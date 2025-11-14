Shanghai Electric a Siemens podepsaly rámcovou dohodu o urychlení transformace zelené a digitální energetické sítě

News provided by

Shanghai Electric

Nov 14, 2025, 13:04 ET

Partnerství se zaměřuje na zařízení pro středonapěťové a nízkonapěťové energetické systémy s cílem podpořit dosažení dvojího uhlíkového cíle Číny

ŠANGHAJ, 14. listopadu 2025 /PRNewswire/ -- Společnosti Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) a Siemens AG podepsaly během 8. ročníku Mezinárodního veletrhu dovozu do Číny (CIIE) rámcovou dohodu o „Inteligentní síti – projektu nákupu nového typu zařízení pro středonapěťové a nízkonapěťové energetické systémy". Cílem této spolupráce je prohloubit inovace v oblasti zařízení pro energetické systémy středního a nízkého napětí, podpořit pokrok v digitalizaci a dekarbonizaci a přispět tak k dosažení dvojího cíle Číny v oblasti uhlíkových emisí.

Continue Reading
Photo
Photo

Na základě této dohody budou obě společnosti využívat své komplementární silné stránky k urychlení expanze na trhu, zelené transformace a inteligentních modernizací, což přinese vzájemné výhody a vytvoří referenční projekty pro udržitelnou energetickou síť. Podpis této dohody podtrhuje vysoce aktivní roli společnosti Shanghai Electric v globálním energetickém přechodu a odráží společnou strategickou vizi obou společností u podpory nízkouhlíkového a digitálního rozvoje.

„Shanghai Electric a Siemens sdílejí dlouholeté partnerství založené na desetiletích důvěry a společných podniků," řekl Zhu Zhaokai, ředitel Shanghai Electric Group. „Tato dohoda představuje nový milník v naší spolupráci a důležitý krok směrem k budování inteligentních, zelených energetických systémů. Těšíme se na prohloubení spolupráce se Siemensem s cílem vytvořit referenční projekty pro ekologičtější energetickou síť."

Siemens Energy zdůraznila klíčovou roli Číny v globálním energetickém přechodu. Společnost znovu potvrdila svůj závazek k partnerství se společností Shanghai Electric a zdůraznila, že se společně zaměřují na vývoj špičkových zařízení a integrovaných řešení. Cílem této spolupráce je realizovat více „vzorových projektů", které představí čínské inovace v budování udržitelné energetické budoucnosti.

Již více než tři desetiletí udržují Shanghai Electric a Siemens úzkou technologickou spolupráci a kooperaci na trhu a stanovují nové standardy v čínském odvětví přenosu a distribuce energie. Mezi nedávné milníky patří:

  • Duben 2025: Podpis strategické dohody o spolupráci s cílem podpořit přenos a distribuci energie, digitalizaci a iniciativy v oblasti snižování emisí uhlíku.
  • Červenec 2025: Návštěva Karima Amina, člena představenstva společnosti Siemens Energy, za účelem projednání synergie v oblasti energetických technologií, integrace systémů a rozvoje globálního trhu.

Tato nová dohoda dále urychlí zelenou transformaci odvětví energetických systémů a posílí vedoucí postavení společnosti Shanghai Electric v oblasti zařízení pro přenos a distribuci energie a zároveň otevře nové příležitosti pro mezinárodní spolupráci.

Do budoucna budou obě strany považovat tento podpis za výchozí bod pro prohloubení strategické spolupráce, prozkoumání integrovaných aplikací v různých oborových scénářích a využití partnerství v oblasti špičkových zařízení k budování referenčních projektů pro udržitelný rozvoj s nízkými emisemi uhlíku. Společnosti Shanghai Electric a Siemens společně dodají spolehlivá a progresivní „řešení Shanghai Electric" na podporu energetického přechodu v Číně a ve světě.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2823343/Photo.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2346204/5623026/Shanghai_Electric_logo.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Shanghai Electric and Siemens Sign Framework Agreement to Accelerate Green and Digital Power Grid Transformation

Shanghai Electric and Siemens Sign Framework Agreement to Accelerate Green and Digital Power Grid Transformation

Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) and Siemens AG signed a framework agreement for the "Intelligent Grid – Medium-Low Voltage New-Type Power ...
Shanghai Electric and Siemens Sign Framework Agreement to Accelerate Green and Digital Power Grid Transformation

Shanghai Electric and Siemens Sign Framework Agreement to Accelerate Green and Digital Power Grid Transformation

Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) and Siemens AG signed a framework agreement for the "Intelligent Grid – Medium-Low Voltage New-Type Power ...
More Releases From This Source

Explore

Utilities

Utilities

Electrical Utilities

Electrical Utilities

Green Technology

Green Technology

Environmental Products & Services

Environmental Products & Services

News Releases in Similar Topics