Ultima Markets於聖西羅呈獻獨家貴賓之旅，共慶十周年與國米雙冠榮耀

這場沉浸式旅程盡展世界級足球賽事的激情與榮光。嘉賓們走進球場幕後區域，親身感受賽場熱烈氛圍，在世界級體育盛會與專業交易服務相融的氛圍中交流洽談。Ultima Markets打造如此高規格的獨家體驗，彰顯品牌致力於回饋客戶信賴、為合作伙伴帶來非凡體驗的初心。

秉持冠軍信念，閃耀全球舞台

國米此次雙冠王彰顯了其重壓之下運籌帷幄、始終如一的競技理念，這亦是Ultima Markets在交易服務中堅守的准則。過去十年間，Ultima Markets憑借超高速技術與嚴格合規，實現了機構級增長，斬獲逾50項行業大獎，加入聯合國全球契約組織(UN Global Compact)，並與威利斯Willis Towers Watson達成合作，進一步強化資金保障體系。

此次裡程碑活動也凸顯了Ultima Markets不斷擴大的全球布局。旗下英國實體Ultima Markets UK Limited近期已獲得英國金融行為監管局(FCA)授權，標志著其全球擴張邁出重要一步。

目前Ultima Markets旗下多家運營實體分別受英國金融行為監管局、南非金融部門行為監管局(FSCA)及毛裡求斯金融服務委員會(FSC)監管。品牌在各個經營轄區內嚴守監管規范，始終維系機構客戶的充分信任。

關於Ultima Markets

Ultima Markets是首選的交易服務平台，提供合規安全的差價合約交易服務。作為國際米蘭足球俱樂部官方區域合作伙伴，Ultima Markets將足球熱情與交易專業融為一體。自2016年以來，公司的服務已覆蓋全球170多個國家，上線千余種金融產品，累計斬獲50余項國際大獎，其中包括全球最佳差價合約經紀商獎(Best CFD Broker Global)。公司積極響應聯合國全球契約組織倡議，將經營發展與全球可持續發展目標相結合，堅定踐行可持續發展、教育與負責任增長的長期發展理念。

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SOURCE Ultima Markets