Unilumin Dianugerahkan Pingat Perak EcoVadis, Tersenarai Dalam Kelompok 6% Syarikat Terbaik Seluruh Dunia bagi Prestasi Kemampanan

SHENZHEN, China, 11 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Pada 8 Julai, Unilumin dianugerahkan Pingat Perak EcoVadis, iaitu salah satu penarafan kemampanan yang paling diiktiraf di dunia, sekali gus menyenaraikan syarikat dalam kelompok 6% terbaik daripada semua syarikat yang dinilai di peringkat global. Pencapaian ini mengiktiraf usaha berterusan Unilumin dalam empat bidang penilaian utama, iaitu Alam Sekitar, Buruh & Hak Asasi Manusia, Etika dan Perolehan Mampan, yang mencerminkan komitmen jangka panjang syarikat terhadap amalan perniagaan yang bertanggungjawab dan mampan.

Unilumin was awarded the EcoVadis Silver Medal (Top 6%). (PRNewsfoto/Unilumin Group., Ltd.)

Dari aspek produk, Unilumin mengintegrasikan pertimbangan alam sekitar sepanjang keseluruhan kitaran hayat produk—bermula daripada penyumberan bahan mentah hingga pembuatan pintar. Dalam proses penyelidikan dan pembangunan (R&D), Unilumin mencipta kemajuan besar dalam teknologi utama seperti kecekapan tenaga tinggi dan reka bentuk ringan, sekali gus mewujudkan portfolio komprehensif dengan penyelesaian rendah karbon dan cekap tenaga dalam pelbagai senario aplikasi.

Sebagai contoh, paparan luaran Usurface PL1, yang dilengkapi teknologi penjimatan tenaga DVPS Unilumin, mampu menjimatkan sehingga 36,500 kWh elektrik setahun bagi setiap 100 meter persegi kawasan paparan, sekali gus mengurangkan penggunaan tenaga dengan ketara. Selain itu, kira-kira 70% daripada portfolio produk pencahayaan premium Unilumin telah memperoleh pensijilan Deklarasi Produk Alam Sekitar (EPD).

Dalam aspek Buruh & Hak Asasi Manusia, berpandukan falsafah yang mengutamakan manusia, Unilumin berjaya memperoleh pensijilan Akauntabiliti Sosial SA8000, seterusnya mewujudkan rangka kerja perlindungan buruh dan hak asasi manusia yang sejajar dengan piawaian antarabangsa. Pada tahun 2025, Unilumin melancarkan Pembantu Sumber Manusia (HR Assistant) berkuasa AI, yang membolehkan pertanyaan dan permintaan pekerja diselesaikan dalam tempoh beberapa saat. Lebih 40 program insentif pekerja diperkenalkan sepanjang tahun, sementara "Caring U Fund" terus menyediakan bantuan kewangan kepada pekerja yang memerlukan, sekali gus mencerminkan prinsip yang ringkas namun teguh: di mana sahaja pekerja Unilumin memerlukan sokongan, sumber disediakan untuk memenuhi keperluan mereka.

Sepanjang pengembangan globalnya, Unilumin berulang kali menerima penarafan "A" tertinggi bagi pendedahan maklumat daripada Bursa Saham Shenzhen, lalu mencerminkan ketelusan yang menerajui industri dalam amalan tadbir urus. Dari sudut perolehan mampan, Unilumin menjalankan penilaian risiko pembekal yang ketat, mencapai liputan audit 100% terhadap pembekal utamanya pada tahun 2025 serta memupuk ekosistem rantaian bekalan yang berdaya tahan, boleh dipercayai dan bertanggungjawab.

Hanya dengan kekal berpijak pada asas yang kukuh, kita mampu melangkah lebih jauh. Ketika pasaran global terus membawakan peluang dan juga cabaran, Unilumin akan kekal komited terhadap inovasi dalam teknologi paparan dan pencahayaan LED dengan menyediakan penyelesaian sehenti yang lebih cekap tenaga serta mesra alam. Bersama-sama rakan kongsi di seluruh dunia, Unilumin akan terus memajukan pembangunan mampan dalam industri Metasight dan mencipta nilai yang berkekalan.

SOURCE Unilumin Group., Ltd.