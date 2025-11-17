Shanghai Electric dan Siemens Resmi Bekerja sama Mempercepat Transformasi Jaringan Listrik yang Ramah Lingkungan dan Memanfaatkan Teknologi Digital

Lewat proyek ini, kedua perusahaan akan memanfaatkan keunggulan masing-masing untuk mempercepat ekspansi pasar, transformasi hijau, dan peningkatan teknologi cerdas. Kolaborasi tersebut akan memberikan manfaat bagi kedua pihak, serta mengembangkan sebuah proyek percontohan untuk jaringan listrik berkelanjutan. Peresmian kerja sama ini juga menegaskan peran aktif Shanghai Electric dalam transisi energi global dan visi strategis kedua perusahaan untuk memajukan perkembangan teknologi rendah karbon dan digital.

"Shanghai Electric dan Siemens telah menjalin kemitraan jangka panjang yang berlandaskan kepercayaan dan usaha bersama selama puluhan tahun," kata Zhu Zhaokai, President, Shanghai Electric Group. "Kemitraan proyek ini menjadi perkembangan terbaru dalam hubungan kerja sama kami dan langkah penting menuju perkembangan sistem energi yang cerdas dan ramah lingkungan. Kami ingin memperluas kolaborasi dengan Siemens untuk membangun sebuah proyek percontohan untuk jaringan listrik yang lebih hijau."

Siemens Energy menyoroti peran penting China dalam transisi energi global. Perusahaan tersebut juga semakin berkomitmen menjalin kemitraan dengan Shanghai Electric dengan mengembangkan peralatan berkualitas tinggi dan solusi terintegrasi. Kolaborasi ini segera menghasilkan semakin banyak "proyek mercusuar" yang membuktikan inovasi China dalam membangun masa depan energi berkelanjutan.

Selama lebih dari tiga dekade, Shanghai Electric dan Siemens selalu bekerja sama dalam teknologi dan pengembangan pasar, serta membuat standar di sektor transmisi dan distribusi listrik di TIongkok. Beberapa pencapaian terbaru kedua perusahaan ini antara lain:

April 2025: Peresmian perjanjian kerja sama strategis untuk memajukan perkembangan sistem transmisi dan distribusi listrik, digitalisasi, serta inisiatif rendah karbon.

Juli 2025: Kunjungan Karim Amin, anggota Dewan Eksekutif Siemens Energy, untuk membahas sinergi teknologi energi, integrasi sistem, dan pengembangan pasar global.

Kerja sama terbaru ini semakin mempercepat transformasi hijau di industri sistem tenaga listrik sekaligus memperkuat posisi Shanghai Electric dalam inovasi peralatan transmisi dan distribusi listrik, dan membuka peluang baru untuk kerja sama internasional.

Peresmian kerja sama proyek terbaru ini mengawali sebuah babak baru bagi kedua perusahaan untuk memperluas kolaborasi strategis, mengeksplorasi aplikasi terintegrasi di berbagai skenario industri, serta berkolaborasi mengembangkan peralatan premium untuk proyek percontohan yang berkelanjutan dan rendah karbon. Dengan bekerja sama, Shanghai Electric dan Siemens akan menghadirkan "Solusi Shanghai Electric" yang andal dan visioner demi mendukung transisi energi di Tiongkok dan dunia.

SOURCE Shanghai Electric