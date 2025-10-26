Shanghai Electric firma con Econergy el proyecto fotovoltaico Parau Fase II de 342 MW, que respalda el futuro ecológico de Rumania

Como cuarto proyecto fotovoltaico de Shanghai Electric en Rumania, esta iniciativa supone un gran avance para el sector de la energía limpia del país.

SHANGHÁI, 26 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) celebró un hito importante el 1 de octubre con la firma de la segunda fase del proyecto de contratación general de energía fotovoltaica (PV) de 342 MW (el "Proyecto") en Parau, Rumania con Econergy Renewable Energy Ltd. ("Econergy"). Una vez completado, se espera que el proyecto suministre electricidad limpia tanto a usuarios residenciales como comerciales, lo que destaca el firme compromiso de Shanghai Electric con el avance del desarrollo de la energía verde en Europa Central y Oriental.

"Shanghai Electric seguirá aprovechando sus fortalezas tecnológicas en energía eólica, fotovoltaica y almacenamiento de energía para impulsar la transición ecológica de la región", afirmó el Sr. Wu Lei, secretario del Comité del Partido y presidente de Shanghai Electric Group. "A partir de nuestros proyectos completados con éxito en Rumania, nuestro objetivo es seguir reforzando nuestra presencia en Europa Central y Oriental y ofrecer soluciones personalizadas que aceleren la transformación energética de Rumania".

El proyecto también representa un componente clave de la expansión estratégica de Econergy en Rumania y en toda la región de Europa Central y Oriental. Según Andrea Loi, vicepresidente de Operaciones de Econergy, "Nuestra decisión de asociarnos con Shanghai Electric refleja nuestra plena confianza en su experiencia técnica, su capacidad de ejecución de proyectos y su amplia experiencia internacional". Esperamos con interés la estrecha colaboración entre nuestros equipos para garantizar el buen desarrollo y la puesta en marcha satisfactoria de este proyecto emblemático".

El proyecto Parau Fase 2 es la cuarta iniciativa fotovoltaica de Shanghai Electric en Rumania, que se suma a la trayectoria consolidada de la empresa en el sector de las energías renovables del país. Esta iniciativa sigue a la puesta en marcha con éxito del proyectofotovoltaico Parau Fase I de 91,4 MW, que también fue ejecutado por Shanghai Electric en virtud de un contrato EPC. El proyecto de la Fase I recibió su Certificado de Aceptación Provisional del cliente en noviembre de 2024 y ahora suministra electricidad ecológica a aproximadamente 70.000 hogares, lo que reduce las emisiones de dióxido de carbono en unas 6.800 toneladas al año. La cartera de Shanghai Electric en Rumania incluye además el proyecto fotovoltaico Schultu de 56 MW, que obtuvo la aceptación provisional en junio de este año y ahora ha entrado en su periodo de garantía y operación de dos años, mientras que el proyecto EPC fotovoltaico Ovidi de 60 MW, contratado en enero, se encuentra actualmente en construcción.

A partir de octubre de 2025, los proyectos de Shanghai Electric en Rumania tendrán una capacidad combinada de aproximadamente 550 MW, lo que proporcionará un impulso sostenido para el desarrollo a largo plazo de la energía limpia en el país.

El mismo día de la firma del proyecto fotovoltaico Parau Fase II de 342 MW, el Sr. Wu Lei se reunió por separado con el embajador chino en Rumania, Chen Feng, y con Istvan-Lorant Antal, presidente del Comité de Energía de Rumania. "Rumania está impulsando activamente la transformación de su estructura energética, en especial en los ámbitos de energía fotovoltaica, almacenamiento de energía, lturbinas de gas y transmisión y distribución de energía. Esperamos profundizar la cooperación con empresas destacadas como Shanghai Electric para desarrollar de forma conjunta proyectos de energía renovable", comentó Istvan-Lorant Antal.

El Sr. Wu Lei también mantuvo conversaciones de alto nivel con ejecutivos del Grupo OMV de Austria para explorar nuevas oportunidades de cooperación en el sector energético de la región, lo que refuerza aún más el papel fundamental de Shanghai Electric en la transición hacia las energías renovables en Rumania.

