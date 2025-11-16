Shanghai Electric a Siemens podpísali rámcovú dohodu o urýchlení zelenej a digitálnej transformácie energetickej siete
Partnerstvo je zamerané na zariadenia stredno- a nízkonapäťových energetických systémov na podporu dvoch dekarbonizačných plánov Číny
ŠANGHAJ, 16. novembra 2025 /PRNewswire/ – Spoločnosti Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) a Siemens AG podpísali počas 8. medzinárodného veľtrhu dovozu v Číne (CIIE) rámcovú dohodu o projekte „Inteligentná sieť – projekt obstarávania zariadení pre nový typ energetického systému stredného a nízkeho napätia,". Cieľom spolupráce je prehĺbiť inovácie v zariadeniach stredno- a nízkonapäťových energetických systémov, podnietiť pokrok v digitalizácii a dekarbonizácii s cieľom podporiť dva ciele Číny v oblasti znižovania uhlíka.
V rámci dohody obe spoločnosti využijú vzájomne sa dopĺňajúce silné stránky na urýchlenie expanzie na trh, zelenej transformácie a inteligentných modernizácií, čím si navzájom prinesú výhody a vytvoria referenčné projekty pre udržateľnú energetickú sieť. Podpísanie zmluvy zdôrazňuje proaktívnu úlohu Shanghai Electric v globálnej energetickej transformácii a odráža spoločnú strategickú víziu oboch spoločností v oblasti presadzovania nízkouhlíkového a digitálneho rozvoja.
„Spoločnosti Shanghai Electric a Siemens zdieľajú dlhodobé partnerstvo postavené na desaťročiach dôvery a spoločných podnikov," povedal Zhu Zhaokai, prezident skupiny Shanghai Electric Group. „Táto dohoda predstavuje v našej spolupráci nový míľnik a dôležitý krok smerom k budovaniu inteligentných, zelených energetických systémov. Tešíme sa na prehĺbenie spolupráce so spoločnosťou Siemens, aby sme mohli ďalej pracovať na referenčných projektoch pre zelenšiu energetickú sieť."
Spoločnosť Siemens Energy zdôraznila kľúčovú rolu Číny v globálnej energetickej transformácii. Spoločnosť potvrdila svoj záväzok k partnerstvu so Shanghai Electric a poznamenala, že sa spoločne zameriavajú na vývoj špičkových zariadení a integrovaných riešení. Cieľom tejto spolupráce je realizovať viac „lighthouse projektov", ktoré demonštrujú čínske inovácie pri budovaní udržateľnej energetickej budúcnosti.
Shanghai Electric a Siemens už viac ako tri desaťročia rozvíjajú úzku technologickú a trhovú spoluprácu a určujú štandardy v čínskom sektore prenosu a distribúcie energie. Medzi nedávne míľniky patria:
- Apríl 2025: Podpísanie dohody o strategickej spolupráci na podporu prenosu a distribúcie energie, digitalizácie a iniciatív v oblasti nízkouhlíkového hospodárstva.
- Júl 2025: Návšteva Karima Amina, člena výkonnej rady spoločnosti Siemens Energy, s cieľom prediskutovať synergiu energetických technológií, systémovú integráciu a rozvoj globálneho trhu.
Táto nová dohoda ďalej urýchli zelenú transformáciu odvetvia energetických systémov a upevní vedúce postavenie spoločnosti Shanghai Electric v oblasti prenosových a distribučných zariadení, pričom zároveň otvorí nové príležitosti pre medzinárodnú spoluprácu.
S výhľadom do budúcnosti budú obe strany brať podpísanie tejto dohody ako východiskový bod pre prehĺbenie strategickej spolupráce, preskúmanie integrovaných aplikácií v rôznych priemyselných scenároch a využitie partnerstiev v oblasti špičkových zariadení na budovanie referenčných projektov pre udržateľný nízkouhlíkový rozvoj. Shanghai Electric a Siemens spoločne poskytnú spoľahlivé a progresívne riešenia „Shanghai Electric Solutions" na podporu energetickej transformácie Číny aj celého sveta.
