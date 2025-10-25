Shanghai Electric podepisuje smlouvu s Econergy na II. fázi 342MW fotovoltaického projektu Parau pro ekologičtější budoucnost Rumunska
Čtvrtý fotovoltaický projekt společnosti Shanghai Electric v Rumunsku představuje významný pokrok pro sektor čisté energie v zemi.
ŠANGHAJ, 26. října 2025 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) dosáhla 1. října významného milníku v podobě uzavření smlouvy o generálním zajištění druhé fáze projektu fotovoltaické elektrárny o výkonu 342 MW (dále jen „projekt") v rumunském Parau se společností Econergy Renewable Energy Ltd. (dále „Econergy"). Projekt, který by po svém dokončení měl dodávat elektřinu jak domácnostem, tak komerčním subjektům, dokazuje pevné odhodlání společnosti Shanghai Electric podporovat rozvoj zelené energie ve střední a východní Evropě.
„Shanghai Electric je připravena i nadále podporovat zelenou transformaci regionu pomocí svých technologických předností ve větrné a fotovoltaické energetice i skladování energie," uvedl tajemník stranického výboru a předseda Shanghai Electric Group Wu Lei. „Na základě úspěšně dokončených projektů v Rumunsku se snažíme dále posílit naši přítomnost ve střední a východní Evropě a poskytovat řešení na míru, která urychlí energetickou transformaci Rumunska."
Projekt také představuje klíčovou součást strategické expanze společnosti Econergy nejen v Rumunsku, ale i v širším regionu střední a východní Evropy. Jak uvedl viceprezident pro provoz společnosti Econergy Andrea Loi, „naše rozhodnutí uzavřít partnerství se společností Shanghai Electric je výrazem naší plné důvěry v její technickou odbornost, schopnosti realizovat projekty a rozsáhlé mezinárodní zkušenosti. Těšíme se na úzkou spolupráci našich týmů, která zajistí hladký průběh a úspěšné uvedení tohoto významného projektu do provozu."
Projekt Parau fáze 2, který je již čtvrtou fotovoltaickou iniciativou společnosti Shanghai Electric v Rumunsku, navazuje na její dosavadní zdejší úspěchy v odvětví obnovitelných zdrojů energie. Jeho přímým předchůdcem je úspěšně spuštěný fotovoltaickýprojektParau fáze I o výkonu 91,4 MW, který v rámci EPC kontraktu (smlouva o inženýrských, pořizovacích a stavebních pracích) realizovala rovněž společnost Shanghai Electric. Projekt Fáze I obdržel od klienta v listopadu 2024 potvrzení o předběžném převzetí a nyní dodává zelenou elektřinu přibližně 70.000 domácnostem, čímž snižuje roční emise oxidu uhličitého v zemi o přibližně 6800 tun. Rumunské portfolio společnosti Shanghai Electric v dále zahrnuje 56MW fotovoltaický projekt Schultu, který získal potvrzení o předběžném převzetí v červnu tohoto roku a nyní vstoupil do dvouletého záručního a provozního období, či momentálně budovaný 60MW projekt Ovidi kontraktovaný v lednu.
Projekty společnosti Shanghai Electric v Rumunsku dosahují k říjnu 2025 celkové kapacity přibližně 550 MW a představují stabilní impuls pro dlouhodobý rozvoj čisté energie v této zemi.
V den podpisu smlouvy o projektu 342MW fotovoltaické elektrárny Parau fáze II se pan Wu Lei setkal s čínským velvyslancem v Rumunsku Chen Fengem a předsedou rumunského energetického výboru Istvanem-Lorantem Antalem. „Rumunsko aktivně posouvá transformaci své energetické struktury, především v oblastech fotovoltaiky, skladování energie, plynových turbín a přenosu a distribuce energie. Těšíme se na hlubší spolupráci s vynikajícími společnostmi, jako je Shanghai Electric, a společný rozvoj projektů obnovitelné energetiky," uvedl Istvan-Lorant Antal.
Pan Wu Lei také absolvoval jednání na vysoké úrovni s představiteli rakouské skupiny OMV Group s cílem prozkoumat nové možnosti spolupráce v energetickém sektoru regionu a dále posílit klíčovou roli společnosti Shanghai Electric v energetické transformaci Rumunska.
