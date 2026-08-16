XPPen、「DOODLE THE WORLD」というテーマで21周年を祝い、創造性を境界の先へと広げる

ロサンゼルス 、2026年8月16日 /PRNewswire/ -- 世界をリードするデジタル・アート・イノベーション・ブランドであるXPPenは、21周年を迎え、この節目を誇りをもって祝います。世界中のクリエイターを支援してきた21年の節目に、XPPenは今年のテーマ「DOODLE THE WORLD」を発表するとともに、XPPenと世界的に著名なアートトイブランドTOP TOYが共同主催する「グローバル・アートトイ・デザインコンテスト（Global Art Toy Design Contest）」、近日発売予定のペンタブレットArtist Ultra 14、アーティストとの対談、公式サイトでのらく書き＆スピンゲーム、周年記念限定オファーなど、一連のクリエイティブな体験を展開します。こうした取り組みを通じて、XPPenは世界中のクリエイターに、多様な芸術表現を探求し、制約にとらわれず創作するよう促しています。

XPPenのマーケティングディレクター、Brian Huang氏は、次のように述べています。「XPPenでは、創造性に境界があってはならず、表現手段や想像力に制限されるものでもないと考えています。21年にわたり、私たちは革新的なソリューションを通じて、クリエイターがアイデアを形にできるよう支援してきました。『DOODLE THE WORLD』は、インスピレーションが紙や画面、さらにはその先へと自由に広がっていくという私たちの信念を体現しています。今回の周年記念企画とTOP TOYとのコラボレーションを通じて、私たちは『境界のない創造性』と『想像力の力』という共通の信念のもとに結束するとともに、デジタルアートとデザイナーズトイ文化の融合によって、より若々しくトレンド感のあるクリエイティブ文化を取り入れています。」

XPPen×TOP TOYグローバル・アートトイ・デザインコンテスト（XPPen × TOP TOY Global Art Toy Design Contest）

XPPenの21周年記念企画の目玉の一つとして、XPPenは世界有数のアートトイブランドTOP TOYと提携し、「グローバル・アートトイ・デザインコンテスト（Global Art Toy Design Contest）」を開催します。このコンテストでは、世界中のクリエイターにTOP TOYのオリジナルIPキャラクターZeroの可能性を探求するよう呼びかけています。このコラボレーションを通じて、クリエイターは自身のアイデアをコレクターズアイテムのデザインとして形にすることができます。

2026年8月16日から10月16日まで開催されるこのコンテストでは、Null Shell Design、Fenix Shell Design、Zero Figure Designなどのデザインを通じて、Zeroを再解釈するよう参加者に促しています。参加者は、季節やファッションスタイルからインスピレーションを得たり、独自のテーマを考案したりすることができます。受賞者には、XPPenのクリエイティブデバイス、賞金、ブラインドボックス、XPPen Communityから提供されるX-Coinsが贈られます。X-Coinsは、コミュニティ内のプレゼント企画や限定特典に利用できます。選出された受賞作品には、実物のアートトイとして商品化され、世界各地のTOP TOY店舗で取り扱われる機会もあります。 コンテストには、https://community.xp-pen.com/events/global-art-toy-design-contest?lang=enからご参加ください。

アーティストやクリエイティブ分野の専門家からなる審査員団が応募作品を審査します。審査員には、東南アジアの影響力あるグラフィティアーティストのKatun氏、ドイツのイラストレーター兼戦略デザイナーのJosephine Rais氏、日本のイラストレーター兼現代アーティストのJun Oson氏に加え、TOP TOYのシニア・アートトイデザイナーも名を連ねます。「クリエイターの皆さんには、色だけにとどまらず、素材や感情といった繊細な要素にも目を向け、さらなる可能性を探求しながら、大胆に創作してほしいと願っています」と、審査員の一人であるTOP TOYのシニアデザイナー、劉通氏は述べています。

Artist Ultraシリーズに新製品が登場

XPPenの21周年記念企画の一環として、Artist Ultra 14が8月17日に発売されます。Artist Ultraシリーズの最新モデルであるArtist Ultra 14は、スリムで持ち運びやすいデザインでありながら、卓越した精度と鮮明さを備えたUltra Clear True Colorを実現し、クリエイターに柔軟で没入感のある体験を提供します。また、この新製品は、「グローバル・アートトイ・デザインコンテスト（Global Art Toy Design Contest）」と、XPPen公式サイトで開催される周年記念ゲームの賞品の一つとしても提供されます。

表現媒体の枠を越えて広がる創造性を称えて

今年のテーマをさらに深く掘り下げるため、XPPenは、タトゥーアーティストのChromakane氏や、多分野で活動するアーティストのMarina Esmeraldo氏など、さまざまなクリエイティブ分野で活躍するアーティストを招き、それぞれの創作の歩みや「DOODLE THE WORLD」に対する解釈を語ってもらいました。こうした対談を通じて、XPPenは、さまざまな表現媒体や創作環境で描くことの可能性を示し、誰もがいつでもどこでも自由に創作することを後押ししています。

アーティストとの対談に加え、XPPen公式サイトで開催される周年記念ゲームには、どなたでも参加できます。参加者は、21日間の「らく書き」ジャーニーに参加し、ルーレットを回して賞品を獲得することができます。XPPenの公式オンラインストアでも世界各地で周年記念オファーを展開し、対象商品を最大50%オフで提供します。

21年にわたるイノベーションを礎に、XPPenは今後もクリエイターを支援し、デジタルアートの発展を推進していきます。また、XPPenはIFA 2026で、正式発売に先駆けて披露される新製品を含め、最新のイノベーションや今後発売予定の製品を展示します。詳細はIFA 2026で発表されます。

詳細については、https://www.xp-pen.com/21st-anniversary-celebration.htmlをご覧ください。

SOURCE XPPen Technology Co., Ltd.