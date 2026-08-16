XPPen celebra su 21.º aniversario con el lema DOODLE THE WORLD, llevando la creatividad más allá de las fronteras

LOS ÁNGELES, 16 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- XPPen, una marca líder mundial en innovación en el ámbito del arte digital, celebra con orgullo su 21.º aniversario. Con motivo de sus 21 años apoyando a creadores de todo el mundo, XPPen presenta el lema de este año, DOODLE THE WORLD, con una serie de experiencias creativas, entre las que se incluyen el Global Art Toy Design Contest, organizado conjuntamente por XPPen y TOP TOY, una marca de juguetes artísticos de renombre mundial; el próximo lanzamiento del Artist Ultra 14; charlas con artistas; el Juego de Garabatos y Ruleta en la página web oficial; y ofertas exclusivas por el aniversario. A través de estas iniciativas, XPPen anima a los creadores de todo el mundo a explorar diversas formas de expresión artística y a crear sin límites.

"En XPPen creemos que la creatividad no debe tener límites, ni estar restringida por los medios ni por la imaginación", afirmó Brian Huang, director de marketing de XPPen. "Llevamos 21 años apoyando a los creadores con soluciones innovadoras para que den vida a sus ideas. DOODLE THE WORLD refleja nuestra convicción de que la inspiración puede fluir libremente por el papel, las pantallas o donde uno quiera. A través de esta celebración de aniversario y de nuestra colaboración con TOP TOY, nos unimos en torno a una creencia compartida en la creatividad sin límites y en el poder de la imaginación, al tiempo que adoptamos una cultura creativa más juvenil e inspirada en las tendencias, mediante la fusión del arte digital y la cultura de los juguetes de diseño".

XPPen × TOP TOY Global Art Toy Design Contest

Como uno de los momentos más destacados de la celebración del 21.º aniversario de XPPen, la empresa se ha asociado con TOP TOY, una marca líder mundial en juguetes artísticos, para lanzar el Global Art Toy Design Contest, en el que se invita a creadores de todo el mundo a explorar las posibilidades de Zero, el personaje con propiedad intelectual registrada de TOP TOY. Gracias a esta colaboración, los creadores pueden convertir sus ideas en diseños coleccionables.

El concurso, que se celebrará del 16 de agosto al 16 de octubre de 2026, anima a los participantes a reinterpretar Zero a través de diseños como el Null Shell Design, el Fenix Shell Design y el Zero Figure Design. Los participantes pueden inspirarse en las estaciones del año y los estilos de ropa, o bien crear sus propios temas originales. Los ganadores recibirán dispositivos creativos de XPPen, premios en efectivo, cajas sorpresa y X-Coins de la comunidad de XPPen, que podrán utilizarse para sorteos de la comunidad y recompensas exclusivas. Las obras ganadoras seleccionadas también tendrán la oportunidad de convertirse en juguetes artísticos físicos y de comercializarse en las tiendas TOP TOY de todo el mundo. Participe en el concurso en https://community.xp-pen.com/events/global-art-toy-design-contest?lang=en.

Un jurado compuesto por artistas y profesionales creativos evaluará las propuestas presentadas, entre los que se encuentran Katun, un influyente artista de grafitis del sudeste asiático; Josephine Rais, ilustradora y diseñadora estratégica alemana; Jun Oson, ilustrador y artista contemporáneo japonés; junto con el jurado formado por diseñadores sénior de juguetes artísticos de TOP TOY. "Espero que los creadores puedan dar rienda suelta a su imaginación, no solo a través de los colores, sino también explorando más posibilidades en elementos sutiles como los materiales y las emociones", afirmó Tong Liu, diseñador sénior de TOP TOY y miembro del jurado.

Nueva incorporación a la Artist Ultra Series

Como parte de la celebración del 21.º aniversario de XPPen, el Artist Ultra 14 saldrá a la venta el 17 de agosto. Como nuevo miembro de la Artist Ultra Series, el Artist Ultra 14 ofrece la tecnología Ultra Clear True Color con una precisión y nitidez excepcionales en un diseño delgado y portátil, lo que proporciona a los creadores una experiencia flexible y envolvente. El nuevo producto también estará disponible como uno de los premios del Global Art Toy Design Contest y del juego conmemorativo del aniversario en la página web oficial de XPPen.

Celebrar la creatividad con cualquier medio y más allá

Para profundizar en el lema de este año, XPPen ha invitado a artistas de diferentes ámbitos creativos, entre ellos Chromakane, tatuador, y Marina Esmeraldo, artista multidisciplinar, para que compartan sus trayectorias creativas e interpretaciones de DOODLE THE WORLD. A través de estas conversaciones, XPPen muestra cómo se puede dibujar en diferentes soportes y entornos creativos, inspirando a todo el mundo a disfrutar de la libertad de crear en cualquier momento y lugar.

Más allá de las conversaciones artísticas, todo el mundo está invitado a participar en el juego del aniversario en la página web oficial de XPPen. Los participantes pueden unirse al 21-Day Doodle Journey y girar la ruleta para ganar premios. Las tiendas online oficiales de XPPen también lanzarán ofertas especiales por su aniversario a nivel mundial, con descuentos de hasta el 50 % en productos seleccionados.

Con 21 años de innovación a sus espaldas, XPPen seguirá apoyando a los creadores e impulsando el arte digital. XPPen también presentará sus últimas novedades y próximos productos en la IFA 2026, incluyendo nuevos lanzamientos antes de su salida oficial al mercado. Se darán a conocer más detalles en la IFA 2026.

Para obtener más información, visite https://www.xp-pen.com/21st-anniversary-celebration.html.

FUENTE XPPen Technology Co., Ltd.