Ultima Markets feiert sein 10-jähriges Jubiläum und den Doppelsieg von Inter mit einer exklusiven VIP-Führung im San Siro

Spitzenleistungen auf dem Spielfeld. Ein Jahrzehnt des Vertrauens in die Märkte.

EBENE CYBERCITY, Mauritius, 2. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Ultima Markets lud kürzlich Kunden und institutionelle Partner zu einer exklusiven VIP-Führungsrunde in Mailand ein, um zwei besondere Meilensteine zu feiern: das historische Double des FC Internazionale Milano und das 10-jährige Jubiläum von Ultima Markets.

Nachdem sich Inter offiziell den 21. Scudetto und den 10. italienischen Pokal gesichert hatte, bot die Veranstaltung den Gästen ein erstklassiges Spieltagserlebnis im legendären San Siro und markierte zugleich ein Jahrzehnt des Wachstums für Ultima Markets unter dem Motto „10 Jahre des Vertrauens". Mit Blick auf morgen."

Das immersive Programm zelebrierte die Leidenschaft und das Prestige des Spitzenfußballs. Die Gäste genossen Zugang hinter die Kulissen, erlebten die elektrisierende Stadionatmosphäre hautnah und knüpften Kontakte in einem Umfeld, in dem Weltklasse-Sport auf Hochleistungshandel trifft. Die Bereitstellung dieses exklusiven Zugangs spiegelt das Engagement von Ultima Markets wider, das Vertrauen der Kunden zu belohnen und seinen Partnern herausragende Erlebnisse zu bieten.

Eine Siegermentalität, jetzt auf der globalen Bühne

Das Double unterstreicht die Strategie und Beständigkeit von Inter unter Druck – Werte, die Ultima Markets in seinem eigenen Handelsumfeld widerspiegelt. In den letzten zehn Jahren hat Ultima Markets durch ultraschnelle Technologie und die Einhaltung regulatorischer Vorschriften ein Wachstum auf institutionellem Niveau vorangetrieben, über 50 Branchenauszeichnungen erhalten, sich dem UN Global Compact angeschlossen und eine Partnerschaft mit Willis Towers Watson für verbesserten Fondsschutz geschlossen.

Dieses bedeutende Ereignis unterstreicht zudem die wachsende globale Präsenz von Ultima Markets. Die britische Tochtergesellschaft des Unternehmens, Ultima Markets UK Limited, hat kürzlich die Zulassung der Financial Conduct Authority (FCA) erhalten, was einen bedeutenden Schritt in ihrer globalen Expansion darstellt.

Ultima Markets ist weltweit über Tochtergesellschaften tätig, die von der Financial Conduct Authority (FCA), der Financial Sector Conduct Authority (FSCA) und der Financial Services Commission (FSC) reguliert werden, und hält sich in allen Rechtsordnungen strikt an die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und das Vertrauen institutioneller Anleger.

Informationen zu Ultima Markets

Ultima Markets ist Ihr ultimativer Zugang zum Trading und bietet Ihnen ein sicheres, reguliertes CFD-Handelserlebnis. Als offizieller regionaler Partner des FC Internazionale Milano verbinden wir Fußballbegeisterung mit Trading-Know-how. Seit 2016 betreuen wir Kunden in über 170 Ländern und bieten mehr als 1.000 Finanzinstrumente an. Wir haben über 50 internationale Auszeichnungen gewonnen, darunter die Auszeichnung als „Bester globaler CFD-Broker". Als stolzer Unterstützer des Global Compact der Vereinten Nationen richten wir unsere Praktiken an den globalen Zielen für nachhaltige Entwicklung aus und spiegeln damit unser langfristiges Engagement für Nachhaltigkeit, Bildung und verantwortungsbewusstes Wachstum wider.

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