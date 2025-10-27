Shanghai Electric Garap Proyek PV Parau 342 MW Fase II bersama Econergy, Dukung Masa Depan Energi Hijau Rumania

Sebagai proyek pembangkit listrik tenaga surya (photovoltaic/PV) keempat Shanghai Electric di Rumania, kontrak proyek ini merupakan perkembangan penting di sektor energi bersih di negara tersebut.

SHANGHAI, 27 Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) membuat perkembangan penting pada 1 Oktober setelah meresmikan kontrakpembangunanpembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Fase II ("Proyek") berkapasitas 342 MW di Parau, Rumania, bersama Econergy Renewable Energy Ltd. (Econergy). Setelah selesai dibangun, proyek ini akan memasok listrik bersih bagi pelanggan rumah tangga dan bisnis sehingga memperkuat komitmen Shanghai Electric dalam mendorong pengembangan energi hijau di Eropa Tengah dan Timur.

"Shanghai Electric akan terus memanfaatkan keunggulan teknologi pembangkit listrik tenaga bayu, tenaga surya, dan penyimpanan energi untuk mendorong transisi hijau di kawasan ini," ujar Wu Lei, Wu Lei, Secretary, Party Committee, yang juga menjabat Chairman, Shanghai Electric Group. "Setelah sukses mengembangkan sejumlah proyek di Rumania, kami semakin berkomitmen memperkuat jangkauan Shanghai Electric di Eropa Tengah dan Timur, serta menyediakan solusi khusus yang mempercepat transformasi energi Rumania."

Proyek ini juga menjadi bagian penting dari strategi ekspansi Econergy di Rumania, serta Eropa Tengah dan Timur. Andrea Loi, Vice President, Operations, Econergy, berkata, "Keputusan bermitra dengan Shanghai Electric mencerminkan kepercayaan kami terhadap keahlian teknis, kemampuan pelaksanaan proyek, dan pengalaman internasional Shanghai Electric. Kami ingin terus bekerja sama guna memastikan kelancaran pembangunan dan keberhasilan proyek penting ini."

Proyek Parau Fase II merupakan proyek fotovoltaik keempat Shanghai Electric di Rumania. Dengan demikian, proyek ini melambangkan rekam jejak kuat Shanghai Electric di sektor energi terbarukan di negara tersebut. Sebelumnya, Shanghai Electric telah menyelesaikan proyek PVParau Fase I berkapasitas 91,4 MW yang telah memperoleh Izin Sementara (Provisional Acceptance Certificate) pada November 2024. Proyek Fase I kini memasok listrik hijau bagi sekitar 70.000 pelanggan rumah tangga dan mengurangi emisi karbondioksida sekitar 6.800 ton per tahun. Portofolio Shanghai Electric di Rumania juga mencakup Proyek PV Schultu 56 MW yang telah menerima izin sementara pada Juni 2025, bahkan telah memasuki masa garansi dan operasional dua tahun, serta proyek PV Ovidi 60 MW yang kontraknya diperoleh Shanghai Electric pada Januari lalu, dan saat ini masih dalam tahap pembangunan.

Hingga Oktober 2025, total kapasitas proyek Shanghai Electric di Rumania telah mencapai sekitar 550 MW sehingga terus menjadi momentum positif dalam perkembangan energi bersih dalam jangka panjang di negara tersebut.

Pada hari yang sama dengan peresmian kontrak proyek Parau Fase II, Wu Lei juga mengadakan pertemuan dengan Duta Besar Tiongkok untuk Rumania, Chen Feng, serta Istvan-Lorant Antal, Ketua Komite Energi Rumania. "Rumania aktif merombak struktur energi, terutama di bidang fotovoltaik, penyimpanan energi, turbin gas, serta transmisi dan distribusi listrik. Kami ingin terus bekerja sama dengan perusahaan unggulan seperti Shanghai Electric untuk mengembangkan proyek energi terbarukan," ujar Istvan-Lorant Antal.

Wu Lei juga berdialog dengan eksekutif OMV Group Austria untuk menjajaki peluang kerja sama baru di sektor energi kawasan tersebut, serta memperkuat peran Shanghai Electric dalam transisi energi terbarukan di Rumania.

