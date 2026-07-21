Zoomlion ขยายเครือข่ายบริการในยุโรปด้วยการฝึกอบรมระดับมืออาชีพและการสนับสนุนถึงที่ภายใน 4 ชั่วโมง

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Zoomlion

21 Jul, 2026, 15:39 CST

ฉางชา, จีน, 21 ก.ค. 2569 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion") ได้ขยายขีดความสามารถด้านการบริการลูกค้าที่ปรับให้เข้ากับพื้นที่ทั่วยุโรป โดยปัจจุบันเครือข่ายบริการครอบคลุมมากกว่า 30 เมืองในกว่า 20 ประเทศ และมีศูนย์ฝึกอบรมและสถานที่ฝึกอบรมเกือบ10 แห่ง ระบบนี้ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายอะไหล่หลายระดับและแพลตฟอร์มบริการดิจิทัล โดยให้บริการฝึกอบรมระดับมืออาชีพ การสนับสนุนอะไหล่ ความช่วยเหลือทางเทคนิค และบริการถึงที่ภายในสี่ชั่วโมง สำหรับหกกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ล่าสุด Zoomlion ได้เปิดศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติแห่งแรกที่เชี่ยวชาญด้านเครื่องจักรคอนกรีต ซึ่งเพิ่งเริ่มดำเนินการในประเทศโปแลนด์

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ศูนย์แห่งนี้มีการพัฒนาและประสานงานโดยบริษัทลูกของ Zoomlion ในโปแลนด์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความต้องการด้านการดำเนินงานและการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอนกรีตของผู้ใช้งานในยุโรป และได้เริ่มเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการแล้ว ในวันแรกของการเปิดทำการ ศูนย์แห่งนี้ได้จัดโปรแกรมฝึกอบรมรถปั๊มคอนกรีตที่ออกแบบเฉพาะเป็นเวลาสองวันสำหรับมืออาชีพด้านเทคนิคเจ็ดคนจากลูกค้ารายหนึ่งในยุโรป

ศูนย์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นรูปแบบการบริการที่ครอบคลุมของ Zoomlion ในยุโรป ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยคำนึงถึงลูกค้าในท้องถิ่นที่เน้นความพร้อมของอะไหล่ การจัดส่งที่ทันท่วงที เอกสารทางเทคนิค การฝึกอบรมระดับมืออาชีพ และการวินิจฉัยปัญหาที่ซับซ้อน เมื่อต้องการการสนับสนุนหน้างาน วิศวกรบริการของ Zoomlion สามารถไปถึงลูกค้าได้ภายในสี่ชั่วโมง สามารถส่งคำขอรับบริการได้ผ่านทางสายด่วนของ Zoomlion อีเมล MyZoomlion รหัส QR บนอุปกรณ์ และช่องทางโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการ โดยจะได้รับการตอบกลับเบื้องต้นภายในหนึ่งชั่วโมง

เครือข่ายบริการของบริษัทให้การสนับสนุนทั่วยุโรปด้านเครื่องจักรกลงานดิน รถกระเช้า ปั้นจั่น เครื่องจักรคอนกรีต เครื่องจักรกลการเกษตร และยานพาหนะอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านอะไหล่และการฝึกอบรมในระดับภูมิภาค ภายใต้แผนเครือข่ายบริการในยุโรป ประเทศเยอรมนีทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางระดับภูมิภาคของ Zoomlion โดยบูรณาการการจัดจำหน่ายอุปกรณ์ การจัดหาอะไหล่ การซ่อมแซมใหญ่ และการฝึกอบรมระดับมืออาชีพ ศูนย์กลางนี้ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์อะไหล่ระดับชาติที่ตั้งอยู่ในรอตเทอร์ดาม ปารีส เบอร์มิงแฮม และวอร์ซอ รวมถึงคลังสินค้าอะไหล่ระดับเมือง Zoomlion ยังได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมหลักในเยอรมนี ฮังการี และโปแลนด์ พร้อมด้วยจุดฝึกอบรมเพิ่มเติมในฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักรอีกด้วย

ในอนาคต Zoomlion วางแผนขยายทีมวิศวกรในท้องถิ่น เสริมความแข็งแกร่งให้กับคลังอะไหล่ ปรับปรุงการวินิจฉัยระยะไกล และขยายรูปแบบการบริการภายในสี่ชั่วโมงให้ครอบคลุมพื้นที่นอกเหนือจากกลุ่มเมืองหลักในยุโรป และยังมุ่งมั่นที่จะเร่งการเข้าถึงทรัพยากรด้านบริการและการสนับสนุนอะไหล่ด้วย

ในฐานะส่วนของกลยุทธ์การปรับให้เข้ากับท้องถิ่นในวงกว้างขึ้น Zoomlion จะยังคงปรับเครือข่ายบริการในท้องถิ่นให้เข้ากับความต้องการและสภาพการดำเนินงานของตลาดต่างประเทศต่าง ๆ ไปพร้อมกับปรับปรุงประสิทธิภาพการตอบสนองและการสนับสนุนลูกค้าตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ทั่วโลก

SOURCE Zoomlion

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