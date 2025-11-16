Shanghai Electric и Siemens подписали рамочное соглашение об ускорении перехода к «зеленым» и цифровым электросетям

News provided by

Shanghai Electric

Nov 16, 2025, 00:33 ET

Партнерство касается оборудования для средне- и низковольтных энергосистем для достижения «двух углеродных целей» Китая

ШАНХАЙ, 16 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) и Siemens AG подписали рамочное соглашение в рамках инициативы «Интеллектуальная электросеть — проект поставки оборудования нового типа для средне- и низковольтных энергосистем» во время 8-й выставки China International Import Expo (CIIE). Сотрудничество двух компаний направлено на углубление инноваций в области оборудования для средне- и низковольтных энергосистем, призванное стимулировать прогресс в цифровизации и декарбонизации в поддержку «двух углеродных целей» Китая.

Continue Reading
Photo
Photo

В соответствии с соглашением обе компании будут использовать сильные стороны каждой для ускорения рыночной экспансии, зеленой трансформации и интеллектуальных обновлений, обеспечивая взаимную выгоду и создавая эталонные проекты для устойчивой электросети. Заключение соглашения подчеркивает дальновидный подход и роль Shanghai Electric в глобальном энергетическом переходе и отражает общее стратегическое видение обеих компаний в продвижении низкоуглеродного и цифрового развития.

«Shanghai Electric и Siemens имеют давние партнерские отношения, основанные на десятилетиях доверия и совместных проектов», — сказал Чжу Чжаокай (Zhu Zhaokai), президент Shanghai Electric Group. «Это соглашение знаменует собой новую веху в нашем сотрудничестве и важный шаг на пути к созданию интеллектуальных, зеленых энергетических систем. Мы с нетерпением ожидаем углубления сотрудничества с Siemens для создания эталонных проектов для более зеленой электросети».

Siemens Energy подчеркнула ключевую роль Китая в глобальном энергетическом переходе. Компания подтвердила свою приверженность партнерству с Shanghai Electric, отметив, что их совместные усилия сосредоточены на разработке высококачественного оборудования и комплексных решений. Это сотрудничество направлено на реализацию большего количества «проектов–маяков», которые демонстрируют китайские инновации в построении устойчивого энергетического будущего.

На протяжении более трех десятилетий Shanghai Electric и Siemens поддерживают тесное технологическое и рыночное сотрудничество, устанавливая ориентиры в секторе передачи и распределения электроэнергии в Китае. Последние значимые события:

  • Апрель 2025 г. — подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве для продвижения передачи и распределения электроэнергии, цифровизации и низкоуглеродных инициатив.
  • Июль 2025 — визит Карима Амина (Karim Amin), члена исполнительного совета Siemens Energy, с целью обсуждения синергии энергетических технологий, системной интеграции и развития глобального рынка.

Это новое соглашение еще больше ускорит зеленую трансформацию энергетической отрасли и укрепит лидерство Shanghai Electric в области передающего и распределительного оборудования, а также откроет новые возможности для международного сотрудничества.

Заглядывая в будущее, обе стороны рассматривают подписание данного соглашения в качестве отправной точки для углубления стратегического сотрудничества, изучения интегрированных вариантов применения оборудования в различных промышленных сценариях и использования партнерских отношений в отношении высокопроизводительного оборудования для создания эталонных проектов для устойчивого низкоуглеродного развития. Вместе Shanghai Electric и Siemens будут поставлять надежные, перспективные решения «Shanghai Electric Solutions» для поддержки энергетического перехода в Китае и во всем мире.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2823343/Photo.jpg 
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/2346204/5623026/Shanghai_Electric_logo.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Shanghai Electric a Siemens podpísali rámcovú dohodu o urýchlení zelenej a digitálnej transformácie energetickej siete

Shanghai Electric a Siemens podpísali rámcovú dohodu o urýchlení zelenej a digitálnej transformácie energetickej siete

Partnerstvo je zamerané na zariadenia stredno- a nízkonapäťových energetických systémov na podporu dvoch dekarbonizačných plánov Číny ŠANGHAJ, 16....
Shanghai Electric und Siemens unterzeichnen Rahmenvereinbarung zur Beschleunigung der grünen und digitalen Umgestaltung des Stromnetzes

Shanghai Electric und Siemens unterzeichnen Rahmenvereinbarung zur Beschleunigung der grünen und digitalen Umgestaltung des Stromnetzes

Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) und die Siemens AG unterzeichneten während der 8. China International Import Expo (CIIE) einen...
More Releases From This Source

Explore

Utilities

Utilities

Electrical Utilities

Electrical Utilities

Green Technology

Green Technology

Environmental Products & Services

Environmental Products & Services

News Releases in Similar Topics