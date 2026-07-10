Unilumin、EcoVadisのシルバーメダルを受賞、サステナビリティの実績で世界の企業の上位6％にランクイン

中国・深セン、2026年7月10日 /PRNewswire/ -- 7月8日、Uniluminは、世界で最も広く認知されているサステナビリティ評価の一つであるEcoVadisのシルバーメダルを受賞し、世界で評価対象となった全企業の上位6％にランクインしました。この受賞は、環境、労働・人権、倫理、持続可能な調達という4つの主要評価分野にわたるUniluminの継続的な取り組みが認められたものであり、責任ある持続可能な事業活動への同社の長期的な取り組みを反映するものです。

製品面において、Uniluminは、原材料の調達からスマート製造に至るまで、製品ライフサイクル全体を通じて、環境への配慮を組み込んでいます。研究開発の過程において、Uniluminは、高いエネルギー効率や軽量設計といった主要技術において画期的な成果を上げ、多様な利用シーンにわたる低炭素でエネルギー効率の高いソリューションの包括的なポートフォリオを確立しました。



例えば、UniluminのDVPS省エネ技術を搭載した屋外用ディスプレイ「Usurface PL1」は、ディスプレイ面積100平方メートルあたり年間最大36,500 kWhの電力を節約でき、エネルギー消費を大幅に削減します。さらに、Uniluminのプレミアム照明製品ポートフォリオを構成する製品の約70％が、環境製品宣言（EPD）認証を取得しています。

Unilumin was awarded the EcoVadis Silver Medal (Top 6%). (PRNewsfoto/Unilumin Group., Ltd.)

労働・人権の観点から、Uniluminは「人を第一に考える」という理念に基づき、SA8000社会的説明責任認証を取得し、国際基準に準拠した労働および人権保護の枠組みを確立しました。2025年、UniluminはAIを搭載した人事アシスタントを導入し、従業員からの問い合わせや要望に数秒以内に対応できるようにしました。年間を通じて40以上の従業員インセンティブプログラムが導入されたほか、「Caring U Fund」は引き続き、支援を必要とする従業員に経済的支援を提供しており、これは、Uniluminの従業員がサポートを必要とするときはいつでも、必要な支援を提供するためのリソースが用意されています。

Uniluminは、世界的な事業拡大を進める中で、情報開示に関してShenzhen Stock Exchangeから最高位の「A」評価を繰り返し獲得しており、これは同社のガバナンス慣行において業界をリードする透明性を反映しています。持続可能な調達において、Uniluminは厳格なサプライヤーリスク評価を実施し、主要サプライヤーに対する監査実施率100％ を2025年に達成し、強靱で信頼性が高く、責任あるサプライチェーン・エコシステムの構築を推進しています。



地に足をつけてこそ、さらに先へ進むことができるのです。世界市場が引き続き機会と課題の両方をもたらす中、UniluminはLEDディスプレイおよび照明技術の革新に引き続き注力し、よりエネルギー効率が高く、環境に優しいワンストップソリューションを提供してまいります。Uniluminは、世界中のパートナーと協力し、Metasight産業の持続可能な発展を推進し、持続的な価値を創出し続けていきます。

SOURCE Unilumin Group., Ltd.