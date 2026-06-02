A Ultima Markets comemora seu 10º aniversário e o Inter's Double com um tour VIP exclusivo em San Siro

Desempenho de nível campeão em campo. Uma década de confiança nos mercados.

EBENE CYBERCITY, Ilhas Maurício, 2 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Ultima Markets recebeu recentemente clientes e parceiros institucionais em Milão para uma excursão exclusiva de hospitalidade corporativa VIP, celebrando uma convergência única de marcos, o histórico Double do FC Internazionale Milano e o 10º aniversário da Ultima Markets.

Com a Inter garantindo oficialmente seu 21º Scudetto e a 10ª Copa da Itália, o evento proporcionou aos convidados uma experiência de primeira classe no icônico San Siro, marcando uma década de crescimento para a Ultima Markets sob o tema "10 Anos de Confiança. Focada no amanhã."

O itinerário imersivo celebrou a paixão e o prestígio do futebol de primeira linha. Os hóspedes desfrutaram de acesso aos bastidores, experimentaram a atmosfera do estádio elétrico em primeira mão e se conectaram em um ambiente onde o esporte de classe mundial encontra o comércio de alto desempenho. Fornecer esse nível de acesso exclusivo reflete o compromisso da Ultima Markets em recompensar a confiança do cliente e oferecer experiências de destaque para seus parceiros.

Uma mentalidade campeã, agora em um palco global

O Double destaca a estratégia e a consistência da Inter sob pressão, valores que a Ultima Markets reflete em seu próprio ambiente de trading. Ao longo da última década, a Ultima Markets impulsionou o crescimento de nível institucional por meio de tecnologia ultrarrápida e conformidade regulatória, ganhando mais de 50 prêmios do setor, juntando-se ao Pacto Global da ONU e fazendo parceria com a Willis Towers Watson para maior proteção de fundos.

Este evento marcante também ressalta a expansão da presença global da Ultima Markets. A entidade da empresa no Reino Unido, a Ultima Markets UK Limited, obteve recentemente autorização da Financial Conduct Authority (FCA), marcando um passo significativo em sua expansão global.

A Ultima Markets opera globalmente por meio de entidades reguladas pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA), Autoridade de Conduta do Setor Financeiro (FSCA) e Comissão de Serviços Financeiros (FSC), mantendo a adesão estrita à conformidade regulatória e à confiança institucional em todas as jurisdições.

Sobre a Ultima Markets

A Ultima Markets é o seu melhor portal de negociação, oferecendo uma experiência de negociação de CFD segura e regulamentada. Como Parceiro Regional Oficial do FC Internazionale Milano, unimos a paixão pelo futebol ao conhecimento comercial. Desde 2016, atendemos clientes em mais de 170 países, oferecendo mais de1.000 instrumentos financeiros. Ganhamos mais de50 prêmios globais, incluindo Melhor Corretora de CFD Global. Como orgulhosos apoiadores do Pacto Global das Nações Unidas, alinhamos nossas práticas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável globais, refletindo nosso compromisso de longo prazo com a sustentabilidade, a educação e o crescimento responsável.

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FONTE Ultima Markets