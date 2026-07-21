Zoomlion、専門的な研修と4時間のオンサイトサポートにより、欧州のサービスネットワークを拡大

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Zoomlion

21 7月, 2026, 21:24 JST

中国・長沙市、2026年7月21日 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. （「Zoomlion」）は、欧州全域でローカライズされた顧客サービス体制を拡充しています。現在、同社のサービスネットワークは欧州において20カ国以上の30都市以上に広がり、10カ所近くの研修センターや研修施設を擁しています。多層的なスペアパーツネットワークとデジタルサービスプラットフォームを基盤として、このシステムは6つの主要製品ラインにわたって、専門的なトレーニング、スペアパーツの提供、技術支援、および4時間以内のオンサイトサービスを提供しています。直近新たに加わったのは、Zoomlionがコンクリート機械専用として開設した初の国際トレーニングセンターであり、最近ポーランドで運営を開始しています。

Zoomlionのポーランド子会社が開発・運営を担当する同センターは、欧州のコンクリート機器ユーザーの運用・保守ニーズを支援することを目的としており、すでに本格稼働を開始しています。開設初日、同センターは欧州の顧客企業から派遣された技術者7人を対象に、2日間にわたるオーダーメイド型のコンクリートポンプ車の研修プログラムを実施しました。

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同センターは、現地の顧客が重視する「パーツの入手可能性」、「タイムリーな供給」、「技術文書」、「専門的な研修」、「複雑な故障診断」を軸に構築された、Zoomlionの欧州における包括的なサービスモデルを体現しています。現場でのサポートが必要な場合、Zoomlionのサービスエンジニアが4時間以内にお客様の元へ駆けつけます。サービス依頼は、Zoomlionのホットライン、Eメール、MyZoomlion、機器のQRコード、および公式ソーシャルメディアチャンネルを通じて提出することができ、1時間以内に最初の対応が行われます。

当社のサービスネットワークは、欧州全域において土木建設機械、高所作業車、建設用クレーン、コンクリート機械、農業機械、および産業用車両のサポートを行っています。

また、当社は地域ごとの予備パーツおよび研修体制も拡充しています。欧州サービスネットワークプランの下、ドイツはZoomlionの地域ハブとして機能し、機器の流通、予備パーツの供給、大規模な修理、およびプロフェッショナル研修を統合しています。このハブは、ロッテルダム、パリ、バーミンガム、ワルシャワにある全国規模の部品センターに加え、各都市の部品倉庫によって支えられています。また、Zoomlionはドイツ、ハンガリー、ポーランドに主要な研修センターを設立しているほか、フランス、オランダ、英国にも研修拠点を設けています。

今後、Zoomlionは現地のエンジニアリングチームの拡充、部品在庫の強化、遠隔診断機能の改善を図り、4時間サービスモデルを欧州の主要都市圏以外にも拡大していく計画です。また、サービスリソースと部品サポートの両方へのアクセスを迅速化することも目的としています。

Zoomlionは、より広範なローカリゼーション戦略の一環として、各国際市場のニーズや事業環境に合わせて現地のサービスネットワークを継続的に最適化するとともに、世界規模での対応効率の向上と、製品のライフサイクル全体にわたる顧客サポートの充実を図ってまいります。

SOURCE Zoomlion

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