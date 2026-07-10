Unilumin reçoit la médaille EcoVadis d'argent et se classe parmi les 6 % des entreprises les plus performantes au monde en matière de durabilité

SHENZHEN, Chine, 10 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Le 8 juillet, Unilumin a reçu la médaille EcoVadis d'argent, l'une des notations de durabilité les plus reconnues au monde, plaçant l'entreprise parmi les 6 % des entreprises les mieux évaluées à l'échelle mondiale. Cet accomplissement souligne les efforts soutenus d'Unilumin dans les quatre domaines d'évaluation clés que sont l'environnement, les droits du travail et de la personne, l'éthique et l'approvisionnement durable, ce qui témoigne de l'engagement à long terme de l'entreprise en faveur de pratiques commerciales responsables et durables.

Unilumin was awarded the EcoVadis Silver Medal (Top 6%).

Sur le plan des produits, Unilumin intègre les considérations environnementales tout au long du cycle de vie des produits, de l'approvisionnement en matières premières à la fabrication intelligente. Au cours du processus de R&D, Unilumin a réalisé des avancées technologiques clés comme l'efficacité énergétique élevée et la conception légère, établissant un portefeuille complet de solutions écoénergétiques à faibles émissions de carbone dans divers scénarios d'application.

Par exemple, l'écran d'extérieur Usurface PL1, équipé de la technologie DVPS d'Unilumin, peut économiser jusqu'à 36 500 kWh d'électricité par an par 100 mètres carrés de surface d'affichage, ce qui réduit considérablement la consommation d'énergie. De plus, environ 70 % de la gamme de produits d'éclairage haut de gamme d'Unilumin a obtenu la déclaration environnementale de produit.

Dans le domaine des droits du travail et de la personne, guidé par une philosophie axée sur les personnes, Unilumin a obtenu la certification SA8000 en matière de responsabilité sociale, établissant un cadre de protection des droits du travail et de la personne conforme aux normes internationales. En 2025, Unilumin a lancé son assistant RH basé sur l'IA, permettant de répondre en quelques secondes aux demandes des employés. Plus de 40 programmes incitatifs ont été mis en place tout au long de l'année, tandis que le Caring U Fund a continué à fournir une aide financière aux employés dans le besoin, ce qui reflète un principe simple, mais inébranlable : partout où les employés d'Unilumin ont besoin de soutien, les ressources nécessaires sont là.

Tout au long de son expansion mondiale, Unilumin a reçu à maintes reprises la note A, la plus élevée, pour la divulgation de renseignements issus de la Bourse de Shenzhen, ce qui témoigne de sa transparence inégalée dans les pratiques de gouvernance. Dans le domaine de l'approvisionnement durable, Unilumin effectue des évaluations rigoureuses des risques des fournisseurs, obtenant une couverture d'audit de 100 % de ses principaux fournisseurs en 2025 et favorisant un écosystème de chaîne d'approvisionnement résilient, fiable et responsable.



Ce n'est qu'avec une base solide que l'on peut avancer. Alors que les marchés mondiaux continuent de présenter à la fois des opportunités et des défis, Unilumin continuera de s'engager à innover dans les technologies d'affichage et d'éclairage à DEL pour proposer des solutions complètes plus écoénergétiques et respectueuses de l'environnement. En collaboration avec des partenaires du monde entier, Unilumin continuera de promouvoir le développement durable du secteur Metasight et de créer une valeur durable.

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