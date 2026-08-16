XPPen ฉลองครบ 21 ปี ด้วยแคมเปญ "DOODLE THE WORLD" นำความคิดสร้างสรรค์ทะลุขีดจำกัด
News provided byXPPen Technology Co., Ltd.
16 Aug, 2026, 22:04 CST
ลอสแอนเจลิส, 16 ส.ค. 2569 /PRNewswire/ -- XPPen แบรนด์นวัตกรรมศิลปะดิจิทัลชั้นนำระดับโลก ฉลองครบรอบ 21 ปีอย่างภาคภูมิ เพื่อเป็นการรำลึกถึง 21 ปีแห่งการสนับสนุนครีเอเตอร์ทั่วโลก XPPen จึงนำเสนอธีมปีนี้ในชื่อ "DOODLE THE WORLD" พร้อมด้วยประสบการณ์สร้างสรรค์มากมาย รวมถึงการประกวดออกแบบอาร์ตทอยระดับโลกที่ร่วมจัดโดย XPPen และ TOP TOY แบรนด์อาร์ตทอยชื่อดังระดับโลก การจัดแสดงภาพวาด Artist Ultra 14 ที่กำลังจะมาถึง การพูดคุยกับศิลปิน เกม Doodle & Spin บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และข้อเสนอสุดพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ XPPen สนับสนุนครีเอเตอร์ทั่วโลกให้สำรวจรูปแบบการแสดงออกทางศิลปะที่หลากหลายและสร้างสรรค์ผลงานโดยไร้ขีดจำกัดผ่านกิจกรรมเหล่านี้
"ที่ XPPen เราเชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์ไม่ควรมีขอบเขต ไม่ควรถูกจำกัดด้วยสื่อหรือจินตนาการ" Brian Huang ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของ XPPen กล่าว "ตลอด 21 ปีที่ผ่านมา เราได้เสริมศักยภาพให้เหล่าครีเอเตอร์ด้วยโซลูชันนวัตกรรมเพื่อทำให้ไอเดียของพวกเขาเป็นจริง 'DOODLE THE WORLD' สะท้อนความเชื่อของเราที่ว่าแรงบันดาลใจสามารถลื่นไหลได้อย่างอิสระบนกระดาษ หน้าจอ และอื่น ๆ อีกมากมาย ผ่านการเฉลิมฉลองครบรอบครั้งนี้และการร่วมมือกับ TOP TOY เราได้รวมพลังกันด้วยความเชื่อร่วมกันในความคิดสร้างสรรค์ที่ไร้ขอบเขตและพลังแห่งจินตนาการ พร้อมทั้งโอบรับวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่ทันสมัยและได้รับแรงบันดาลใจจากเทรนด์ใหม่ ๆ ผ่านการผสมผสานระหว่างศิลปะดิจิทัลและวัฒนธรรมดีไซเนอร์ทอย"
XPPen × TOP TOY การประกวดออกแบบอาร์ตทอยระดับโลก
หนึ่งในไฮไลต์ของการฉลองครบรอบ 21 ปีของ XPPen คือ การจับมือกับ TOP TOY แบรนด์อาร์ตทอยชั้นนำระดับโลก เพื่อเปิดตัวการประกวดออกแบบอาร์ตทอยระดับโลก โดยเชิญชวนครีเอเตอร์ทั่วโลกให้สำรวจความเป็นไปได้ของ Zero ตัวละครลิขสิทธิ์ดั้งเดิมของ TOP TOY ผ่านความร่วมมือนี้ ครีเอเตอร์สามารถเปลี่ยนไอเดียของพวกเขาให้กลายเป็นงานออกแบบที่สะสมได้
การประกวดนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม ถึง 16 ตุลาคม 2569 โดยสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมตีความตัวละคร Zero ในรูปแบบใหม่ผ่านการออกแบบต่าง ๆ เช่น การออกแบบ Null Shell, Fenix Shell และการออกแบบ Zero Figure ผู้เข้าร่วมสามารถใช้แรงบันดาลใจจากฤดูกาลและสไตล์การแต่งกาย หรือคิดค้นธีมออริจินัลของตนเอง ผู้ชนะจะได้รับอุปกรณ์สร้างสรรค์ XPPen รางวัลเงินสด กล่องสุ่ม และ X-Coins จากชุมชน XPPen ซึ่งสามารถนำไปใช้สำหรับของรางวัลในชุมชนและรางวัลพิเศษได้ ผลงานที่ชนะการคัดเลือกยังมีโอกาสได้พัฒนาเป็นอาร์ตทอยและวางจำหน่ายในร้าน TOP TOY ทั่วโลก เข้าร่วมการประกวดได้ที่ https://community.xp-pen.com/events/global-art-toy-design-contest?lang=en
