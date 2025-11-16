Shanghai Electric et Siemens signent un accord-cadre pour accélérer la transformation verte et numérique du réseau électrique

Le partenariat se concentre sur l'équipement de système électrique à moyenne et basse tension, afin de faire progresser la Chine vers les objectifs de sa stratégie « double carbone »

SHANGHAI, 16 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK : 2727, SSE : 601727) et Siemens AG ont signé un accord-cadre portant sur le « projet de fourniture d'un nouveau type d'équipement de système électrique à moyenne et basse tension pour un réseau intelligent » au cours de la 8e Exposition internationale d'importation de la Chine. Cette collaboration vise à approfondir l'innovation dans l'équipement de système électrique à moyenne et basse tension, ainsi qu'à faire avancer la transition numérique et la décarbonation afin de soutenir les objectifs de la stratégie chinoise « double carbone ».

Photo

Cet accord prévoit que les deux entreprises tirent parti de leurs forces complémentaires pour accélérer leur expansion sur le marché, leur transformation écologique et le perfectionnement de leurs systèmes intelligents, en vue de bénéficier d'avantages mutuels et de créer des projets de référence pour un réseau électrique durable. La conclusion de cet accord souligne le rôle proactif de Shanghai Electric dans la transition énergétique mondiale et illustre la vision stratégique commune des deux entreprises en matière de promotion du développement numérique et à bas carbone.

« Shanghai Electric et Siemens partagent un partenariat de longue date fondé sur des décennies de confiance et de coentreprises », a déclaré Zhu Zhaokai, président du groupe Shanghai Electric. « Cet accord marque une nouvelle étape majeure dans notre coopération, et représente un pas important vers la construction de systèmes énergétiques intelligents et verts. Nous sommes impatients de renforcer notre collaboration avec Siemens afin de créer des projets de référence pour un réseau électrique plus vert. »

Siemens Energy a souligné le rôle central de la Chine dans la transition énergétique mondiale. L'entreprise a réaffirmé son engagement dans le partenariat avec Shanghai Electric, notant que l'objectif commun était de concevoir des équipements de pointe et des solutions intégrées. Cette collaboration vise à mettre en place davantage de « projets phares » qui témoignent de l'innovation chinoise au service de la construction d'un avenir énergétique durable.

Shanghai Electric et Siemens entretiennent depuis plus de trente ans une étroite collaboration technologique et commerciale, qui a permis d'établir des références dans le secteur du transport et de la distribution d'électricité en Chine. Voici quelques jalons récents de cette collaboration :

Avril 2025 : signature d'un accord de coopération stratégique pour promouvoir le transport et la distribution d'électricité, la transition numérique et les initiatives à bas carbone.

Juillet 2025 : visite de Karim Amin, membre du conseil d'administration de Siemens Energy, pour discuter de la synergie des technologies énergétiques, de l'intégration des systèmes et du développement sur le marché mondial.

Ce nouvel accord favorisera la transformation écologique du secteur des systèmes électriques et consolidera le leadership de Shanghai Electric dans le domaine des équipements de transport et de distribution, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de coopération internationale.

Les deux parties s'appuieront à l'avenir sur la signature de cet accord pour approfondir leur collaboration stratégique, envisager des applications intégrées dans divers scénarios industriels et tirer parti des partenariats relatifs aux équipements de pointe pour élaborer des projets de référence en vue d'un développement durable à bas carbone. Ensemble, Shanghai Electric et Siemens fourniront des « solutions Shanghai Electric » fiables et tournées vers l'avenir afin de soutenir la transition énergétique de la Chine et du monde.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2823343/Photo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2346204/5623026/Shanghai_Electric_logo.jpg