Ultima Markets celebra su décimo aniversario y el doblete del Inter con una visita VIP exclusiva a San Siro

Rendimiento de nivel campeón en el campo. Una década de confianza en los mercados.

EBENE CYBERCITY, Mauritius, 2 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Recientemente, Ultima Markets recibió a clientes y socios institucionales en Milán para una exclusiva visita corporativa VIP, celebrando una singular confluencia de hitos: el histórico doblete del FC Internazionale Milano y el décimo aniversario de Ultima Markets.

Con el Inter asegurando oficialmente su 21º Scudetto y su 10ª Copa de Italia, el evento ofreció a los invitados una experiencia de primer nivel en el emblemático estadio San Siro, al tiempo que conmemoraba una década de crecimiento para Ultima Markets bajo el lema: '10 años de confianza. Enfocados en el futuro'.

El programa inmersivo celebró la pasión y el prestigio del fútbol de élite. Los invitados disfrutaron de acceso exclusivo entre bastidores, vivieron de primera mano el vibrante ambiente del estadio y establecieron contactos en un entorno donde el deporte de clase mundial se une al trading de alto rendimiento. Ofrecer este nivel de acceso exclusivo refleja el compromiso de Ultima Markets de recompensar la confianza de sus clientes y brindar experiencias excepcionales a sus socios.

Una mentalidad de campeón, ahora en un escenario global

El doblete pone de relieve la estrategia y la consistencia del Inter bajo presión, valores que Ultima Markets refleja en su propio entorno de negociación. Durante la última década, Ultima Markets ha impulsado un crecimiento de nivel institucional mediante tecnología ultrarrápida y el cumplimiento normativo, obteniendo más de 50 premios del sector, uniéndose al Pacto Mundial de la ONU y asociándose con Willis Towers Watson para una mayor protección de los fondos.

Este hito también subraya la creciente presencia global de Ultima Markets. Su filial en Reino Unido, Ultima Markets UK Limited, obtuvo recientemente la autorización de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), lo que supone un paso significativo en su expansión global.

Ultima Markets opera a nivel mundial a través de entidades reguladas por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), la Autoridad de Conducta del Sector Financiero (FSCA) y la Comisión de Servicios Financieros (FSC), manteniendo un estricto cumplimiento normativo y la confianza institucional en todas las jurisdicciones.

Acerca de Ultima Markets

Ultima Markets es tu puerta de entrada definitiva al trading, ofreciéndote una experiencia de trading de CFD segura y regulada. Como socio regional oficial del FC Internazionale Milano, unimos la pasión por el fútbol con el conocimiento del trading. Desde 2016, hemos atendido a clientes en más de 170 países, ofreciendo más de 1.000 instrumentos financieros. Hemos ganado más de 50 premios internacionales, incluyendo el de Mejor Broker de CFD Global. Como orgullosos defensores del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, alineamos nuestras prácticas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible globales, reflejando nuestro compromiso a largo plazo con la sostenibilidad, la educación y el crecimiento responsable.

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