Ultima Markets célèbre son 10ᵉ anniversaire et le doublé de l'Inter avec une visite VIP exclusive du San Siro

Une performance de champion sur le terrain. Une décennie de confiance sur les marchés.

EBENE CYBERCITY, Maurice, 2 juin 2026 /PRNewswire/ -- Ultima Markets a récemment accueilli des clients et des partenaires institutionnels à Milan pour une visite VIP exclusive, célébrant une convergence unique d'événements marquants, le doublé historique du FC Internazionale Milano et le 10ᵉ anniversaire d'Ultima Markets.

L'Inter ayant officiellement remporté son 21ᵉ Scudetto et sa 10ᵉ Coupe d'Italie, l'événement a permis aux invités de vivre une expérience de premier ordre le jour du match à l'emblématique San Siro, tout en marquant une décennie de croissance pour Ultima Markets sur le thème « 10 ans de confiance, et l'avenir en ligne de mire ».

L'itinéraire immersif a célébré la passion et le prestige du football de haut niveau. Les invités ont eu accès aux coulisses, ont vécu de près l'atmosphère électrique du stade, et ont noué des liens dans un environnement où le sport de classe mondiale rencontre le trading de haute performance. Ce niveau d'accès exclusif reflète l'engagement d'Ultima Markets à récompenser la confiance de ses clients et à offrir des expériences exceptionnelles à ses partenaires.

Un état d'esprit de champion, désormais sur la scène mondiale

Le doublé met en évidence la stratégie et la constance de l'Inter sous pression, des valeurs qu'Ultima Markets reflète dans son propre environnement de trading. Ces 10 dernières années, Ultima Markets a connu une croissance de niveau institutionnel grâce à une technologie ultra-rapide et à la conformité réglementaire, remportant plus de 50 prix industriels, adhérant au Pacte mondial des Nations unies et s'associant à Willis Towers Watson pour améliorer la protection des fonds.

Cet événement marquant souligne également l'expansion de la présence mondiale d'Ultima Markets. L'entité britannique de la société, Ultima Markets UK Limited, a récemment obtenu l'autorisation de la Financial Conduct Authority (FCA), marquant ainsi une étape importante dans son expansion mondiale.

Ultima Markets est active à l'échelle mondiale par l'intermédiaire d'entités réglementées par la Financial Conduct Authority (FCA), la Financial Sector Conduct Authority (FSCA) et la Financial Services Commission (FSC), maintenant un respect strict de la réglementation et la confiance institutionnelle dans tous les pays et territoires.

À propos d'Ultima Markets

Ultima Markets est votre passerelle de trading ultime, offrant une expérience de trading CFD sécurisée et réglementée. En tant que partenaire régional officiel du FC Internazionale Milano, nous unissons la passion du football à la connaissance du trading. Depuis 2016, nous sommes au service de clients dans plus de 170 pays, offrant plus de 1 000 instruments financiers. Nous avons remporté plus de 50 récompenses mondiales, dont celle du meilleur courtier CFD au monde. En tant que fervents défenseurs du Pacte mondial des Nations unies, nous alignons nos pratiques sur les objectifs mondiaux de développement durable, reflétant ainsi notre engagement à long terme en faveur de la durabilité, de l'éducation et de la croissance responsable.

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