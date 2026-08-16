A XPPen comemora seu 21º aniversário com "DOODLE THE WORLD", levando a criatividade para além das fronteiras

LOS ANGELES, 16 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A XPPen, marca líder global em inovação em arte digital, comemora com orgulho seu 21º aniversário. Celebrando 21 anos de empoderamento de criadores em todo o mundo, a XPPen apresenta o tema deste ano, "DOODLE THE WORLD", com uma série de experiências criativas, incluindo o Concurso Mundial de Design de Brinquedos Artísticos, co-organizado pela XPPen e pela TOP TOY, uma marca de brinquedos de arte reconhecida mundialmente; o lançamento do expositor de desenho Artist Ultra 14; conversas com artistas; o Jogo de Doodle e Roleta no site oficial; e ofertas exclusivas de aniversário. Por meio dessas iniciativas, a XPPen incentiva criadores de todo o mundo a explorarem diversas formas de expressão artística e criarem sem limites.

"Na XPPen, acreditamos que a criatividade não deve ser limitada por meios ou imaginação", disse Brian Huang, diretor de marketing da XPPen. "Há 21 anos, capacitamos criadores com soluções inovadoras para transformar suas ideias em realidade. "DOODLE THE WORLD" incorpora nossa crença de que a inspiração pode fluir livremente entre o papel, as telas e muito mais. Com essa celebração de aniversário e parceria com a Top Toy, nos unimos em torno da crença compartilhada de que a criatividade não tem limites e de que a imaginação tem poder, abraçando, ao mesmo tempo, uma cultura criativa mais jovem e inspirada nas tendências por meio da fusão da arte digital e da cultura de brinquedos de design."

XPPen × TOP TOY Concurso Mundial de Design de Brinquedos Artísticos

Como um dos destaques das comemorações do 21º aniversário da XPPen, a empresa firmou uma parceria com a TOP TOY, uma marca líder mundial em brinquedos de arte, para lançar o Concurso Mundial de Design de Brinquedos Artísticos, convidando criadores do mundo todo a explorar as possibilidades de Zero, personagem original da TOP TOY. Por meio dessa colaboração, os criadores podem transformar suas ideias em peças colecionáveis exclusivas.

O concurso, que acontece de 16 de agosto a 16 de outubro de 2026, incentiva os participantes a reinterpretarem o Zero por meio de designs como o Null Shell Design, o Fenix Shell Design e o Zero Figure Design. Os participantes podem se inspirar nas estações do ano e nos estilos de roupa ou desenvolver temas originais próprios. Os vencedores receberão dispositivos criativos da XPPen, prêmios em dinheiro, caixas surpresa e X-Coins, que podem ser utilizados em sorteios e para obter recompensas exclusivas na comunidade XPPen. Os trabalhos selecionados também poderão ser transformados em brinquedos de arte físicos e vendidos nas lojas Top Toy no mundo inteiro. Participe do concurso em https://community.xp-pen.com/events/global-art-toy-design-contest?lang=en

Os trabalhos inscritos serão avaliados por um painel de artistas e profissionais criativos, incluindo Katun, influente artista de grafite do Sudeste Asiático, Josephine Rais, ilustradora e designer estratégica alemã, e Jun Oson, ilustrador e artista contemporâneo japonês, além do júri sênior de designers de brinquedos artísticos da Top Toy. "Espero que os criadores possam criar com ousadia, não apenas por meio das cores, mas também explorando mais possibilidades em elementos sutis, como materiais e emoções", disse Tong Liu, designer sênior da TOP TOY e um dos jurados.

Nova adição à série Artist Ultra

Dando continuidade às comemorações do 21º aniversário da XPPen, o Artist Ultra 14 será lançado em 17 de agosto. Como o mais novo integrante da linha Artist Ultra, o Artist Ultra 14 oferece cores ultranítidas e verdadeiras, com precisão e clareza excepcionais, em um design fino e portátil. Assim, proporciona aos criadores uma experiência flexível e imersiva. O novo produto também estará disponível como um dos prêmios no Concurso Mundial de Design de Brinquedos Artísticos e no jogo de aniversário no site oficial da XPPen.

Celebrando a criatividade em todas as mídias e muito além delas

Para aprofundar ainda mais o tema deste ano, a XPPen convidou artistas de diferentes áreas criativas, como o tatuador Chromakane e a artista multidisciplinar Marina Esmeraldo, para compartilharem suas trajetórias e interpretações de "DOODLE THE WORLD" (rabisque o mundo, em português). Por meio dessas conversas, a XPPen mostra como o desenho pode acontecer em diferentes mídias e ambientes criativos, inspirando todos a abraçarem a liberdade de criar a qualquer hora e em qualquer lugar.

Além disso, todos estão convidados a participar do jogo comemorativo no site oficial da XPPen. Os participantes podem se inscrever na Jornada de 21 Dias de Doodle e girar a roleta para ganhar prêmios. As lojas oficiais da XPPen na internet também oferecerão promoções de aniversário com descontos de até 50% em produtos selecionados.

Com base em 21 anos de inovação, a XPPen continuará capacitando criadores e impulsionando o avanço da arte digital. A XPPen também apresentará suas mais recentes inovações e produtos futuros na IFA 2026, incluindo novos produtos antes de seu lançamento oficial. Mais detalhes serão revelados na IFA 2026.

Para obter informações adicionais, visite https://www.xp-pen.com/21st-anniversary-celebration.html

FONTE XPPen Technology Co., Ltd.