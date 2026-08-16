XPPen celebra su 21º aniversario con "DOODLE THE WORLD", llevando la creatividad más allá de las fronteras

LOS ÁNGELES, 16 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- XPPen, marca líder mundial en innovación de arte digital, ha celebrado con orgullo su 21º aniversario. Con el objetivo de conmemorar 21 años impulsando a creadores de todo el mundo, XPPen presenta el tema de este año, "DOODLE THE WORLD" (Dibuja el mundo), con una serie de experiencias creativas, que incluyen el Concurso Global de Diseño de Juguetes Artísticos, organizado conjuntamente por XPPen y TOP TOY, una marca de juguetes artísticos de renombre mundial; la próxima pantalla de dibujo Artist Ultra 14; charlas con artistas; el Juego de Garabatos y Ruleta en el sitio web oficial; y ofertas exclusivas de aniversario. A través de estas iniciativas, XPPen anima a creadores de todo el mundo a explorar diversas formas de expresión artística y a crear sin límites.

"En XPPen, creemos que la creatividad no debe tener límites, ni estar restringida por los medios ni por la imaginación", afirmó Brian Huang, director de marketing de XPPen. "Durante 21 años, hemos impulsado a los creadores con soluciones innovadoras para dar vida a sus ideas. "DOODLE THE WORLD" representa nuestra convicción de que la inspiración puede fluir libremente a través del papel, las pantallas y mucho más. Mediante esta celebración de aniversario y la colaboración con TOP TOY, nos unimos en torno a la creencia compartida en la creatividad sin límites y el poder de la imaginación, al tiempo que adoptamos una cultura creativa más juvenil e inspirada en las tendencias a través de la fusión del arte digital y la cultura de los juguetes de diseño".

Concurso Global de Diseño de Juguetes Artísticos XPPen × TOP TOY

Como uno de los eventos más destacados de la celebración del 21º aniversario de XPPen, XPPen se ha asociado con TOP TOY, una marca líder mundial de juguetes de arte, para lanzar el Concurso Global de Diseño de Juguetes Artísticos, invitando a creadores de todo el mundo a explorar las posibilidades de Zero, el personaje original de TOP TOY. Gracias a esta colaboración, los creadores pueden transformar sus ideas en diseños coleccionables.

Del 16 de agosto al 16 de octubre de 2026, el concurso invita a los participantes a reinterpretar a Zero mediante diseños como el Null Shell Design, el Fenix Shell Design y el Zero Figure Design. Los participantes pueden inspirarse en las estaciones del año y los estilos de ropa, o desarrollar sus propios temas originales. Los ganadores recibirán dispositivos creativos XPPen, premios en efectivo, cajas sorpresa y X-Coins de la comunidad XPPen, que podrán canjear por premios exclusivos y participar en sorteos de la comunidad. Algunas obras ganadoras también tendrán la oportunidad de convertirse en juguetes artísticos físicos y venderse en las principales tiendas de juguetes del mundo. Inscríbase en el concurso en https://community.xp-pen.com/events/global-art-toy-design-contest?lang=en

Un jurado compuesto por artistas y profesionales creativos se va a encargar de evaluar las propuestas, incluyendo a Katun, un influyente artista de graffiti del sudeste asiático; Josephine Rais, ilustradora y diseñadora estratégica alemana; Jun Oson, ilustrador y artista contemporáneo japonés; junto con el jurado de diseñadores sénior de juguetes artísticos de TOP TOY. "Espero que los creadores puedan expresarse con audacia, no solo a través de los colores, sino también explorando más posibilidades en elementos sutiles como los materiales y las emociones", declaró Tong Liu, diseñador sénior de TOP TOY y miembro del jurado.

Nueva incorporación a la serie Artist Ultra

Con el objetivo de seguir con la celebración del 21º aniversario de XPPen, la Artist Ultra 14 se lanzará el 17 de agosto. Como el miembro más reciente de la serie Artist Ultra, la Artist Ultra 14 ofrece colores reales ultra nítidos con una precisión y claridad excepcionales en un diseño delgado y portátil, proporcionando a los creadores una experiencia flexible e inmersiva. El nuevo producto también estará disponible como uno de los premios del Concurso Global de Diseño de Juguetes Artísticos y del juego de aniversario en el sitio web oficial de XPPen.

Celebrando la creatividad en todos los medios y más allá

Para explorar más a fondo el tema de este año, XPPen ha invitado a artistas de diferentes campos creativos, como Chromakane, tatuadora, y Marina Esmeraldo, artista multidisciplinar, a compartir sus trayectorias creativas e interpretaciones de "DOODLE THE WORLD". A través de estas conversaciones, XPPen muestra cómo el dibujo puede manifestarse en diferentes medios y entornos creativos, inspirando a todos a abrazar la libertad de crear en cualquier momento y lugar.

Aparte de las conversaciones artísticas, todos están invitados a unirse al juego de aniversario en el sitio web oficial de XPPen. Los participantes pueden unirse al Viaje de 21 Días de Garabatos y girar la rueda para ganar premios. Las tiendas en línea oficiales de XPPen también lanzarán ofertas globales de aniversario, con descuentos de hasta el 50% en productos seleccionados.

Sobre la base de 21 años de innovación, XPPen seguirá empoderando a los creadores y promoviendo el arte digital. XPPen también va a mostrar sus últimas innovaciones y próximos productos en IFA 2026, incluyendo además los nuevos lanzamientos antes del que se lleve a cabo el lanzamiento oficial. Durante la celebración de IFA 2026 se darán a conocer más detalles.

Si desea disponer de más información visite https://www.xp-pen.com/21st-anniversary-celebration.html