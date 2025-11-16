Shanghai Electric и Siemens подписали рамочное соглашение об ускорении перехода к «зеленым» и цифровым электросетям

Партнерство касается оборудования для средне- и низковольтных энергосистем для достижения «двух углеродных целей» Китая

ШАНХАЙ, 16 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) и Siemens AG подписали рамочное соглашение в рамках инициативы «Интеллектуальная электросеть — проект поставки оборудования нового типа для средне- и низковольтных энергосистем» во время 8-й выставки China International Import Expo (CIIE). Сотрудничество двух компаний направлено на углубление инноваций в области оборудования для средне- и низковольтных энергосистем, призванное стимулировать прогресс в цифровизации и декарбонизации в поддержку «двух углеродных целей» Китая.

В соответствии с соглашением обе компании будут использовать сильные стороны каждой для ускорения рыночной экспансии, зеленой трансформации и интеллектуальных обновлений, обеспечивая взаимную выгоду и создавая эталонные проекты для устойчивой электросети. Заключение соглашения подчеркивает дальновидный подход и роль Shanghai Electric в глобальном энергетическом переходе и отражает общее стратегическое видение обеих компаний в продвижении низкоуглеродного и цифрового развития.

«Shanghai Electric и Siemens имеют давние партнерские отношения, основанные на десятилетиях доверия и совместных проектов», — сказал Чжу Чжаокай (Zhu Zhaokai), президент Shanghai Electric Group. «Это соглашение знаменует собой новую веху в нашем сотрудничестве и важный шаг на пути к созданию интеллектуальных, зеленых энергетических систем. Мы с нетерпением ожидаем углубления сотрудничества с Siemens для создания эталонных проектов для более зеленой электросети».

Siemens Energy подчеркнула ключевую роль Китая в глобальном энергетическом переходе. Компания подтвердила свою приверженность партнерству с Shanghai Electric, отметив, что их совместные усилия сосредоточены на разработке высококачественного оборудования и комплексных решений. Это сотрудничество направлено на реализацию большего количества «проектов–маяков», которые демонстрируют китайские инновации в построении устойчивого энергетического будущего.

На протяжении более трех десятилетий Shanghai Electric и Siemens поддерживают тесное технологическое и рыночное сотрудничество, устанавливая ориентиры в секторе передачи и распределения электроэнергии в Китае. Последние значимые события:

Апрель 2025 г. — подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве для продвижения передачи и распределения электроэнергии, цифровизации и низкоуглеродных инициатив.

Июль 2025 — визит Карима Амина (Karim Amin), члена исполнительного совета Siemens Energy, с целью обсуждения синергии энергетических технологий, системной интеграции и развития глобального рынка.

Это новое соглашение еще больше ускорит зеленую трансформацию энергетической отрасли и укрепит лидерство Shanghai Electric в области передающего и распределительного оборудования, а также откроет новые возможности для международного сотрудничества.

Заглядывая в будущее, обе стороны рассматривают подписание данного соглашения в качестве отправной точки для углубления стратегического сотрудничества, изучения интегрированных вариантов применения оборудования в различных промышленных сценариях и использования партнерских отношений в отношении высокопроизводительного оборудования для создания эталонных проектов для устойчивого низкоуглеродного развития. Вместе Shanghai Electric и Siemens будут поставлять надежные, перспективные решения «Shanghai Electric Solutions» для поддержки энергетического перехода в Китае и во всем мире.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2823343/Photo.jpg

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/2346204/5623026/Shanghai_Electric_logo.jpg