XPPen célèbre son 21e anniversaire avec « DOODLE THE WORLD », une initiative qui repousse les limites de la créativité

LOS ANGELES, 16 août 2026 /PRNewswire/ -- XPPen, marque mondiale de référence en matière d'innovation dans le domaine de l'art numérique, est fière de fêter son 21e anniversaire. Pour fêter ses 21 ans d'engagement aux côtés des créateurs du monde entier, XPPen dévoile le thème de cette année, « DOODLE THE WORLD », à travers diverses expériences créatives, notamment le Concours Mondial de Design de Art Toy organisé conjointement par XPPen et TOP TOY, une marque de jouets artistiques de renommée mondiale, le prochain lancement de l'Artist Ultra 14, des rencontres avec des artistes, Jeu de Doodle et de Roue sur le site officiel, ainsi que des offres exclusives à l'anniversaire. Avec ces initiatives, XPPen encourage les créateurs du monde entier à explorer diverses formes d'expression artistique et à créer sans limites.

« Chez XPPen, nous pensons que la créativité ne doit avoir aucune limite, qu'elle ne doit être restreinte ni par les supports utilisés ni par l'imagination », a déclaré Brian Huang, directeur marketing chez XPPen. « Depuis 21 ans, nous donnons aux créateurs les moyens de concrétiser leurs idées grâce à des solutions innovantes. "DOODLE THE WORLD" incarne notre conviction que l'inspiration peut s'exprimer librement sur le papier, sur les écrans et bien au-delà. À l'occasion de cet anniversaire et cette collaboration avec TOP TOY, nous nous retrouvons autour d'une conviction commune : celle d'une créativité sans limites et du pouvoir de l'imagination, tout en adoptant une culture créative plus jeune et inspirée des tendances, grâce à la fusion entre l'art numérique et la culture des jouets de créateurs. »

Concours Mondial de Design de Art Toy XPPen × TOP TOY

Dans le cadre des festivités marquant le 21e anniversaire de XPPen, la société s'est associée à TOP TOY, une marque mondiale de référence dans le domaine des jouets artistiques, pour lancer le « Global Art Toy Design Contest », un concours international de création de jouets artistiques, invitant les créateurs du monde entier à explorer les possibilités offertes par Zero, le personnage original de TOP TOY. À travers cette collaboration, les créateurs peuvent transformer leurs idées en créations de collection.

Se déroulant du 16 août au 16 octobre 2026, ce concours invite les participants à réinterpréter « Zero » à travers des créations telles que le « Null Shell Design », le « Fenix Shell Design » et le « Zero Figure Design ». Les participants peuvent s'inspirer des saisons et des styles vestimentaires ou imaginer leurs propres thèmes inédits. Les gagnants recevront des appareils créatifs XPPen, des prix en espèces, des « blind boxes » ainsi que des X-Coins de la communauté XPPen, qui pourront être utilisés pour participer à des jeux-concours organisés par la communauté et gagner des récompenses exclusives. Les œuvres lauréates sélectionnées auront également la possibilité d'être transformées en jouets artistiques physiques et commercialisées dans les magasins TOP TOY dans le monde entier. Participez au concours sur https://community.xp-pen.com/events/global-art-toy-design-contest?lang=en

Un jury composé d'artistes et de professionnels de la création évaluera les candidatures, parmi lesquels Katun, un graffeur influent d'Asie du Sud-Est ; Josephine Rais, illustratrice et designer stratégique allemande ; Jun Oson, illustrateur et artiste contemporain japonais ; ainsi que les designers seniors spécialisés dans les jouets artistiques de TOP TOY. « J'espère que les créateurs sauront faire preuve d'audace, non seulement à travers les couleurs, mais aussi en explorant davantage de possibilités dans des éléments plus subtils tels que les matières et les émotions », a déclaré Tong Liu, designer senior chez TOP TOY et membre du jury.

Nouvelle référence dans la gamme « Artist Ultra »

Dans le cadre des festivités marquant le 21e anniversaire de XPPen, l'Artist Ultra 14 sera lancé le 17 août. Dernier-né de la gamme Artist Ultra Series, l'Artist Ultra 14 offre la technologie « Ultra Clear True Color », qui garantit une précision et une clarté exceptionnelles, le tout dans un format fin et portable, pour offrir aux créateurs une expérience flexible et immersive. Ce nouveau produit fera également partie des lots à gagner dans le cadre du Concours mondial de création d'art toys et du jeu organisé à l'occasion de l'anniversaire sur le site officiel de XPPen.

Célébrer la créativité à travers tous les supports et au-delà

Afin d'approfondir le thème de cette année, XPPen a invité des artistes issus de différents domaines créatifs, notamment le tatoueur Chromakane et l'artiste multidisciplinaire Marina Esmeraldo, à partager leur parcours créatif et leur interprétation du thème « DOODLE THE WORLD ». À travers ces échanges, XPPen montre comment le dessin peut peut utiliser différents supports et divers environnements créatifs, pour inciter chacun à profiter de la liberté de créer à tout moment et en tout lieu.

Au-delà des échanges artistiques, tout le monde est invité à participer au jeu organisé à l'occasion de cet anniversaire sur le site officiel de XPPen. Les participants peuvent rejoindre le « 21-Day Doodle Journey » et faire tourner la roue pour gagner des lots. Les boutiques en ligne officielles de XPPen proposeront également des offres spéciales à l'occasion de cet anniversaire mondial, avec des réductions allant jusqu'à 50 % sur une sélection de produits.

Fort de 21 ans d'innovation, XPPen continue d'accompagner les créateurs et de faire progresser l'art numérique. XPPen présentera également ses dernières innovations et ses futurs produits lors du salon IFA 2026, notamment de nouvelles références en avant-première avant leur lancement officiel. D'autres renseignements seront fournis pendant IFA 2026.

Pour plus d'informations, veuillez consulter https://www.xp-pen.com/21st-anniversary-celebration.html