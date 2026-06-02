울티마 마켓, 산 시로에서의 독점 VIP 투어로 창립 10주년 및 인테르의 더블 우승 기념

경기장에서의 챔피언급 성과, 시장 내 10년간의 신뢰

에벤 사이버시티, 모리셔스 2026년 6월 2일 /PRNewswire/ -- 울티마 마켓(Ultima Markets)이 최근 FC 인테르나치오날레 밀라노(FC Internazionale Milano)의 역사적인 더블 우승과 울티마 마켓의 창립 10주년이라는 독특한 이정표의 수렴을 기념하며 밀라노에서 고객 및 기관 파트너들을 위한 독점 VIP 기업 환대 투어를 개최했다.

인테르가 공식적으로 21번째 스쿠데토와 10번째 이탈리아 컵을 확보함에 따라, 이 행사는 상징적인 산 시로(San Siro)에서 게스트들에게 최고 수준의 경기 당일 경험을 제공하는 동시에 '10년간의 신뢰, 내일에 집중하다(10 Years of Trust. Focused on Tomorrow.)'라는 주제로 울티마 마켓의 10년 성장을 기념했다.

몰입형 일정은 최고 수준 축구의 열정과 위신을 기념했다. 게스트들은 비하인드 스토리를 즐기고, 에너지가 넘치는 경기장 분위기를 직접 경험하며, 세계적 수준의 스포츠와 고성과 트레이딩이 만나는 환경에서 네트워크를 형성했다. 이러한 수준의 독점적 접근을 제공하는 것은 고객 신뢰에 보답하고 파트너들에게 탁월한 경험을 제공하려는 울티마 마켓의 약속을 반영한다.

챔피언십 마인드셋, 이제 글로벌 무대에서

두 번의 우승은 압박 속에서도 인테르의 전략과 일관성을 강조하며, 이는 울티마 마켓이 자체 트레이딩 환경에서 반영하는 가치이다. 지난 10년간 울티마 마켓은 초고속 기술과 규제 준수를 통해 기관급 성장을 이끌며 50개 이상의 업계 상을 수상하고, 유엔 글로벌 콤팩트(UN Global Compact)에 가입하며, 강화된 펀드 보호를 위해 윌리스 타워스 왓슨(Willis Towers Watson)과 파트너십을 맺었다.

이 중요한 행사는 또한 울티마 마켓의 확장하는 전 세계적 존재감을 강조한다. 회사의 영국 법인 울티마 마켓 UK(Ultima Markets UK Limited)는 최근 금융행위감독청(Financial Conduct Authority, FCA)으로부터 인가를 획득해, 글로벌 확장에서 중요한 단계를 기록했다.

울티마 마켓은 금융행위감독청(FCA), 금융부문행위감독청(Financial Sector Conduct Authority, FSCA), 금융서비스위원회(Financial Services Commission, FSC)의 규제를 받는 법인들을 통해 전 세계적으로 운영되며, 모든 관할권에서 규제 준수와 기관 신뢰에 대한 엄격한 준수를 유지한다.

울티마 마켓 소개

울티마 마켓은 안전하고 규제된 CFD 트레이딩 경험을 제공하는 궁극적인 트레이딩 게이트웨이이다. FC 인테르나치오날레 밀라노의 공식 지역 파트너로서 울티마 마켓은 축구에 대한 열정과 트레이딩 지식을 결합한다. 2016년 이후 울티마 마켓은 170개국 이상의 고객들에게 서비스를 제공하며 1000개 이상의 금융 상품을 제공하고 있다. 당사는 글로벌 최우수 CFD 브로커(Best CFD Broker Global)를 포함하여 50개 이상의 글로벌 어워드를 수상했다. 유엔 글로벌 콤팩트의 자랑스러운 지지자로서 당사는 지속가능성, 교육, 책임 있는 성장에 대한 장기적인 약속을 반영해 당사의 관행을 글로벌 지속가능발전목표와 일치시킨다.

미디어 문의처:

[email protected]

브랜딩 부서

SOURCE Ultima Markets