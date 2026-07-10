Unilumin erhält die EcoVadis-Silbermedaille und zählt damit gemessen an der Nachhaltigkeitsleistung zu den besten 6 % der Unternehmen weltweit

SHENZHEN, China, 11. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Am 8. Juli wurde Unilumin im Rahmen eines der weltweit anerkanntesten Nachhaltigkeitsratings mit der EcoVadis-Silbermedaille ausgezeichnet und zählt damit zu den besten 6 % aller weltweit bewerteten Unternehmen. Diese Auszeichnung würdigt die kontinuierlichen Bemühungen von Unilumin in den vier zentralen Bewertungsbereichen Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik sowie nachhaltige Beschaffung und spiegelt das langfristige Engagement des Unternehmens für verantwortungsvolle und nachhaltige Geschäftspraktiken wider.

Unilumin was awarded the EcoVadis Silver Medal (Top 6%).

Bei seinen Produkten berücksichtigt Unilumin Umweltaspekte über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg – von der Rohstoffbeschaffung bis zur intelligenten Fertigung. In der Forschung und Entwicklung hat Unilumin bei Schlüsseltechnologien für hohe Energieeffizienz und Leichtbauweise bedeutende Fortschritte erzielt und damit ein umfassendes Portfolio an CO₂-armen, energieeffizienten Lösungen für vielfältige Anwendungsszenarien aufgebaut.

So kann beispielsweise das mit der DVPS-Energiespartechnologie von Unilumin ausgestattete Outdoor-Display Usurface PL1 pro 100 Quadratmeter Displayfläche jährlich bis zu 36 500 kWh Strom einsparen und den Energieverbrauch dadurch erheblich senken. Darüber hinaus verfügen rund 70 % der Premium-Beleuchtungsprodukte von Unilumin über eine Umweltproduktdeklaration (EPD).

Im Bereich Arbeits- und Menschenrechte stellt Unilumin den Menschen in den Mittelpunkt. Das Unternehmen hat die SA8000-Zertifizierung für soziale Verantwortung erhalten und einen Rahmen zum Schutz der Arbeits- und Menschenrechte geschaffen, der internationalen Standards entspricht. Im Jahr 2025 führte Unilumin seinen KI-gestützten HR-Assistenten ein, der Anfragen und Anliegen der Beschäftigten innerhalb von Sekunden bearbeitet. Im Laufe des Jahres wurden mehr als 40 Beschäftigten-Anreizprogramme eingeführt, während der „Caring U Fund" („Caring-U-Fonds") Beschäftigte in finanziellen Notlagen weiterhin finanziell unterstützte. Darin zeigt sich ein einfaches, aber unerschütterliches Prinzip: Wo immer Beschäftigte von Unilumin Unterstützung benötigen, erhalten sie die dafür erforderlichen Mittel.

Im Zuge seiner weltweiten Expansion erhielt Unilumin von der Shenzhen Stock Exchange wiederholt die Bestnote „A" für seine Informationspolitik. Dies unterstreicht die branchenführende Transparenz seiner Unternehmensführung. Im Rahmen der nachhaltigen Beschaffung führt Unilumin strenge Risikobewertungen seiner Lieferanten durch, erreichte 2025 bei seinen wichtigsten Lieferanten eine Auditabdeckung von 100 % und fördert ein widerstandsfähiges, zuverlässiges sowie verantwortungsvolles Lieferketten-Ökosystem.



Nur wenn wir bodenständig bleiben, können wir weiter vorankommen. Während die globalen Märkte weiterhin Chancen und Herausforderungen mit sich bringen, wird Unilumin Innovationen bei LED-Display- und Beleuchtungstechnologien weiter vorantreiben und energieeffizientere sowie umweltfreundlichere Komplettlösungen aus einer Hand anbieten. Gemeinsam mit seinen weltweiten Partnern wird Unilumin die nachhaltige Entwicklung der Metasight-Branche weiter vorantreiben und langfristigen Mehrwert schaffen.

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