Shanghai ElectricとSiemens、グリーン＆デジタル電力網変革を加速する枠組み協定締結

中低圧電力系統機器などの提携を通じた中国の「双炭目標」を推進

上海（中国）、2025年11月15日 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric（SEHK：2727、SSE：601727）とSiemens AGは、第8回中国国際輸入博覧会（China International Import Expo、CIIE）において、「インテリジェント・グリッド～中低圧新型電力系統設備調達事業」に関する枠組み協定を締結いたしました。今回の協業は、中低圧電力系統機器の革新を掘り下げ、デジタル化および脱炭素化の進展を推進し、中国の「双炭目標」、つまりCO₂排出ピークアウト及びカーボンニュートラル目標達成に貢献することをねらいとしています。

本協定に基づき、両社は相互補完的な強みを活かして市場拡大、グリーン転換、インテリジェント更新を加速して相互の利益を得るとともに、持続可能な電力網に向けたベンチマーク事業を創出します。また、Shanghai Electricが担う世界のエネルギー転換において主体的な役割をアピールするとともに、低炭素とデジタル化を推進するという両社の戦略的ビジョンの現れでもあります。

Shanghai Electric Group のZhu Zhaokai社長は、「弊社はSiemens社と数十年にわたる信頼の醸成と合弁事業を通じて提携関係を育んできました。今回締結に至った協定は、両社の協業における新たな節目となるものであり、スマートかつグリーンなエネルギー系統構築に向けた重要な一歩となるでしょう。同社との協力をより一層深化させ、よりグリーンな電力網のベンチマーク事業が創出されることを期待しています」述べました。

Siemens Energyは、世界規模でのエネルギー転換において中国が担う大きな役割を強調しました。同社はShanghai Electricとの提携に向けた取り組みを再確認し、高機能機器と統合ソリューションの開発に共同で注力することを表明しました。今回の協業は、持続可能なエネルギーの未来を示しながら中国の革新を体現する、「lighthouse projects」と題される先導的プロジェクトのさらなる構築を目指すものです。

Shanghai ElectricとSiemensは30年以上にわたって緊密な技術連携と市場協力を行っており、中国の送配電部門で大きな実績を打ち立てています。最近の顧客マイルストーンは次のとおりです。

2025年4月：送配電、デジタル化、低炭素化に関する取り組み推進を目的とした戦略的協力協定の締結。

2025年7月：Siemens Energy取締役役員のKarim Amin氏が、エネルギー技術の相乗効果、系統の統合、世界各国における市場開発について協議するため来訪

この新たな協定によって電力系統業界のグリーン変革がさらに加速され、上海電力の送配電設備部門のリーダーシップの強化に貢献するとともに、国際協力の新たな扉がかれます。

将来的に、両社は本協定を足がかりとして戦略的協力を深化させ、多岐にわたる産業シナリオにおける統合的な応用を模索していきます。これがひいては高機能設備における協業を活用した持続可能な低炭素発展のモデルプロジェクトの構築の原動力となることに繋がります。Shanghai ElectricとSiemensは共に、信頼性と先見性裏打ちされた「上海電気ソリューションズ（Shanghai Electric Solutions）」を掲げ、中国および世界のエネルギー転換を支援していきます。

