Shanghai Electric a Siemens podepsaly rámcovou dohodu o urychlení transformace zelené a digitální energetické sítě
News provided byShanghai Electric
Nov 14, 2025, 13:04 ET
Partnerství se zaměřuje na zařízení pro středonapěťové a nízkonapěťové energetické systémy s cílem podpořit dosažení dvojího uhlíkového cíle Číny
ŠANGHAJ, 14. listopadu 2025 /PRNewswire/ -- Společnosti Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) a Siemens AG podepsaly během 8. ročníku Mezinárodního veletrhu dovozu do Číny (CIIE) rámcovou dohodu o „Inteligentní síti – projektu nákupu nového typu zařízení pro středonapěťové a nízkonapěťové energetické systémy". Cílem této spolupráce je prohloubit inovace v oblasti zařízení pro energetické systémy středního a nízkého napětí, podpořit pokrok v digitalizaci a dekarbonizaci a přispět tak k dosažení dvojího cíle Číny v oblasti uhlíkových emisí.
Na základě této dohody budou obě společnosti využívat své komplementární silné stránky k urychlení expanze na trhu, zelené transformace a inteligentních modernizací, což přinese vzájemné výhody a vytvoří referenční projekty pro udržitelnou energetickou síť. Podpis této dohody podtrhuje vysoce aktivní roli společnosti Shanghai Electric v globálním energetickém přechodu a odráží společnou strategickou vizi obou společností u podpory nízkouhlíkového a digitálního rozvoje.
„Shanghai Electric a Siemens sdílejí dlouholeté partnerství založené na desetiletích důvěry a společných podniků," řekl Zhu Zhaokai, ředitel Shanghai Electric Group. „Tato dohoda představuje nový milník v naší spolupráci a důležitý krok směrem k budování inteligentních, zelených energetických systémů. Těšíme se na prohloubení spolupráce se Siemensem s cílem vytvořit referenční projekty pro ekologičtější energetickou síť."
Siemens Energy zdůraznila klíčovou roli Číny v globálním energetickém přechodu. Společnost znovu potvrdila svůj závazek k partnerství se společností Shanghai Electric a zdůraznila, že se společně zaměřují na vývoj špičkových zařízení a integrovaných řešení. Cílem této spolupráce je realizovat více „vzorových projektů", které představí čínské inovace v budování udržitelné energetické budoucnosti.
Již více než tři desetiletí udržují Shanghai Electric a Siemens úzkou technologickou spolupráci a kooperaci na trhu a stanovují nové standardy v čínském odvětví přenosu a distribuce energie. Mezi nedávné milníky patří:
- Duben 2025: Podpis strategické dohody o spolupráci s cílem podpořit přenos a distribuci energie, digitalizaci a iniciativy v oblasti snižování emisí uhlíku.
- Červenec 2025: Návštěva Karima Amina, člena představenstva společnosti Siemens Energy, za účelem projednání synergie v oblasti energetických technologií, integrace systémů a rozvoje globálního trhu.
Tato nová dohoda dále urychlí zelenou transformaci odvětví energetických systémů a posílí vedoucí postavení společnosti Shanghai Electric v oblasti zařízení pro přenos a distribuci energie a zároveň otevře nové příležitosti pro mezinárodní spolupráci.
Do budoucna budou obě strany považovat tento podpis za výchozí bod pro prohloubení strategické spolupráce, prozkoumání integrovaných aplikací v různých oborových scénářích a využití partnerství v oblasti špičkových zařízení k budování referenčních projektů pro udržitelný rozvoj s nízkými emisemi uhlíku. Společnosti Shanghai Electric a Siemens společně dodají spolehlivá a progresivní „řešení Shanghai Electric" na podporu energetického přechodu v Číně a ve světě.
