Ultima Markets ฉลองครบรอบ 10 ปี และความสำเร็จดับเบิลแชมป์ของ Inter ด้วยทัวร์ VIP สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ณ สนาม San Siro
News provided byUltima Markets
02 Jun, 2026, 22:02 CST
ผลงานระดับแชมป์ในสนามฟุตบอล ตลอดทศวรรษแห่งความไว้วางใจในตลาดการเงิน
เอเบเน ไซเบอร์ซิตี, มอริเชียส, 2 มิ.ย. 2569 /PRNewswire/ -- Ultima Markets ได้ต้อนรับลูกค้าและพันธมิตรสถาบันสู่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ในกิจกรรมรับรองแขกระดับองค์กรแบบ VIP สุดพิเศษ เพื่อเฉลิมฉลองสองหมุดหมายสำคัญ ได้แก่ การคว้าดับเบิลแชมป์ครั้งประวัติศาสตร์ของ FC Internazionale Milano และวาระครบรอบ 10 ปีของ Ultima Markets
หลังจากที่ Inter คว้าแชมป์ Scudetto สมัยที่ 21 และ Italian Cup สมัยที่ 10 ได้สำเร็จอย่างเป็นทางการ กิจกรรมครั้งนี้ได้มอบประสบการณ์วันแข่งขันระดับพรีเมียม ณ สนาม San Siro อันเป็นสัญลักษณ์ พร้อมร่วมเฉลิมฉลองการเติบโตตลอดหนึ่งทศวรรษของ Ultima Markets ภายใต้แนวคิด "10 Years of Trust. Focused on Tomorrow." (10 ปีแห่งความไว้วางใจ มุ่งสู่วันพรุ่งนี้)
กำหนดการอันเข้มข้นนี้สะท้อนถึงความหลงใหลและเกียรติภูมิของฟุตบอลระดับสูงสุด โดยผู้เข้าร่วมได้รับสิทธิ์เข้าถึงพื้นที่เบื้องหลังสุดพิเศษ สัมผัสบรรยากาศอันเร้าใจภายในสนามอย่างใกล้ชิด และสร้างเครือข่ายในสภาพแวดล้อมที่ผสานโลกแห่งกีฬาระดับโลกเข้ากับการเทรดที่ขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพสูง การมอบประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ Ultima Markets ในการตอบแทนความไว้วางใจของลูกค้าและส่งมอบคุณค่าอันโดดเด่นแก่พันธมิตรของบริษัท
แนวคิดแบบแชมป์ สู่เวทีระดับโลก
ความสำเร็จในการคว้าดับเบิลแชมป์ของ Inter สะท้อนถึงกลยุทธ์และความสม่ำเสมอภายใต้แรงกดดัน ซึ่งเป็นคุณค่าที่ Ultima Markets ยึดถือเช่นเดียวกันในสภาพแวดล้อมการเทรดของบริษัท ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา Ultima Markets ได้ขับเคลื่อนการเติบโตในระดับสถาบันผ่านเทคโนโลยีความเร็วสูงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด จนได้รับรางวัลในอุตสาหกรรมมากกว่า 50 รางวัล เข้าร่วมโครงการ UN Global Compact และจับมือกับ Willis Towers Watson เพื่อยกระดับการคุ้มครองเงินทุนของลูกค้า
กิจกรรมสำคัญครั้งนี้ยังตอกย้ำการขยายตัวของ Ultima Markets ในระดับโลก โดยล่าสุด Ultima Markets UK Limited ได้รับอนุญาตจาก Financial Conduct Authority (FCA) ของสหราชอาณาจักร ซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญในเส้นทางการขยายธุรกิจระดับสากลของบริษัท
ปัจจุบัน Ultima Markets ดำเนินงานทั่วโลกผ่านนิติบุคคลที่ได้รับการกำกับดูแลโดย Financial Conduct Authority (FCA), Financial Sector Conduct Authority (FSCA) และ Financial Services Commission (FSC) พร้อมยึดมั่นในมาตรฐานด้านการกำกับดูแลและความน่าเชื่อถือในระดับสถาบันในทุกเขตอำนาจศาลที่บริษัทดำเนินงาน
เกี่ยวกับ Ultima Markets
Ultima Markets คือประตูสู่โลกการเทรดของคุณ โดยมอบประสบการณ์การซื้อขาย CFD ที่ปลอดภัยและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลในระดับสากล ในฐานะ Official Regional Partner ของ FC Internazionale Milano บริษัทได้ผสานความหลงใหลในฟุตบอลเข้ากับองค์ความรู้ด้านการเทรด นับตั้งแต่ปี 2559 (ค.ศ. 2016) Ultima Markets ให้บริการลูกค้าในกว่า 170 ประเทศทั่วโลก พร้อมนำเสนอเครื่องมือทางการเงินมากกว่า 1,000 รายการ บริษัทได้รับรางวัลระดับนานาชาติมากกว่า 50 รางวัล รวมถึงรางวัล Best CFD Broker Global อีกทั้งยังเป็นผู้สนับสนุนโครงการ United Nations Global Compact โดยดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับโลกของสหประชาชาติ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นระยะยาวด้านความยั่งยืน การศึกษา และการเติบโตอย่างมีความรับผิดชอบ
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ฝ่ายบริหารแบรนด์
SOURCE Ultima Markets
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