SUNMI gewinnt mit fünf Produkten Red Dot Design Awards 2026 und setzt weltweit Maßstäbe im Industriedesign für gewerbliche Anwendungen

SINGAPUR, 9. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Die Gewinner des deutschen Red Dot Design Award 2026 wurden offiziell bekannt gegeben. Fünf der Vorzeigeprodukte von SUNMI Technology wurden ausgezeichnet: das CPad Business Tablet, CPad PAY, das interaktive Display FLEX 3, das V3-Handheld-POS-Terminal und der L3-Industrie-PDA. Diese Produkte zeichnen sich durch drei zentrale Designkonzepte aus: Integration, Vielseitigkeit und am Menschen orientiertes Design.

Der Red Dot Award gilt als „Oscar" des weltweiten Industriedesigns und legt strenge Bewertungskriterien zugrunde, die Ästhetik, Ergonomie, Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Anwendungsszenarien sowie Nachhaltigkeit umfassen. SUNMI setzt auf originäre Entwicklungen für gewerbliche Einsatzszenarien und lehnt grob angepasste Verbrauchergeräte ab. Alle ausgezeichneten Produkte wurden eigens für reale gewerbliche Anwendungen wie Kassenbetrieb, Essenslieferungen, Inspektionen in der Industrie und Filialbetrieb entwickelt. Damit decken sie das gesamte Spektrum gewerblicher Anwendungen ab und lassen sich flexibel an unterschiedliche Einsatzbereiche anpassen. Gleichzeitig setzt SUNMI ESG-Konzepte um und verwendet umweltfreundliche Materialien sowie modulare Strukturen, um die Lebensdauer der Geräte zu verlängern, den Einsatz von Verbrauchsmaterialien zu reduzieren und ein CO2-armes, langlebiges Design zu realisieren, das die Nachhaltigkeitskriterien des Red Dot Award in besonderem Maße erfüllt.

Komplexität vereinfachen: Mit einem hochintegrierten Design beseitigt SUNMI den „Flickwerk-Eindruck" unübersichtlicher Geräte und Kabelgewirr in herkömmlichen gewerblichen Einsatzszenarien.

All-in-One-Vielseitigkeit: SUNMI-Produkte gehen über die Funktion eines einzelnen Werkzeugs hinaus und lassen sich dank modularer sowie vielfältiger Bauformen flexibel an veränderte Geschäftsanforderungen anpassen. Die CPad-Serie mit modularem Zubehör und das Lego-artige modulare Design des FLEX 3 ermöglichen den Einsatz in unterschiedlichen Anwendungsbereichen sowie eine langfristige Nutzung.

Am Menschen orientiertes Design: Jedes Detail ist auf den Menschen ausgerichtet und greift praktische Herausforderungen im Arbeitsalltag auf, um die Nutzungserfahrung im jeweiligen Szenario zu verbessern. Der L3-Industrie-PDA reduziert durch eine wissenschaftlich fundierte Gewichtsverteilung Ermüdung bei häufig wiederkehrenden Arbeitsschritten; das V3 Smart POS Terminal verbindet gute Ablesbarkeit auf dem großen Bildschirm mit angenehmem Halt; CPad PAY integriert Funktionen für die gesamte Prozesskette und vereinfacht so Arbeitsabläufe.

Diese Auszeichnungen sind das Ergebnis von SUNMIs langfristigem Engagement für eine nachhaltige Gesellschaft, eigenständige Forschung und Entwicklung für gewerbliche Anwendungen sowie ESG. In Zukunft wird SUNMI an seinen Kernkonzepten festhalten, die Grenzen des gewerblichen Industriedesigns weiter erweitern und Unternehmen weltweit mit nutzerorientierten, umweltfreundlichen sowie hochwertigen Produkten unterstützen.

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