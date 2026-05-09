선미, 5개 제품으로 2026 레드닷 디자인 어워드 수상하며 글로벌 상업용 산업 디자인 선도

싱가포르 2026년 5월 9일 /PRNewswire/ -- 2026 독일 레드닷 디자인 어워드(Red Dot Design Award) 수상작이 공식 발표됐다. 선미 테크놀로지(SUNMI Technology)의 주력 제품인 CPad Business Tablet, CPad PAY, FLEX 3 Interactive Display, V3 handheld POS Terminal, L3 Industrial PDA 등 5개 제품이 수상의 영예를 안았다. 이 제품들은 통합성, 다목적성, 인간 중심성이라는 세 가지 핵심 디자인 콘셉트로 두각을 나타냈다.

글로벌 산업 디자인의 '오스카상'으로 알려진 레드닷 어워드(Red Dot Award)는 심미성, 인체공학, 시나리오 적응성, 지속 가능성을 포괄하는 엄격한 평가 기준을 가지고 있다. 선미는 조잡하게 개조한 소비자용 기기를 거부하고, 독창적인 상업용 시나리오 맞춤형 설계를 고수하고 있다. 이번 수상 제품은 모두 계산대, 음식 배달, 산업 검사, 매장 운영 등 실제 상업 현장을 위해 독자적으로 개발된 제품으로, 상업 전 분야를 포괄하는 높은 시나리오 적응성을 갖췄다. 또한 친환경 소재와 모듈식 구조를 채택해 장비 수명을 연장하고 소모품 사용을 줄이며, 저탄소 장기 사용 설계를 구현함으로써 ESG 개념을 실천하고 있다. 이는 레드닷의 지속 가능성 평가 기준에 완벽하게 부합한다.

복잡성의 단순화: 선미는 고도로 통합된 디자인을 통해 기존 상업 현장에서 나타나던 복잡한 기기와 얽힌 케이블의 '짜깁기 느낌'을 없애고, 매장 운영을 간소화하며 공간을 절약한다.

올인원 다목적성: 선미 제품은 단일 도구 기능을 넘어 모듈식 및 다중 형태 디자인을 통해 유연하게 전환되며, 변화하는 비즈니스 요구에 선제적으로 대응한다. 모듈형 액세서리를 갖춘 CPad 시리즈와 레고 스타일의 모듈식 디자인을 적용한 FLEX 3는 다양한 환경에서 활용 가능하며 장기적으로 재사용할 수 있다.

인간 중심 디자인: 모든 세부 요소는 사람을 중심으로 설계됐으며, 실제 현장의 불편을 해결해 사용 경험을 향상하는 데 초점을 맞췄다. L3 Industrial PDA는 과학적인 무게 배분을 통해 고빈도 작업에서 발생하는 피로를 줄이고, V3 Smart POS Terminal은 대형 화면의 가시성과 손에 쥐었을 때의 편안함 사이의 균형을 구현했으며, CPad PAY는 전 과정 기능을 통합해 워크플로를 간소화한다.

이번 수상은 지속 가능한 사회, 독자적인 상업용 연구 개발(R&D), ESG에 대한 선미의 장기적인 헌신에서 비롯됐다. 앞으로 선미는 핵심 콘셉트를 유지하며 상업용 산업 디자인의 경계를 확장하고, 사용자 중심의 친환경 고부가가치 제품으로 전 세계 비즈니스를 지원할 것이다.

SOURCE SUNMI Technology