oraz przesyłu i dystrybucji energii. Z niecierpliwością czekamy na pogłębienie współpracy z tak znakomitymi przedsiębiorstwami jak Shanghai Electric w celu wspólnego rozwoju projektów związanych z energią odnawialną" - powiedział Istvan-Lorant Antal.

Wu Lei przeprowadził również rozmowy na wysokim szczeblu z kierownictwem austriackiej Grupy OMV w celu zbadania nowych możliwości współpracy w sektorze energetycznym regionu, co jeszcze bardziej wzmocni kluczową rolę Shanghai Electric w transformacji energetycznej Rumunii w kierunku energii odnawialnej.

