Ultima Markets、創業10周年とInterのダブル達成を祝してサン・シーロでVIPツアーを開催

ピッチ上でのチャンピオン級のパフォーマンス市場からの10年にわたる信頼

エベヌ・サイバーシティ（モーリシャス）、2026年6月2日 /PRNewswire/ -- Ultima Marketsはこのほど、ミラノで顧客と機関投資家パートナーを招待し、FC Internazionale Milanoの歴史的ダブル達成とUltima Marketsの10周年という2つの記念すべき出来事を祝うVIP企業ホスピタリティ・ツアーを開催しました。

Interが公式に21回目のスクデットと10回目のコッパ・イタリア制覇を果たしたことを受け、このイベントでは、アイコニックなサン・シーロでゲストに最高級の試合観戦体験を提供するとともに、「10 Years of Trust. Focused on Tomorrow.」をテーマに、Ultima Marketsの10年にわたる成長を祝いました。

この没入型の旅程は、一流サッカーの情熱と名声を称えるものでした。ゲストは、舞台裏を見学し、スタジアムの熱気あふれる雰囲気を肌で感じ、世界トップクラスのスポーツとハイパフォーマンスなトレーディングが融合した環境で交流を深めました。このような特別なアクセス権を提供することは、Ultima Marketsがお客様の信頼に応え、パートナーの皆様に卓越した体験をお届けするという姿勢を示すものです。

チャンピオンシップの精神、今や世界の舞台へ

今回のダブル達成は、プレッシャー下におけるInterの一貫した戦略と粘り強さを浮き彫りにしており、これらはUltima Marketsが自社の取引環境において体現している価値観そのものです。過去10年間、Ultima Marketsは超高速テクノロジーと規制遵守を通じて機関投資家レベルの成長を推進し、50を超える業界賞を受賞したほか、国連グローバル・コンパクトへの参加、Willis Towers Watsonとの提携によるファンド・プロテクションの強化などを行ってきました。

今回の節目となる出来事はまた、Ultima Marketsの世界的なプレゼンスの拡大を強調するものでもあります。 Ultima Marketsの英国法人であるUltima Markets UK Limitedはこのほど、Financial Conduct Authority (FCA)から認可を取得し、世界的な事業拡大に向けた重要な一歩を踏み出しています。

Ultima Marketsは、Financial Conduct Authority (FCA)、Financial Sector Conduct Authority (FSCA)、およびFinancial Services Commission (FSC)の規制を受ける事業体を通じてグローバルに事業を展開しており、あらゆる管轄区域において規制遵守と機関投資家からの信頼を厳格に維持しています。

Ultima Marketsについて

Ultima Marketsは、安全かつ規制の整ったCFD取引環境を提供する、究極の取引プラットフォームです。 FC Internazionale Milanoのオフィシャル・リージョナル・パートナーとして、私たちはサッカーの情熱と取引の知識を結びつけています。2016年以来、当社は170カ国以上のお客様にサービスを提供し、1,000種類以上の金融商品を提供しています。当社は、ベストCFDブローカー・グローバルを含む50以上のグローバル賞を受賞しています。国連グローバル・コンパクトの誇り高きサポーターとして、私たちは持続可能性、教育、責任ある成長への長期的なコミットメントを反映し、世界的な持続可能な開発目標に沿った実践を行っています。

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SOURCE Ultima Markets