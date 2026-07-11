Unilumin recibió la Medalla de Plata de EcoVadis, con lo que se situó entre el 6 % de empresas con mejor desempeño en sostenibilidad del mundo

SHENZHEN, China, 11 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- El 8 de julio Unilumin fue galardonada con la Medalle de Plata de EcoVadis, una de las calificaciones de sostenibilidad más reconocidas del mundo, que sitúa a la empresa entre el 6 % de las mejores empresas evaluadas a nivel mundial. Este reconocimiento destaca los esfuerzos constantes de Unilumin en las cuatro áreas clave de evaluación: Medio ambiente, Trabajo y Derechos Humanos, Ética y Adquisiciones sostenibles, lo que refleja su compromiso a largo plazo con prácticas empresariales responsables y sostenibles.

Unilumin recibió la Medalla de Plata de EcoVadis (Top 6%). (PRNewsfoto/Unilumin Group., Ltd.)

En lo que respecta a sus productos, Unilumin integra las consideraciones medioambientales a lo largo de todo el ciclo de vida del producto, desde el abastecimiento de materias primas hasta la fabricación inteligente. Durante el proceso de investigación y desarrollo (I+D), Unilumin logró avances considerables en tecnologías clave como la alta eficiencia energética y el diseño liviano, por lo que creó una amplia variedad de soluciones con bajas emisiones de carbono y de alta eficiencia energética para diversos escenarios de aplicación.

Por ejemplo, la pantalla para exteriores Usurface PL1, equipada con tecnología de ahorro energético DVPS de Unilumin, puede ahorrar hasta 36.500 kWh de electricidad al año por cada 100 metros cuadrados de superficie de pantalla, lo que reduce considerablemente el consumo energético. Además, aproximadamente el 70 % de los de productos de iluminación de alta gama de Unilumin obtuvo la certificación de Declaración Ambiental de Producto (EPD).

En el ámbito laboral y de derechos humanos, Unilumin se guía por una filosofía que antepone a las personas y obtuvo con éxito la certificación SA8000 de responsabilidad social, lo que establece un marco de protección de derechos laborales y humanos acorde con las normas internacionales. En 2025, Unilumin lanzó su asistente de RR. HH. impulsado por IA, que permite responder a las consultas y solicitudes de los empleados en cuestión de segundos. A lo largo del año se pusieron en marcha más de 40 programas de incentivos para los empleados, mientras que el "Caring U Fund" siguió prestando ayuda económica a los empleados que lo necesitaban, lo que refleja un principio sencillo pero firme: dondequiera los empleados de Unilumin necesiten apoyo, disponen de recursos necesarios para sus necesidades.

A lo largo de su expansión mundial, Unilumin recibió en repetidas ocasiones la máxima calificación "A" en materia de divulgación de información por parte de la Bolsa de Shenzhen, lo que refleja su transparencia en prácticas de gobernanza, líder del sector. En materia de contratación y adquisición sostenible, Unilumin lleva a cabo rigurosas evaluaciones de riesgo de los proveedores, por lo que logró una cobertura de auditoría del 100 % de sus proveedores claveen 2025 y promovió un ecosistema de cadena de suministro resiliente, confiable y responsable.



Solo si mantenemos los pies en la tierra podremos llegar más lejos. A medida que los mercados mundiales siguen ofreciendo tanto oportunidades como desafíos, Unilumin seguirá apostando por la innovación en tecnologías de pantallas LED e iluminación para ofrecer soluciones integrales más eficientes desde el punto de vista energético y más respetuosas con el medio ambiente. Junto con los socios de todo el mundo, Unilumin seguirá impulsando el desarrollo sostenible del sector de Metasight y generará valor duradero.

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FUENTE Unilumin Group., Ltd.