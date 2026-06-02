Ultima Markets celebra su décimo aniversario y el doblete del Inter con un exclusivo tour VIP en San Siro

Rendimiento a nivel de campeón en el campo de juego. Una década de confianza en los mercados.

EBENE CYBERCITY, Mauricio, 2 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Ultima Markets recibió recientemente a clientes y socios institucionales en Milán para un exclusivo recorrido VIP de hospitalidad corporativa, celebrando una convergencia única de hitos, el histórico doble del FC Internazionale Milano y el 10º aniversario de Ultima Markets.

Con el Inter asegurando oficialmente su 21º Scudetto y la 10ª Copa de Italia, el evento brindó a los invitados una experiencia de primera clase en el icónico San Siro, al tiempo que marcó una década de crecimiento para Ultima Markets bajo el tema, "10 Years of Trust. Centrados en el futuro".

El itinerario inmersivo celebró la pasión y el prestigio del fútbol de primer nivel. Los huéspedes disfrutaron de acceso entre bastidores, experimentaron el ambiente del estadio eléctrico de primera mano y se conectaron en red en un entorno donde el deporte de clase mundial se encuentra con el trading de alto rendimiento. Proporcionar este nivel de acceso exclusivo refleja el compromiso de Ultima Markets de recompensar la confianza de los clientes y ofrecer experiencias destacadas para sus socios.

Una mentalidad de campeonato, ahora en un escenario global

El Double destaca la estrategia y la consistencia de Inter bajo presión, valores que Ultima Markets refleja en su propio entorno de operaciones. Durante la última década, Ultima Markets ha impulsado el crecimiento de grado institucional a través de la tecnología ultrarrápida y el cumplimiento normativo, ganando más de 50 premios de la industria, uniéndose al Pacto Mundial de las Naciones Unidas y asociándose con Willis Towers Watson para mejorar la protección de los fondos.

Este hito también pone de relieve la creciente presencia mundial de Ultima Markets. La entidad británica de la compañía, Ultima Markets UK Limited, obtuvo recientemente la autorización de la Financial Conduct Authority (FCA), lo que constituye un paso significativo en su expansión global.

Ultima Markets opera a nivel mundial a través de entidades reguladas por la Financial Conduct Authority (FCA), la Financial Sector Conduct Authority (FSCA) y la Financial Services Commission (FSC), manteniendo una estricta adhesión al cumplimiento normativo y la confianza institucional en todas las jurisdicciones.

Acerca de Ultima Markets

Ultima Markets es su mejor pasarela de trading, ya que ofrece una experiencia de trading con CFD segura y regulada. Como socio regional oficial del FC Internazionale Milano, unimos la pasión por el fútbol con el conocimiento del trading. Desde 2016, hemos atendido a clientes en más de 170 países, ofreciendo más de 1000 instrumentos financieros. Ganamos más de 50 premios mundiales, incluido el de mejor bróker de CFD a nivel mundial. Como orgullosos partidarios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, alineamos nuestras prácticas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible globales, lo que refleja nuestro compromiso a largo plazo con la sostenibilidad, la educación y el crecimiento responsable.

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FUENTE Ultima Markets