คณะกรรมการตัดสินซึ่งประกอบด้วยศิลปินและผู้เชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ Katun ศิลปินกราฟฟิตี้ชื่อดังแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Josephine Rais นักวาดภาพประกอบและนักออกแบบเชิงกลยุทธ์ชาวเยอรมัน Jun Oson นักวาดภาพประกอบและศิลปินร่วมสมัยชาวญี่ปุ่น ร่วมกับคณะกรรมการตัดสินอาวุโสจาก TOP TOY ซึ่งเป็นนักออกแบบอาร์ตทอย "ฉันหวังว่าครีเอเตอร์จะสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างกล้าหาญ ไม่เพียงแต่ผ่านสีสันต่าง ๆ เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสำรวจความเป็นไปได้เพิ่มเติมในองค์ประกอบที่ละเอียดอ่อน เช่น วัสดุและอารมณ์" Tong Liu นักออกแบบอาวุโสของ TOP TOY หนึ่งในคณะกรรมการกล่าว
สินค้าใหม่ล่าสุดในซีรีส์ Artist Ultra
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 21 ปีของ XPPen ปากกา Artist Ultra 14 จะเปิดตัวในวันที่ 17 สิงหาคมนี้ ในฐานะผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของซีรีส์ Artist Ultra ปากกา Artist Ultra 14 มอบสีสันที่คมชัดเป็นพิเศษ (Ultra Clear True Color) ด้วยความแม่นยำและความคมชัดที่เหนือกว่า ในดีไซน์ที่บางและพกพาสะดวก มอบประสบการณ์การใช้งานที่ยืดหยุ่นและเพลิดเพลินให้กับครีเอเตอร์ ผลิตภัณฑ์ใหม่นี้จะเป็นหนึ่งในรางวัลของการประกวดออกแบบอาร์ตทอยระดับโลก และเกมฉลองครบรอบบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ XPPen ด้วย
เฉลิมฉลองความคิดสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบและวิธี
เพื่อเป็นการสำรวจธีมของปีนี้ให้กว้างไกลขึ้น XPPen ได้เชิญศิลปินจากหลากหลายสาขาความคิดสร้างสรรค์ รวมถึง Chromakane ศิลปินสักลาย และ Marina Esmeraldo ศิลปินสหวิทยาการ มาร่วมแบ่งปันเส้นทางการสร้างสรรค์และตีความ "DOODLE THE WORLD" ผ่านการสนทนาเหล่านี้ XPPen แสดงให้เห็นว่าการวาดรูปสามารถเกิดขึ้นได้ในสื่อและสภาพแวดล้อมการสร้างสรรค์ที่หลากหลาย สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้โอบรับอิสรภาพในการสร้างสรรค์ได้ทุกที่ทุกเวลา
นอกเหนือจากการพูดคุยเรื่องศิลปะแล้ว ทุกคนยังเข้าร่วมเกมฉลองครบรอบปีได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ XPPen ผู้เข้าร่วมสามารถร่วมเดินทางวาดภาพ (Doodle Journey) 21 วัน และหมุนวงล้อเพื่อลุ้นรับรางวัลมากมาย ร้านค้าออนไลน์อย่างเป็นทางการของ XPPen จะจัดข้อเสนอพิเศษฉลองครบรอบปีทั่วโลก โดยมีส่วนลดสูงสุดถึง 50% สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการ
ด้วยนวัตกรรมที่สั่งสมมายาวนานกว่า 21 ปี XPPen จะเดินหน้าสนับสนุนผู้สร้างสรรค์และพัฒนาศิลปะดิจิทัลต่อไป XPPen จะจัดแสดงนวัตกรรมล่าสุดและผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะวางจำหน่ายในงาน IFA 2026 รวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะวางจำหน่ายก่อนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ โดยรายละเอียดเพิ่มเติมจะเปิดเผยในงาน IFA 2026
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.xp-pen.com/21st-anniversary-celebration.html
SOURCE XPPen Technology Co., Ltd.
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