Zoomlion amplía su red de servicios europea con formación profesional y asistencia in situ en 4 horas

CHANGSHA, China, 21 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion") ha ampliado su servicio de atención al cliente en toda Europa, donde su red de servicios ahora abarca más de 30 ciudades en más de 20 países e incluye cerca de 10 centros y sitios de capacitación. Respaldado por una red de repuestos de varios niveles y plataformas de servicio digital, el sistema proporciona capacitación profesional, soporte de repuestos, asistencia técnica y servicio in situ en cuatro horas para seis líneas de productos principales. La incorporación más reciente es el primer centro de capacitación internacional de Zoomlion dedicado a la maquinaria para hormigón, que recientemente comenzó a operar en Polonia.

Desarrollado y coordinado por la filial polaca de Zoomlion, el centro está diseñado para dar soporte a las necesidades de operación y mantenimiento de los usuarios de maquinaria para hormigón en Europa y ya ha comenzado a operar con regularidad. En su primer día, el centro impartió un programa de formación personalizado de dos días sobre camiones bomba de hormigón para siete profesionales técnicos de un cliente europeo.

El centro supone un reflejo acerca del modelo de servicio europeo de Zoomlion, desarrollado en torno a la importancia que los clientes locales dan a la disponibilidad de piezas, el suministro puntual, la documentación técnica, la formación profesional y el diagnóstico de fallos complejos. Cuando se requiere asistencia in situ, un técnico de servicio de Zoomlion puede contactar con el cliente en un plazo de cuatro horas. Las solicitudes de servicio pueden enviarse a través de la línea directa de Zoomlion, correo electrónico, MyZoomlion, códigos QR de los equipos y canales oficiales en redes sociales, con una respuesta inicial en el plazo de una hora.

En toda Europa, la red de servicios presta asistencia a maquinaria de movimiento de tierras, plataformas elevadoras, grúas de ingeniería, maquinaria para hormigón, maquinaria agrícola y vehículos industriales.

La empresa ha amplkiado además su infraestructura regional de repuestos y capacitación. En el marco de su red de servicios europea, Alemania funciona como centro regional de Zoomlion, integrando la distribución de equipos, el suministro de repuestos, las reparaciones mayores y la capacitación profesional. Este centro cuenta con el apoyo de centros nacionales de repuestos ubicados en Róterdam, París, Birmingham y Varsovia, así como almacenes de repuestos a nivel municipal. Zoomlion también ha establecido importantes centros de capacitación en Alemania, Hungría y Polonia, además de puntos de capacitación adicionales en Francia, los Países Bajos y el Reino Unido.

De cara al futuro, Zoomlion planea ampliar su equipo de ingeniería local, reforzar las reservas de repuestos, mejorar el diagnóstico remoto y extender el modelo de servicio de cuatro horas más allá de los principales grupos de ciudades europeas. Asimismo, busca agilizar el acceso tanto a los recursos de servicio como al soporte de repuestos.

Como parte de su estrategia de localización más amplia, Zoomlion seguirá adaptando las redes de servicio locales a las necesidades y condiciones operativas de los diferentes mercados internacionales, al tiempo que mejora la eficiencia de la respuesta y la atención al cliente durante todo el ciclo de vida a nivel mundial.