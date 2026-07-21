Zoomlion étend son réseau de services en Europe à travers des formations professionnelles et à une assistance sur site en 4 heures

CHANGSHA, Chine, 22 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion ») a étendu ses capacités locales de service client en Europe, avec un réseau de SAV couvrant désormais plus de 30 villes dans plus de 20 pays et comprenant près de 10 centres et sites de formation. S'appuyant sur un réseau de distribution de pièces détachées à plusieurs niveaux et sur des plateformes de services numériques, le système propose des formations professionnelles, un approvisionnement en pièces détachées, une assistance technique et une intervention sur site sous quatre heures pour six grandes gammes de produits. Par ailleurs, le premier centre de formation international de Zoomlion dédié aux engins de béton a récemment ouvert ses portes en Pologne.

Développé et coordonné par la filiale polonaise de Zoomlion, ce centre a pour mission de répondre aux besoins d'opération et de maintenance des utilisateurs d'équipements pour le béton en Europe et il est désormais pleinement opérationnel. Dès son premier jour d'activité, le centre a offert une formation sur mesure de deux jours consacrée aux camions-pompes à béton à sept techniciens d'un client européen.

Ce centre reproduit le modèle de service européen global de Zoomlion, conçu pour répondre aux attentes des clients locaux en matière de disponibilité des pièces, de délais de livraison, de documentation technique, de formation professionnelle et de diagnostic des pannes complexes. Lorsqu'une intervention sur site est nécessaire, un technicien de maintenance Zoomlion peut entrer en contact avec le client dans un délai de quatre heures. Les demandes d'intervention peuvent être transmises via la hotline de Zoomlion, par e-mail, via MyZoomlion, à l'aide des codes QR figurant sur les équipements, ainsi que par le biais des réseaux sociaux officiels de l'entreprise. Une réponse initiale est envoyée dans l'heure qui suit.

Dans toute l'Europe, le réseau de service après-vente entretient des engins de terrassement, des nacelles élévatrices, des grues de chantier, des engins à béton, des machines agricoles et des véhicules industriels.

La société a également mis en place son réseau régional de distribution de pièces détachées et de formation. Dans le cadre de son plan de développement du réseau de service européen, l'Allemagne est de pôle régional de Zoomlion, regroupant la distribution des équipements, l'approvisionnement en pièces détachées, les réparations majeures et la formation professionnelle. Ce centre est relayé par des centres nationaux de stockage de pièces situés à Rotterdam, Paris, Birmingham et Varsovie, ainsi que sur des entrepôts de pièces au niveau des villes. Zoomlion a également créé d'importants centres de formation en Allemagne, en Hongrie et en Pologne, ainsi que d'autres sites de formation en France, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.

À l'avenir, Zoomlion prévoit de renforcer son équipe locale d'ingénieurs, d'augmenter ses stocks de pièces détachées, d'améliorer les diagnostics à distance et d'étendre son modèle de service en quatre heures au-delà des principaux pôles urbains européens. La société veut également à accélérer l'accès aux ressources de service et à l'approvisionnement en pièces détachées.

Dans le cadre de sa stratégie globale de localisation, Zoomlion va continuer d'adapter ses réseaux de services locaux aux besoins et aux conditions d'exploitation des différents marchés internationaux, tout en améliorant l'efficacité de ses interventions et le soutien des clients tout au long du cycle de vie des produits à l'échelle mondiale.