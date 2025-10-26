Shanghai Electric توقع المرحلة الثانية من مشروع باراو الكهروضوئي بقدرة 342 ميجاوات مع Econergy دعماً لمستقبل رومانيا الأخضر

يمثل هذا المشروع الكهروضوئي الرابع لشركة Shanghai Electric في رومانيا، وتشكّل هذه المبادرة خطوة كبيرة لقطاع الطاقة النظيفة في البلاد.

شنغهاي، 26 أكتوبر 2025 / PRNewswire / -- احتفلت Shanghai Electric

(SEHK: 2727, SSE: 601727) بإنجاز بارز في 1 أكتوبر بتوقيع المرحلة الثانية من مشروع المقاولات العامة للطاقة الكهروضوئية ( PV ) بقدرة 342 ميجاوات ("المشروع") في باراو، رومانيا، مع شركة .Econergy Renewable Energy Ltd. ("Econergy") من المتوقع أن يوفر المشروع، فور اكتماله، الكهرباء النظيفة للمستخدمين في القطاعين السكني والتجاري، مما يؤكد التزام Shanghai Electric الراسخ بتعزيز تطوير الطاقة الخضراء في جميع أنحاء أوروبا الوسطى والشرقية.

قال السيد وو لي، أمين لجنة الحزب ورئيس مجلس إدارة Shanghai Electric Group : "ستواصل Shanghai Electric الاستفادة من قدراتها التكنولوجية في طاقة الرياح، والطاقة الكهروضوئية، وتخزين الطاقة لدفع عجلة التحول الأخضر في المنطقة". "بناءً على مشاريعنا المكتملة بنجاح في رومانيا، نهدف إلى تعزيز وجودنا بشكل أكبر في جميع أنحاء أوروبا الوسطى والشرقية وتقديم حلول مخصصة تسرع تحول الطاقة في رومانيا."

يمثل المشروع أيضاً مكوناً رئيسياً للتوسع الاستراتيجي لشركة Econergy في جميع أنحاء رومانيا ومنطقة أوروبا الوسطى والشرقية الأوسع. وفقاً لأندريا لوي، نائبة رئيس العمليات في Econergy : "يعكس قرارنا بالشراكة مع Shanghai Electric ثقتنا الكاملة في خبرتها التقنية، وقدراتها على تنفيذ المشاريع، وخبرتها الدولية الواسعة. نتطلع إلى التعاون الوثيق بين فرقنا لضمان التقدم السلس والتشغيل الناجح لهذا المشروع البارز."

تعد المرحلة الثانية من مشروع باراو المبادرة الكهروضوئية الرابعة لشركة Shanghai Electric في رومانيا، بناءً على سجل الشركة الراسخ في قطاع الطاقة المتجددة في البلاد. يأتي ذلك بعد التشغيل الناجح لمشروع باراو المرحلة الأولى الكهروضوئي بقدرة 91.4 ميجاوات، والذي نفذته أيضاً Shanghai Electric بموجب عقد الهندسة والمشتريات والإنشاءات ( EPC ). حصل مشروع المرحلة الأولى على شهادة القبول المؤقت من الجهة المالكة في نوفمبر 2024 ويوفر الآن الكهرباء الخضراء لحوالي 70000 أسرة، مما يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 6800 طن سنوياً. تضم محفظة Shanghai Electric في رومانيا أيضاً مشروع شولتو الكهروضوئي بقدرة 56 ميجاوات، والذي حصل على القبول المؤقت في يونيو من هذا العام ودخل الآن فترة الضمان والتشغيل لمدة عامين، بينما مشروع أوفيدي الكهروضوئي ( EPC ) بقدرة 60 ميجاوات ، الذي تم التعاقد عليه في يناير، قيد الإنشاء حالياً.

حتى أكتوبر 2025، تبلغ السعة الإجمالية لمشاريع Shanghai Electric في رومانيا نحو 550 ميجاوات، مما يوفر زخماً مستداماً لتطوير الطاقة النظيفة على المدى الطويل في البلاد.

في نفس يوم توقيع مشروع باراو المرحلة الثانية الكهروضوئي بقدرة 342 ميجاوات، عقد السيد وو لي اجتماعات منفصلة مع السفير الصيني لدى رومانيا، تشين فنغ، وإستفان لورانت أنتال، رئيس لجنة الطاقة الرومانية. قال إستفان لورانت أنتال: "تعمل رومانيا بنشاط على تسريع تحول هيكل الطاقة لديها، لا سيما في مجالات الطاقة الكهروضوئية، وتخزين الطاقة، وتوربينات الغاز، ونقل وتوزيع الطاقة. نتطلع إلى تعميق التعاون مع الشركات المتميزة مثل Shanghai Electric لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة بشكل مشترك."

أجرى السيد وو لي أيضاً محادثات رفيعة المستوى مع مديرين تنفيذيين من Austria's OMV Group لاستكشاف فرص تعاون جديدة في قطاع الطاقة بالمنطقة، مما يعزز دور Shanghai Electric المحوري في تحول الطاقة المتجددة في رومانيا.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://www.shanghai-electric.com/group_en/ .

شعار - https://mma.prnewswire.com/media/2346204/Shanghai_Electric_logo.jpg