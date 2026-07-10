Unilumin ได้รับการรับรองมาตรฐาน EcoVadis ระดับ Silver Medal ติดอันดับบริษัทชั้นนำด้านความยั่งยืนระดับโลกในกลุ่ม 6% แรก
News provided byUnilumin Group., Ltd.
10 Jul, 2026, 20:35 CST
เซินเจิ้น, ประเทศจีน, 10 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคมที่ผ่านมา Unilumin ได้รับการรับรองมาตรฐาน EcoVadis ระดับ Silver Medal ซึ่งเป็นหนึ่งในการประเมินด้านความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลก ส่งผลให้บริษัทติดอันดับ 6% แรกของบริษัททั้งหมดที่ได้รับการประเมินทั่วโลก ความสำเร็จครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของ Unilumin ในการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินด้านความยั่งยืนทั้ง 4 ด้านหลัก ได้แก่ สิ่งแวดล้อม (Environment), แรงงานและสิทธิมนุษยชน (Labor & Human Rights), จริยธรรม (Ethics) และการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน (Sustainable Procurement) สะท้อนถึงพันธกิจระยะยาวของบริษัทในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและยั่งยืน
ในด้านผลิตภัณฑ์ Unilumin ได้นำหลักการด้านสิ่งแวดล้อมมาบูรณาการตลอดทั้งวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบไปจนถึงกระบวนการผลิตอัจฉริยะ ในกระบวนการวิจัยและพัฒนา (R&D) บริษัทสามารถสร้างความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสำคัญมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการออกแบบน้ำหนักเบา พร้อมทั้งได้พัฒนากลุ่มโซลูชันคาร์บอนต่ำและประหยัดพลังงานอย่างครอบคลุม เพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลาย
ตัวอย่างเช่น จอแสดงผลกลางแจ้ง Usurface PL1 ซึ่งติดตั้งเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน DVPS ของ Unilumin สามารถช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้สูงสุด 36,500 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี ต่อพื้นที่จอแสดงผล 100 ตารางเมตร ส่งผลให้สามารถลดการใช้พลังงานลงได้อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มระบบแสงสว่างระดับพรีเมียมของ Unilumin ประมาณ 70% ยังได้รับการรับรอง Environmental Product Declaration (EPD) ซึ่งเป็นมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์อีกด้วย
ในด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน Unilumin ยึดมั่นในแนวคิดการให้ความสำคัญกับบุคลากรเป็นอันดับแรก และได้รับการรับรองมาตรฐาน SA8000 Social Accountability ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งผลให้บริษัทสามารถวางกรอบการคุ้มครองแรงงานและสิทธิมนุษยชนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลได้อย่างเป็นรูปธรรม ในปี 2568 ทางบริษัทยังได้เปิดตัว HR Assistant หรือผู้ช่วยงานทรัพยากรบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อให้สามารถตอบคำถามและดำเนินการตามคำร้องขอของพนักงานได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาที ตลอดทั้งปี บริษัทได้เปิดตัวโครงการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้พนักงานมากกว่า 40 โครงการ ขณะเดียวกัน "Caring U Fund" ยังคงเดินหน้ามอบความช่วยเหลือทางการเงินให้แก่พนักงานที่ประสบความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงหลักการที่เรียบง่ายแต่มั่นคงของบริษัทที่ว่า ไม่ว่าเมื่อใดหรือที่ใด หากพนักงานของ Unilumin ต้องการความช่วยเหลือ บริษัทก็พร้อมจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้การสนับสนุนพวกเขา
ตลอดการขยายธุรกิจสู่ตลาดโลก Unilumin ยังได้รับการจัดอันดับ "A" ซึ่งเป็นระดับสูงสุด ในด้านการเปิดเผยข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น (Shenzhen Stock Exchange) อย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงมาตรฐานความโปร่งใสในการกำกับดูแลกิจการที่อยู่ในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม ส่วนในด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน บริษัทได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงของซัพพลายเออร์อย่างเข้มงวด โดยในปี 2568 บริษัทสามารถดำเนินการตรวจประเมินซัพพลายเออร์หลักได้ครบถ้วน 100% พร้อมทั้งร่วมสร้างระบบนิเวศของห่วงโซ่อุปทานที่มีความแข็งแกร่ง น่าเชื่อถือ และมีความรับผิดชอบ
ยิ่งยืนหยัดบนรากฐานที่มั่นคง เราก็ยิ่งก้าวไปได้ไกลกว่าเดิม ท่ามกลางโอกาสและความท้าทายที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในตลาดโลก Unilumin จะยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีจอแสดงผล LED และระบบแสงสว่าง พร้อมนำเสนอโซลูชันแบบครบวงจรที่มีประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานมากยิ่งขึ้นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น Unilumin จะเดินหน้าร่วมมือกับพันธมิตรทั่วโลก เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรม Metasight และร่วมสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนในระยะยาว
SOURCE Unilumin Group., Ltd.
Share this article