엑스피펜, 창립 21주년 맞아 '세상을 당신의 캔버스로!' 선보이며 창의성의 경계를 넓히다

로스앤젤레스 2026년 8월 16일 /PRNewswire/ -- 글로벌 디지털 아트 혁신 브랜드 엑스피펜(XPPen)이 창립 21주년을 맞았다. 전 세계 크리에이터들의 창작 활동을 지원해 온 21년을 기념해 엑스피펜은 올해의 테마인 '세상을 당신의 캔버스로! (DOODLE THE WORLD)'를 공개하면서 세계적으로 유명한 아트 토이 브랜드 탑토이(TOP TOY)가 공동 주최하는 글로벌 아트토이 디자인 공모전(Global Art Toy Design Contest), 출시 예정인 Artist Ultra 14 드로잉 디스플레이, 아티스트 대담, 공식 웹사이트의 낙서 & 스핀 게임(Doodle & Spin Game), 21주년 기념 특별 프로모션 등 다양한 창의적 체험 프로그램을 선보인다. 엑스피펜은 이러한 이니셔티브를 통해 전 세계 크리에이터들이 다양한 예술적 표현 방식을 탐구하고 한계 없이 창작하도록 장려한다.

엑스피펜의 브라이언 황(Brian Huang) 마케팅 디렉터는 "엑스피펜은 창의성이 매체나 상상력에 제한되지 않고 어떠한 경계도 없어야 한다고 믿는다"면서 "지난 21년 동안 우리는 혁신적인 솔루션을 통해 크리에이터들이 아이디어를 현실로 구현할 수 있도록 지원해 왔다. '세상을 당신의 캔버스로!'는 영감이 종이와 스크린을 넘어 어디서든 자유롭게 흐를 수 있다는 우리의 믿음을 담고 있다. 이번 기념행사와 탑토이와의 협업을 통해 경계 없는 창의성과 상상력의 힘이라는 공통된 믿음을 공유하는 동시에, 디지털 아트와 디자이너 토이 문화의 융합을 통해 보다 젊고 트렌디한 창작 문화를 받아들이고자 한다"고 말했다.

엑스피펜 × 탑토이 글로벌 아트토이 디자인 공모전

엑스피펜 21주년 기념행사의 주요 프로그램 중 하나로, 엑스피펜은 글로벌 선도 아트 토이 브랜드인 탑토이와 협력해 글로벌 아트토이 디자인 공모전를 개최한다. 이번 콘테스트는 전 세계 크리에이터들이 탑토이의 오리지널 IP 캐릭터인 Zero의 다양한 가능성을 탐구하도록 초청한다. 이번 협업을 통해 크리에이터들은 자신의 아이디어를 소장 가치가 있는 디자인으로 구현할 수 있다.

2026년 8월 16일부터 10월 16일까지 진행되는 이번 콘테스트는 참가자들이 Null Shell Design, Fenix Shell Design, Zero Figure Design 등 다양한 디자인을 통해 Zero를 새롭게 해석하도록 장려한다. 참가자들은 계절과 의상 스타일에서 영감을 얻거나 자신만의 독창적인 테마를 개발할 수 있다. 수상자에게는 엑스피펜 크리에이티브 디바이스, 상금, 블라인드 박스 및 엑스피펜 커뮤니티(XPPen Community)의 X-Coins가 제공되며, X-Coins는 커뮤니티 경품 행사와 전용 리워드에 사용할 수 있다. 수상작은 실제 아트 토이 제품으로 제작되어 전 세계 탑토이 매장에서 판매될 기회도 얻게 된다. 콘테스트는 https://community.xp-pen.com/events/global-art-toy-design-contest?lang=en에서 참여할 수 있다.

출품작은 동남아시아에서 영향력 있는 그래피티 아티스트 카툰(Katun), 독일 일러스트레이터 겸 전략 디자이너 조세핀 라이스(Josephine Rais), 일본 일러스트레이터 겸 현대미술가 준 오손(Jun Oson), 그리고 탑토이의 시니어 아트 토이 디자이너 심사위원단 등 아티스트와 크리에이티브 전문가로 구성된 심사위원단이 평가한다. 심사위원 중 한 명인 탑토리우 통(Tong Liu) 시니어 디자이너는 "크리에이터들이 색상뿐만 아니라 소재와 감정처럼 섬세한 요소에서도 더 많은 가능성을 탐구하며 대담하게 창작하기를 바란다"고 말했다.

Artist Ultra 시리즈 신제품

엑스피펜의 21주년 기념행사에 이어 Artist Ultra 14가 8월 17일 출시된다. Artist Ultra 시리즈의 최신 제품인 Artist Ultra 14는 슬림하고 휴대성이 뛰어난 디자인에 탁월한 정확도와 선명도를 갖춘 Ultra Clear True Color를 제공해 크리에이터에게 유연하고 몰입감 있는 경험을 선사한다. 신제품은 글로벌 아트토이 디자인 공모전와 엑스피펜 공식 웹사이트에서 진행되는 21주년 기념 게임의 경품으로도 제공될 예정이다.

다양한 매체와 경계를 넘나드는 창의성 기념

올해의 테마를 한층 깊이 있게 탐구하기 위해 엑스피펜은 타투 아티스트 크로마케인(Chromakane)과 다분야 아티스트인 마리나 에스메랄도(Marina Esmeraldo) 등 서로 다른 창작 분야에서 활동하는 아티스트들을 초청해 각자의 창작 여정과 '세상을 당신의 캔버스로!'에 대한 해석을 공유했다. 엑스피펜은 이러한 대화를 통해 드로잉이 다양한 매체와 창작 환경에서 이루어질 수 있음을 보여주고, 누구나 언제 어디서든 자유롭게 창작할 수 있도록 영감을 제공한다.

아티스트 대담뿐만 아니라 누구나 엑스피펜 공식 웹사이트에서 진행되는 21주년 기념 게임에 참여할 수 있다. 참가자는 21일동안의 낙서 여정(21-Day Doodle Journey)에 참여하고 룰렛을 돌려 경품을 받을 수 있다. 엑스피펜 공식 온라인 스토어에서도 전 세계를 대상으로 21주년 기념 프로모션을 진행하며, 일부 제품을 최대 50% 할인된 가격에 제공한다.

21년에 걸친 혁신을 바탕으로 엑스피펜은 앞으로도 크리에이터를 지원하고 디지털 아트의 발전을 이끌어갈 예정이다. 또한 IFA 2026에서 공식 출시를 앞둔 신제품을 비롯한 최신 혁신 기술과 향후 출시 제품을 선보일 예정이다. 자세한 내용은 IFA 2026에서 공개된다.

자세한 내용은 https://www.xp-pen.com/21st-anniversary-celebration.html에서 확인할 수 있다.

SOURCE XPPen Technology Co., Ltd.