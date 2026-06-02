Ultima Markets Raikan Ulang Tahun Ke-10 dan Kejayaan Berganda Inter dengan Lawatan VIP Eksklusif di San Siro

Prestasi bertaraf juara di atas padang. Sedekad kepercayaan dalam pasaran.

EBENE CYBERCITY, Mauritius, 2 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Ultima Markets baru-baru ini menganjurkan lawatan hospitaliti korporat VIP eksklusif untuk pelanggan dan rakan institusi di Milano bagi meraikan gabungan dua pencapaian penting, iaitu kejayaan bersejarah FC Internazionale Milano merangkul gelaran berganda serta ulang tahun ke-10 Ultima Markets.

Dengan Inter secara rasmi merangkul Scudetto ke-21 dan Piala Itali ke-10, acara tersebut memberikan pengalaman hari perlawanan bertaraf premium kepada para tetamu di stadium ikonik San Siro, sambil menandakan sedekad pertumbuhan Ultima Markets di bawah tema "10 Years of Trust. Focused on Tomorrow."

Jadual acara yang imersif itu meraikan semangat dan prestij bola sepak peringkat tertinggi. Para tetamu menikmati akses di sebalik tabir, merasai sendiri suasana stadium yang penuh bertenaga serta membina rangkaian dalam persekitaran yang menggabungkan sukan bertaraf dunia dengan perdagangan berprestasi tinggi. Penyediaan akses eksklusif sebegini mencerminkan komitmen Ultima Markets untuk menghargai kepercayaan pelanggan serta menawarkan pengalaman istimewa kepada rakan-rakan kongsinya.

Mentaliti Juara Kini di Pentas Global

Kejayaan berganda Inter menyerlahkan strategi dan konsistensi kelab tersebut ketika berdepan tekanan, nilai yang turut diterapkan oleh Ultima Markets dalam persekitaran perdagangannya. Sepanjang sedekad lalu, Ultima Markets telah memacu pertumbuhan bertaraf institusi melalui teknologi berkelajuan ultra tinggi dan pematuhan peraturan, sekali gus meraih lebih 50 anugerah industri, menyertai United Nations Global Compact serta menjalin kerjasama dengan Willis Towers Watson bagi meningkatkan perlindungan dana.

Acara penting ini turut menyerlahkan pengembangan kehadiran global Ultima Markets. Entiti syarikat di United Kingdom, Ultima Markets UK Limited, baru-baru ini memperoleh kebenaran operasi daripada Financial Conduct Authority (FCA), menandakan satu langkah penting dalam pengembangan global syarikat tersebut.

Ultima Markets beroperasi di peringkat global melalui entiti yang dikawal selia oleh Financial Conduct Authority (FCA), Financial Sector Conduct Authority (FSCA) dan Financial Services Commission (FSC), sambil mengekalkan pematuhan peraturan yang ketat serta kepercayaan bertaraf institusi di semua bidang kuasa operasinya.

Latar Belakang Ultima Markets

Ultima Markets merupakan gerbang perdagangan anda yang unggul, menawarkan pengalaman perdagangan Kontrak untuk Perbezaan (CFD) yang selamat dan dikawal selia. Sebagai Rakan Serantau Rasmi FC Internazionale Milano, syarikat ini menggabungkan minat terhadap bola sepak dengan pengetahuan perdagangan. Sejak 2016, Ultima Markets telah berkhidmat kepada pelanggan di lebih 170 negara dengan menawarkan lebih 1,000 instrumen kewangan. Syarikat itu telah memenangi lebih 50 anugerah global, termasuk Best CFD Broker Global. Sebagai penyokong kuat United Nations Global Compact, Ultima Markets menyelaraskan amalan perniagaannya dengan Matlamat Pembangunan Mampan (SDG) global, mencerminkan komitmen jangka panjangnya terhadap kemampanan, pendidikan dan pertumbuhan yang bertanggungjawab.

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