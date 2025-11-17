Shanghai Electric i Siemens podpisują umowę ramową, która przyspieszy transformację ekologiczną i zmiany w cyfrowej sieci energetycznej

Współpraca dotyczy urządzeń sieci średniego i niskiego napięcia, które sprzyjają realizacji celów podwójnych działań w zakresie dwutlenku węgla prowadzonych przez Chiny.

SZANGHAJ, 17 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) i Siemens AG w trakcie 8. targów China International Import Expo (CIIE) podpisały umowę ramową na projekt „Inteligentna sieć - projekt dotyczący zaopatrzenia w urządzenia sieci średniego i niskiego napięcia nowego typu". Celem współpracy jest pogłębienie innowacyjności w zakresie urządzeń sieci średniego i niskiego napięcia, napędzającej postęp w zakresie cyfryzacji i dekarbonizacji w celu wspierania chińskich celów podwójnych działań w zakresie dwutlenku węgla.

Photo

W ramach umowy, obie spółki wykorzystają wzajemnie uzupełniające się atuty, aby przyspieszać ekspansję na rynku, zieloną transformację i inteligentne usprawnienia, co zapewni obopólne korzyści i przyczyni się do powstania referencyjnych projektów w zakresie zrównoważonej sieci energetycznej. Transakcja świadczy o proaktywnej roli spółki Shanghai Electric w globalnej transformacji energetycznej i odzwierciedla wspólną strategiczną wizję obu firm w zakresie rozwoju niskoemisyjnego i cyfrowego.

„Shanghai Electric i Siemens łączy wieloletnie partnerstwo powstałe w oparciu o dekady zaufania i wspólnych przedsięwzięć - powiedział Zhu Zhaokai, prezes Shanghai Electric Group. - Umowa stanowi nowy kamień milowy w naszej współpracy i ważny krok w kierunku budowania inteligentnych sieci opartych o czyste źródła energii. Z radością pogłębimy współpracę z firmą Siemens przy tworzeniu wyznaczających standardy przedsięwzięć w zakresie bardziej ekologicznej sieci energetycznej".

Przedstawiciele Siemens Energy podkreślili kluczową rolę Chin w globalnej transformacji energetycznej i potwierdzili zaangażowanie w partnerstwo z Shanghai Electric, zwracając uwagę na wspólny cel, jakim jest opracowywanie wysokiej klasy urządzeń i zintegrowanych rozwiązań. Celem współpracy jest przygotowanie większej liczby sztandarowych projektów, demonstrujących innowacyjność Chin w zakresie budowania przyszłości zrównoważonej energii.

Od ponad trzech dekad Shanghai Electric i Siemens łączy bliska współpraca technologiczna i rynkowa, która pozwala obu firmom wyznaczać nowe standardy w sektorze przesyłu i dystrybucji energii w Chinach. Ostatnie ważne wydarzenia:

kwiecień 2025: podpisanie umowy o współpracy strategicznej w zakresie wspierania inicjatyw z dziedziny przesyłu i dystrybucji energii, cyfryzacji i rozwiązań niskoemisyjnych,

lipiec 2025: wizyta Karima Amina, członka Zarządu Energetycznego firmy Siemens, w celu omówienia synergii technologii energetycznych, integracji systemów i globalnego rozwoju rynkowego.

Nowa umowa jeszcze bardziej przyspieszy zieloną transformację branży sieci energetycznej i wzmocni pozycję lidera firmy Shanghai Electric w zakresie urządzeń do przesyłu i dystrybucji, otwierając nowe możliwości współpracy międzynarodowej.

W przyszłości obecna umowa będzie dla obu stron punktem wyjścia do pogłębienia współpracy strategicznej, eksplorowania zintegrowanych zastosowań w różnych scenariuszach przemysłowych i wykorzystania współpracy w obszarze wysokiej klasy urządzeń do budowania referencyjnych projektów związanych ze zrównoważonym rozwojem i niskoemisyjnością. Wspólnie Shanghai Electric i Siemens zaoferują niezawodne i przyszłościowe „rozwiązania Shanghai Electric", aby wspierać transformację energetyczną w Chinach i na całym świecie.

Zdjęcia - https://mma.prnewswire.com/media/2823343/Photo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2346204/5623026/Shanghai_Electric_logo.jpg